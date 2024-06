Vuelve el programa “Los siete locos” tras su abrupto final en la Televisión Pública

Escuchar

La escritora y periodista Cristina Mucci confirmó el regreso del programa “Los siete locos”, un clásico del periodismo cultural en democracia, creado en 1987. Volverá por la pantalla del Canal de la Ciudad.

“Desde que asumieron, las nuevas autoridades de @TV_Publica jamás se comunicaron conmigo, y ahora me entero por los medios que repetirán programas y no habrá nuevas grabaciones. Gracias a todos por acompañar a #Los7locos durante 37 años. Gran récord para un programa cultural!!”, había publicado a comienzos de abril Mucci en sus cuentas de X, Facebook e Instagram.

Desde que asumieron, las nuevas autoridades de @TV_Publica jamás se comunicaron conmigo, y ahora me entero por los medios que repetirán programas y no habrá nuevas grabaciones. Gracias a todos por acompañar a #Los7locos durante 37 años. Gran récord para un programa cultural!! pic.twitter.com/zHXR5F4nXE — Cristina Mucci (@Cristina_Mucci) April 3, 2024

“Los 7 Locos” es uno de los programas culturales más importantes de la televisión argentina. Comenzó a emitirse en 1987 en Canal 13, con Mucci y el escritor y periodista Tomás Eloy Martínez. El programa, que toma su nombre de la célebre novela de Roberto Arlt, había sido levantado por la actual gestión de la Televisión Pública a cargo de la intervención de Diego Chaher, próximo titular de las empresas públicas.

Cristina Mucci con Tomás Eloy Martínez Archivo

Por esos días Mucci le contaba a LA NACION: “Terminé de grabar en diciembre de 2023; en general dejo preparados los programas para el verano porque muchos técnicos se toman vacaciones, con el cambio de gobierno, esta vez no lo hice y nadie me pidió que lo hiciera. Nunca más tuve ninguna noticia, durante el verano se transmitieron programas repetidos y creo que se siguen repitiendo. El que me cuenta que van a repetir los programas es mi productor, Fabián Roggero, pero lo hace por respeto y aprecio. Nunca hubo una comunicación oficial”.

En las últimas horas, en una entrevista en el ciclo radial Puerta Uno (viernes 22 hs FM Milenium) que conducen Luis Cortina y Astrid Pikielny, la misma Mucci confirmó que “Los Siete Locos” volverá a tener pantalla. Debutará entre la última semana de junio y la primera de julio por el canal público de la ciudad de Buenos Aires, El Canal de la Ciudad.

Notición: vuelve @Cristina_Mucci a la televisión con “Los siete locos”! Tendrá pantalla en el Canal de la Ciudad.

Ayer conversamos con ella sobre su nuevo libro y nos contó sobre su regreso. Una alegría! 💫⚡️

Gracias, Cristina! https://t.co/VbdTIo8mpK — Astrid Pikielny (@astridpikielny) June 15, 2024

El Canal de la Ciudad (anteriormente Ciudad Abierta) es un canal de televisión por cable que emite para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se encuentra financiado por el gobierno de la ciudad bajo la Secretaría de Medios. Su programación se basa en contenidos culturales o relacionados con la vida cotidiana de Buenos Aires y actualmente se encuentra dirigido por Eduardo Cura.

Según pudo saber LA NACION, el programa continuará con el día y horario que tenía en la Televisión Pública, los sábados a las 12.30, y tendrá repetición los domingos a la misma hora.

La historia de un clásico de la televisión

Los siete locos es el programa cultural pionero de la televisión argentina y un caso único de permanencia en todos los países de habla hispana. Ideado y conducido por Cristina Mucci, comenzó en 1987 en Canal 13 (con Tomás Eloy Martínez), luego se emitió por ATC (con Carlos Ulanovsky), entre 1990 y 2001 fue transmitido por Cablevisión, y a partir de 2002 volvió a integrar la programación de Canal 7, la Televisión Pública Argentina, hasta diciembre de 2023

Específicamente dedicado al debate de ideas y la difusión del libro y la actividad cultural, ha recibido a las principales figuras de la cultura argentina, así como a importantes invitados del exterior (Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes, Augusto Roa Bastos, Fernando Savater, Mario Benedetti, José Saramago, Arturo Pérez Reverte, Manuel Vázquez Montalbán, Isabel Allende, Gilles Lipovetsky, Ray Bradbury, P.D. James, Juan Goytisolo, Elena Poniatowska, José Donoso, Jorge Edwards, Ariel Dorfman, Eduardo Galeano, Jon Lee Anderson, Rosa Montero, Mario Monicelli, Leonardo Padura, Henning Mankell, Michel Houellebecq, Alain Rouquié, Javier Cercas, Almudena Grandes, Nélida Piñón, Sergio Ramírez, Laura Restrepo, Pierre Lemaitre, Guillermo Arriaga, Paul Auster, Laurence Debray, entre muchísimos otros.

Concebido con criterio periodístico, intenta dar lugar a todas las opiniones, con el único requisito de la idoneidad. Entre otros, ha obtenido los premios Martín Fierro (en cinco oportunidades), Broadcasting, Gente de Letras, Leonardo (Museo Nacional de Bellas Artes), Julio Cortázar (Cámara Argentina del Libro) y Konex, y las distinciones que otorgan la Feria del Libro de Buenos Aires (en tres oportunidades), el Grupo Interamericano de Editores, la Academia Argentina de Letras, The Buenos Aires Herald, TEA, FUND TV y el Senado de la Nación.

Además, Los siete locos fue declarado Programa de Interés Cultural por la Secretaría de Cultura y la Cámara de Diputados de la Nación, y por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. En 2010 Cristina Mucci recibió de la ciudad de Buenos Aires la Medalla del Bicentenario, y en 2011 el Comitato Degli Italiani all´Estero le otorgó el Premio Embajadores de la Italianidad.