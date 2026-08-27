Murió Peter Cullen, voz de Optimus Prime en Transformers, a los 85 años

El actor Peter Cullen, quien interpretó durante más de 40 años la voz de Optimus Prime en Transformers, murió este miércoles a los 85 años en su residencia de Los Ángeles.

La noticia fue confirmada por su representante al medio especializado TMZ, aunque de momento no se revelaron las causas de su muerte.

“Peter Cullen falleció en paz, rodeado de su amada familia y sostenido en el corazón de sus muchos amigos e innumerables fanáticos en todo el mundo”, comunicaron sus allegados al respecto. El entorno del artista también pidió honrar su legado sirviendo a las comunidades con “compasión e integridad”, bajo la consigna de “ser lo suficientemente fuerte como para ser amable”.

Peter Cullen (izquierda), durante el estreno de una película de la saga Transformers, en 2013

Más tarde, parte de sus fanáticos lo despidieron con un sentido mensaje publicado en la cuenta @itspetercullen: “Lo que nos dio fue mucho más allá de una interpretación icónica. A lo largo de su extraordinaria carrera, le dio vida a innumerables personajes y dejó una huella imborrable en generaciones de fanáticos”.

TRANSFORMERS La Era De La Extinción - Tráiler Oficial. Familia

“Su bondad, humildad, compasión y sabiduría resonaron mucho más allá de los personajes que interpretó. Ya fuera a través de sus actuaciones, sus palabras o las historias que compartía con sus seguidores, tenía una forma de recordar a la gente que la verdadera fuerza puede existir junto a la gentileza y la amabilidad”, expresó el administrador de la cuenta, en representación de quienes lo admiraban.

Su carrera

El artista alcanzó reconocimiento global por dar voz a Optimus Prime, el camión líder de los Autobots, en la serie animada original de Transformers emitida en la década de 1980. Años más tarde, retomó el papel en la saga cinematográfica dirigida por Michael Bay, donde pronunció un discurso en el cierre de la primera película.

Cullen incluso participó en el estreno de Transformers del año 2023

Continuó en ese rol durante 40 años, participando incluso del estreno del año 2018, Bumblebee y del 2023, Transformers: el despertar de las bestias, donde compartió elenco con Anthony Ramos, Dominique Fishback, Luna Lauren Velez, Dean Scott Vazquez, Peter Dinklage, Michelle Yeoh, Pete Davidson y Ron Perlman.

Cullen también hizo los efectos de voz para el personaje central de la película Predator en 1987. Su trayectoria abarcó participaciones como Igor en Winnie the Pooh, Monterey Jack en Chip y Dale al rescate, KARR en Knight Rider y Mario en la serie animada Donkey Kong.

Las ediciones y formas de la saga que le dio su fama

Transformers cuenta con un importante listado de productos, que incluso recorrieron distintos formatos: