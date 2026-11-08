Murió Sergio “El Gallego” Ramírez, histórico productor de televisión

Este viernes falleció Sergio “El Gallego” Ramírez, un productor, programador y director de contenidos de la televisión argentina. Estuvo involucrado en programas icónicos de la TV como Fax, que conducía Nicolás Repetto, y Hombres de ley, una ficción judicial que emitía ATC, hoy Canal 7. El productor falleció a los 66 años.

En 1991, el programa de Repetto, donde Ramírez era productor ejecutivo, se alzó con el Martín Fierro de Oro. Ramírez iba a obtener la estatuilla once veces más por su trabajo.

Además de productor, se desempeño como gerente de programación de América entre 2000 y 2001 y director de contenidos de Claxson, entre 2001 y 2006.

Ese año fundó y se convirtió en director de contenidos de la productora Error 170. Poco tiempo después creó otra compañía, Naya Films. Estas empresas ofrecían el desarrollo de formatos a canales de TV abierta, de cable y a plataformas.

En la red Linkedin, Ramírez se presentaba de la siguiente manera: “Llevo mas de 30 años en el mercado audiovisual. He trabajado tanto en el ámbito local como en el internacional. Me desempeñé como gerente de programacion de canales de aire, y como director de contenidos para 12 señales. Armé canales de television en Latinoamerica y llevo cosechado a lo largo de mi carrera 12 Martín Fierro, entre ellos, el de Oro. Hace casi 6 años soy socio-director de una productora audiovisual, con programas en canales de aire, series y documentales en la TV paga”.

Trabajó, además de en América, en Telefe y Canal 13.

En 2021 se alzó con el Martín Fierro al Mejor Documental por 2001: El año del corralito.

Actualmente, formaba parte de la productora Kuarzo Entertainment Argentina.

Tras conocerse la noticia de su muerte, El cantante Orlando Netti, escribió en sus redes sociales: “Falleció Sergio ‘El Gallego’ Ramírez, histórico productor televisivo, que formó parte de muchos programas trascendentes de nuestra tele. Muy triste que se haya ido tan joven. ¡Galle, querido!”.

En tanto, el conductor Mariano Iúdica posteó: “Adiós Gallego, fuiste un prócer de la producción de TV. Toda mi generación te admiró. Que puedas por fin encontrar la paz y el descanso”.

Según informó el periodista Pablo Montagna en sus redes sociales, Ramírez, en la década de los 90, fue una de las personas con las que Adrián Suar conversaba sobre la posibilidad de crear una productora. Algo que el actor, luego hizo, cuando fundó la icónica Polka.

El velatorio se hará el lunes 9 de noviembre en Casa O’Higgins (O’Higgins 2842) desde las 17 hasta las 22.