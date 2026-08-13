Murió una exactriz de Nickelodeon a los 46 años: sufrió un ataque de asma
Fue famosa por haber participado de Plaza Sésamo, entre otros programas; estaba internada desde el viernes 7 de agosto
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El mundo del espectáculo está en shock: la actriz y comediante estadounidense Christy Knowings murió a los 46 años, según informó TMZ este jueves.
La artista sufrió un ataque de asma que le causó daño cerebral. Por ello, fue internada el viernes 7 y conectada a un respirador artificial hasta el martes 11, día en que finalmente falleció. Su familia tuvo que tomar la difícil decisión de desconectar las máquinas en el hospital de Los Ángeles.
Christy hizo su debut como actriz en la serie de 1994 New York Undercover.
Su trabajo más significativo llegó más tarde, en más de 30 episodios de All That, entre 1997 y 2000. El programa de Nickelodeon reunió a varias estrellas infantiles para participar en sketches e interpretar diversos personajes.
El reparto de la serie incluía nombres que se convirtieron en grandes figuras de la industria del entretenimiento, como Kenan Thompson (conocido por Kenan & Kel), Nick Cannon y Amanda Bynes.
Luego, Christy apareció en tres episodios de Sesame Street, entre 2008 y 2011, junto a su hermano gemelo, Chris Knowings.
En su trayectoria musical, también lanzó el sencillo folk To the World en 2020.
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