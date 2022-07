A 10 años de su último trabajo, Kate Bush destronó a Harry Styles y se convirtió en la cantante más escuchada en todo el mundo

Una semana atrás, un artista de moda era el que lideraba el top mundial de reproducciones de la mayor plataforma digital de música: Harry Styles. ¿Qué hizo que una cantante que fue famosa en los ochenta pero que ahora no está en las grandes ligas del mercado mundial acceda a ese puesto? La pantalla. Kate Bush es ahora que ostenta el primer lugar en el ranking global de Spotify, gracias a su tema “Running Up That Hill (A Deal With God)” que suena en la cuarta temporada de Stranger Things.

Desde el estreno de temporada, a fines de mayo pasado, el tema comenzó a circular nuevamente e ingresó en los charts: tres semanas consecutivas en los ranking británicos en esa voz tan particular, tan distinta, que desde hace más de una década no produce novedades. El último disco de estudio de Bush, 50 Words for Snow, se publicó en 2011.

También en 2011 se subió a YouTube el video oficial de “Running Up That Hill (A Deal With God)”, que la cantante filmó a mediados de la década del ochenta. Como todo clips de esos años tuvo un éxito moderado, pero ahora que el tema volvió a sonar con fuerza acumula más de 90 millones de reproducciones .

Los especialistas en números dicen que desde que volvió a sonar en el soundtrack de la serie, la cantante acumuló más de 2 millones de dólares de regalías por derechos intelectuales sobre la canción. Tuvo, además, unas 18 millones de reproducciones en Tik Tok. Y consiguió algunos récords: Bush es, a los 63 años, la mujer de mayor edad en alcanzar el número 1 en la lista oficial de singles del Reino Unido. También se impuso en el tiempo más largo para que una canción logre alcanzar el número uno en la lista oficial de sencillos del Reino Unido (en este caso más de 37 años) y la brecha más larga entre los números uno en la lista de singles oficiales del Reino Unido . En cuanto al récord de la edad, destronó a Cher, que a los 52 transformó a “Belive” en un megahit.

Catherine Bush nació en Kent, Inglaterra, en 1958. Es hija de un médico y una enfermera. En sus primeros años de escuela aprendió a tocar varios instrumentos, pero en su casa también tuvo una buena conexión con el arte: su madre bailaba danzas tradicionales irlandesas, su padre era pianista, aunque no se dedicó a la música profesionalmente. Kate tuvo dos hermanos mayores que también hacían música folk. Paddy fue luthier y John se dedicó a la poesía y a la fotografía.

Gracias al guitarrista de Pink Floyd David Gilmour, Kate tuvo su primer contacto con una compañía discográfica a los 16, pero recién a los 19 grabó su primer álbum, The Kick Inside. En esa placa se destacó, con su voz agudísima, el tema “Wuthering Heights” inspirado, justamente, en la obra Cumbres borrascosas, que vino acompañado por un video en el que ya comenzaba a demostrar, también, sus habilidades para la danza.

Un par de años después, en su tercer disco, apareció “Babooshka”, otro de los temas con los que Bush marcó diferencia dentro del panorama musical de aquellos años. Y en 1985 publicó Hounds of Love, donde apareció el tema “Running Up That Hill (A Deal With God)”, que hoy explota en plataformas digitales y bate récords.

Mientras tanto, en los charts hipanoamericanos, otros son los nombre que lideran. Bad Bunny sigue siendo la gran tendencia en la Argentina. E n el top local, cinco de los diez primeros puestos del ranking semanal de Spotify le pertenecen ; tiene la pole position con “Ojitos lindos”, tema que compartió con Bomba Estéreo. También figuran “Me porto bonito”, “Tití me preguntó”, Moscow Mule” y “Efecto”.

Argentina

1.- ``Ojitos lindos’' - Bad Bunny con Bomba Estéreo

2.- ``Ojalá'’ - María Becerra

3.- ``Me porto bonito’' - Bad Bunny, Chencho Corleone

4.- ``La triple T’' - Tini

5.- ``Te felicito’' - Shakira, Rauw Alejandro

6.- ``Tití me preguntó'’ - Bad Bunny

7.- ``Moscow Mule’' - Bad Bunny

8.- ``Antes de perderte’' - Duki

9.- ``Efecto’' - Bad Bunny

10.- ``Nos comemos’' - Tiago PZK con Ozuna

Chile

1.- ``Ultra solo (remix)’’ - Polimá Westcoast, Pailita, Feid, Paloma Mami, De La Ghetto

2.- ``Me porto bonito’' - Bad Bunny, Chencho Corleone

3.- ``Efecto’' - Bad Bunny

4.- ``Ojitos lindos’' - Bad Bunny con Bomba Estéreo

5.- ``Moscow Mule’' - Bad Bunny

6.- ``Tití me preguntó'’ - Bad Bunny

7.- ``Me arrepentí'’ - AK4:20 con Pailita y Cris Mj

8.- ``Ultra solo’' - Polimá Westcoast, Pailita

9.- ``Cochinae’' - Julianno Sosa, King Savagge

10.- ``Provenza’' - Karol G

Colombia

1.- ``Me porto bonito’' - Bad Bunny, Chencho Corleone

2.- ``Ojitos lindos’' - Bad Bunny con Bomba Estéreo

3.- ``Tití me preguntó'’ - Bad Bunny

4.- ``Efecto’' - Bad Bunny

5.- ``Moscow Mule’' - Bad Bunny

6.- ``Provenza’' - Karol G

7.- ``Ferxxo 100′' - Feid

8.- ``Party’' - Bad Bunny con Rauw Alejandro

9.- ``Tarot’' - Bad Bunny con Jhay Cortez

10.- ``Mojando asientos’' - Maluma con Feid

México

1.- ``Me porto bonito’' - Bad Bunny, Chencho Corleone

2.- ``Tití me preguntó'’ - Bad Bunny

3.- ``Ojitos lindos’' - Bad Bunny con Bomba Estéreo

4.- ``Efecto’' - Bad Bunny

5.- ``Moscow Mule’' - Bad Bunny

6.- ``Provenza’' - Karol G

7.- ``Party’' - Bad Bunny con Rauw Alejandro

8.- ``Te felicito’' - Shakira, Rauw Alejandro

9.- ``Tarot’' - Bad Bunny con Jhay Cortez

10.- ``Andrea’' - Bad Bunny con Buscabulla

España

1.- ``Tití me preguntó'’ - Bad Bunny

2.- ``Me porto bonito’' - Bad Bunny, Chencho Corleone

3.- ``Tarot’' - Bad Bunny con Jhay Cortez

4.- ``Ojitos lindos’' - Bad Bunny con Bomba Estéreo

5.- ``Te felicito’' - Shakira, Rauw Alejandro

6.- ``Tigini (remix)’’ - Rvfv, Kikimoteleba

7.- ``Moscow Mule’' - Bad Bunny

8.- ``Villano Antillano: Bzrp Music Sessions, Vol. 51′' - Bizarrap, Villano Antillano

9.- ``Provenza’' - Karol G

10.- ``La llevo al cielo - Chencho Corleone, Chris Jedi, Anuel AA, Ñengo Flow