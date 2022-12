Murió Miguel Schapire, creador de Le Club, famoso RR.PP y empresario hotelero en Punta del Este.

escuchar

Miguel Schapire, creador de Le Club y famoso RR.PP., murió este domingo a los 77 años, según pudo saber LA NACION. Se encontraba en Punta del Este y se habría golpeado al caerse.

Schapire, fue heredero de un conocido sello editorial que había fundado su padre en 1936 y que luego se vio obligado a cerrar a causa de las continuas persecuciones que sufrió su familia durante las dos primeras presidencias de Juan Domingo Perón y el gobierno de facto de Alejandro Agustín Lanusse. Tras ello, él, que junto a su padre había promocionado la obra de Scott Fitzgerald y Hemingway, Sartre y Simone de Beauvoir, Fanon y Durkheim, dio el salto de los libros a la noche.

“Durante el tiempo de Lanusse nos quemaron la editorial y la librería que teníamos en la calle Uruguay, y me di cuenta de que la cosa no daba para más, que los intelectuales no tenían lugar. Ahí se me ocurrió que, si por la noche una coca se podía vender a cinco dólares y un vaso de whisky, a 25, el negocio era estar en la noche”, recordó el “intelectual trastocado”, como le gustaba definirse a sí mismo, durante una entrevista con HOLA.

Se convirtió años más tarde en el anfitrión de celebridades locales y de la jet internacional en los 80. Una época irrepetible, en la que figuras de la jet internacional se mezclaban con estrellas, deportistas y herederos de las familias argentinas más tradicionales, en un mismo lugar: la pista de Le Club, la mítica boîte porteña de Quintana y Parera.

“Me propuse participar de una realidad dinámica, frívola y con un matiz intelectual. Uno de los eventos más rimbombantes que hicimos, por ejemplo, fue La Fiesta del Dólar, con Marta Minujín. La agenda era activa, participativa, y con un dejo de creatividad muy fuerte. Eso sí: teníamos muchas dificultades con la policía y con el Ejército. No te puedo explicar lo duro que fue tener la boîte abierta durante la Guerra de las Malvinas. Me mandaban patrulleros para que cerrara, pero era una hipocresía: el alto comando se juntaba a comer y seguía llevando una vida libre”, había recordado Miguel durante la misma entrevista, que se publicó a principio de año.

x Archivo personal Miguel Schapire

Le Club no nació como Le Club, sino como el capítulo porteño de Régine’s, el night-club más exclusivo de Europa, que funcionó en París, regenteado por Régine Zylberberg. En Buenos Aires, estaba gerenciado por Schapire, quien había hecho una investigación de mercado intensa en Nueva York, Mónaco y París, comisionado por Régine.

Poco después, cerró la sede de Buenos Aires, pero dejó abierta la de Punta del Este, que hoy ya no funciona más como boliche sino que es un hotel.

Desde hace 40 años producía Bazaar TV, un programa de cultura y viajes. En la actualidad, se desempeñaba como editor en pantalla. Tal como describen las páginas oficiales, es un programa de interés público que presenta una variada agenda con información nacional e internacional sobre cultura, turismo, gastronomía, arquitectura, decoración, moda, espectáculo y más. También, tenía otro formato llamado Pasaporte, que documentaba la cotidiana y la geografía de diversos pueblos.

LA NACION