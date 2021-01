Miguel D´Alascio, a la izquierda, junto a dos compañeros y el doctor Carlos Bilardo en la radio Crédito: Twitter

Este viernes murió el periodista deportivo Miguel D'Alascio, quien se destacó como coequiper de Carlos Salvador Bilardo en el programa radial que condujo el extécnico de la selección argentina de fútbol durante 22 años (1995 y 2017) en Radio Nacional y luego en La Red. Su fallecimiento causó impacto en los medios por su trayectoria.

Según pudo saber LA NACION, D'Alascio falleció de cáncer. Será velado este sábado de 9 a 11 en Nardi Sepelios, Av. Álvarez Thomas 2671, en la ciudad de Buenos Aires.

El programa radial La Hora de Bilardo comenzó en 1991 en Nacional AM 870 y luego pasó a La Red AM 910, hasta que el Bilardo no pudo continuar por sus problemas de salud. En ese ciclo, no sólo se hablaba de fútbol, sino que se desarrollaban varias anécdotas. El vínculo era tan grande entre Bilardo y D'Alascio que no lo abandonaron ni cuando dirigió a Boca y Estudiantes, comentan sus colegas a la hora de recordarlo. También destacaron no sólo su calidad como profesional, sino como persona.

Miguel D'Alascio, además, fue productor de varios ciclos radiales en otras emisoras y creador del ciclo Fútbol Viejo Nomás, de Radio Provincia Am 1270.

En los libros de la historia de la radio se recordará que el último programa de Bilardo en La Red se emitió el viernes 29 de diciembre de 2017, tiempo en el que Bilardo sufría los primeros grandes embates de su salud. Aquello fue un golpe importante para sus emociones. Esa noche, desconsolado, llegó a decir que no tenía pensado irse del estudio hasta que alguien le diera una explicación y reconoció al aire que estaba mal y ya sin ganas de nada.

También el ciclo será recordado por emisiones históricas, de grandes debates, de increíbles anécdotas, de permanente interacción de los protagonistas con los oyentes, fieles hasta el último minuto. Quedan en el recuerdo decenas de anécdotas ocurridas en esos estudios por las locuras "del Doctor", como aquella noche del 16 de febrero de 2017 en la que, enojado, abandonó el aire.

Es que a las 23:05, al comenzar el programa, se encontró solo en el estudio, lo que no le gustó. "¡Hola, mundo! ¿Cómo están? Aquí estamos. ¡Estoy solo en el estudio! No hay nadie. Una, dos, tres, cuatro, cinco sillas vacías", dijo en la apertura.

Luego agregó: "Desde el lunes quiero saber quiénes van a estar conmigo en la radio, o me voy. Así nomás. Hablo con el señor Vila (Daniel Vila, dueño de la radio) y le digo, 'Daniel, puedo hacer la radio solo, pero tengo que tener al menos uno que me ayude a hacer algo'. ¡Y no tengo a nadie! Esto ya no me lo banco más. Tengo uno, a veces tengo dos, pero (hoy) no hay nadie".

En ese momento D'Alascio ingresaba al estudio. "Llegó Miguel, ya llegamos tarde. Cortamos acá, chau. Me voy. Hasta mañana, y si mañana no está el equipo a la hora, no vengo más. Punto y aparte, listo. Se acabó. Pone música", dijo y no volvió más, hasta el otro día.

Informe de Pablo Montagna

