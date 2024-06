Benjamín Vicuña habló por primera vez de su romance y contó cómo nació el amor

Escuchar

Aunque es un poco reacio a brindar detalles de su vida privada, más aún si de romance se trata, Benjamín Vicuña rompió el silencio y habló de Analía Espasandín, la mujer de 40 años que acapara la atención de los medios desde este jueves, cuando en Socios del espectáculo (eltrece) revelaron que el actor chileno había apostado nuevamente al amor.

Anita tiene 40 años y se dedica al rubro de finanzas (Foto: captura de TV)

Minutos antes de ingresar al teatro por la obra “Felicidades”, la cual protagoniza junto a Adrián Suar, Griselda Siciliani y Jorgelina Aruzzi, la expareja de Carolina ‘Pampita’ Ardohaín fue abordado por Santiago Sposato, uno de los cronistas de LAM (América TV). Pero antes de que Yanina Latorre, quien está reemplazando en la conducción a Ángel de Brito, diera el pase a la nota, comentó que la mujer en cuestión tiene 40 años, es melliza, madre de dos hijas y licenciada en administración de empresas, carrera que estudio en la UBA. Además, hizo una maestría en finanzas, y trabaja de manera remota para un estudio de arquitectura de San Diego, California.

Benjamín Vicuña habló por primera vez de su nueva novia (Foto: Captura TV)

En diálogo con el movilero, el actor de 45 años aseguró que está “todo muy bien con Analía”. “Estoy contento”, añadió, y detalló que se conocieron por amigos en común y no en un gimnasio, como trascendió en primera instancia.

Evitó responder la pregunta de qué lo enamoró de ella, pero su sonrisa lo delató y afirmó: “Si te puedo decir que estoy contento, viviendo algo que es una pena tener que comunicarlo o hablar al respecto, porque la verdad es algo muy reciente. Espero que funcione porque es una mujer espectacular”.

Por otro lado, Vicuña cuestionó el hecho de tener que hablar de temas privados, sobre todo en este caso, en el que ella es de perfil bajo. “No sé por qué tengo que hacer esto, como el saludo, el pedirle permiso (...) La gente que no tiene nada que ver con esto le cuesta muchísimo, porque es algo que genera mucha impresión. Pero tiene buena onda y es algo que está recién empezando. No me pinchen el globo, ojalá que dure”, dijo bromeando.

Horas antes de aquella entrevista, los Socios del espectáculo brindaron ciertos detalles desconocidos de la mujer que le robó el corazón a Vicuña. Según contó Paula Varela, Andrés, el exmarido de Ana, estaría medio triste por la situación e indicó que la mujer es una de las personas que más llama la atención en el gimnasio. “Me dijeron un dato color que me parece divino. ‘De todo el gimnasio vienen con mejores lomazos, así lindos, Andrea Bursten y ella. O sea que dentro del gimnasio sí era muy comentada, ‘mirá lo que es esta bomba’”, contó.

En ese sentido, el periodista Matías Vázquez agregó: “Cuando ella llegaba (al gimnasio), todos los caballeros del lugar decían ‘wow, qué elegancia la de Anita’ (...) No era la vedette exuberante, era una mujer refinada que se subía al elíptico y su desplazamiento generaba con su perfume, porque también me decían que es muy coqueta, la fragancia y el look que tenía y ahí de Vicuña, un hombre que pasó de ser un gran seductor a, entre comillas, estar encandilado por esta mujer y él sintió a primera vista el amor”.

