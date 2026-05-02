Los álbumes más escuchados de Spotify en sus 20 años de revolución musical

En el marco de su vigésimo aniversario, Spotify, una de las plataformas de distribución de audio más conocidas del mundo, dio a conocer por primera vez un ranking histórico. Se trata de las 20 canciones, artistas, álbumes, podcast y audiolibros con más cantidad de reproducciones en las últimas dos décadas.

Fundada el 23 de abril de 2006 en Estocolmo por Daniel Ek y Martin Lorentzon, se convirtió en una de las aplicaciones más populares del mundo, con 761 millones de usuarios actualmente. Según su propia web, la plataforma ofrece más de 100 millones de canciones, siete millones de títulos de podcasts y 700.000 audiolibros.

Spotify fue fundado en el 23 de abril de 2006 en Estocolmo por Daniel Ek y Martin Lorentzon

“Estas listas, fruto de años de escucha a cientos de millones de fans, recogen la música y las historias que no solo triunfaron, sino que se quedaron, convirtiéndose en parte de la vida cotidiana en todo el mundo”, describe la plataforma en su web conmemorativa. La información compartida generó un gran revuelo en la web, con un aumento del 190% en las búsquedas de “álbumes más escuchados de Spotify”, de acuerdo con Google Trends.

Quiénes son los artistas más escuchados de Spotify

Taylor Swift es una de las cantantes con más ventas de todos los tiempos e ícono cultural de esta era. Y ese liderazgo se refleja en los 20 años de la plataforma de música, donde se erige como la artista con mayor cantidad de reproducciones. Le sigue Bad Bunny, el intérprete puertorriqueño que rompió varios récords con su último disco y participó del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX.

Taylor Swift es la artista con más cantidad de reproducciones en Spotify en los últimos 20 años Chris Pizzello - Invision

En el tercer y cuarto puesto se encuentran dos canadienses, el rapero Drake y The Weeknd, el nombre artístico del cantante Abel Makkonen Tesfaye. Cerrando el podio está Ariana Grande, quien inició como actriz en una serie adolescente y ahora es una de las caras más conocidas del pop. Luego se ordenan Ed Sheeran, Justin Bieber y Billie Eilish. Eminem y Kanye West completan el top diez, quienes además son los primeros artistas de este grupo en superar los 40 años de edad. A continuación, la lista completa de los artistas:

Taylor Swift

Bad Bunny

Drake

The Weeknd

Ariana Grande

Ed Sheeran

Justin Bieber

Billie Eilish

Eminem

Kanye West

Travis Scott

BTS

Post Malone

Bruno Mars

J Balvin

Rihanna

Coldplay

Kendrick Lamar

Future

Juice WRLD

Cuáles son los álbumes más escuchados en Spotify

El álbum Un Verano Sin Ti (2022) le permitió a Bud Bunny imponerse sobre todos los demás artistas de Spotify en los últimos 20 años. Se trata del cuarto disco de estudio del puertorriqueño y cuenta con 22.407 millones de reproducciones. Por otro lado, The Weeknd se llevó el segundo y quinto puesto con Starboy (2016) y After Hours (2020).

Un verano sin ti es el cuarto álbum de estudio del cantante puertorriqueño Bad Bunny y el que lidera en la lista de reproducciones

El tercer lugar es para ÷ (Deluxe) del músico británico Ed Sheeran y el cuarto es de SOUR, el álbum debut de Olivia Rodrigo. Las obras de SZA, Post Malone, Taylor Swift, Arctic Monkeys y Billie Eilish también aparecen en los primeros diez. A continuación, la lista completa de los álbumes y sus autores:

Un Verano Sin Ti de Bad Bunny

Starboy de The Weeknd

÷ (Deluxe) de Ed Sheeran

SOUR de Olivia Rodrigo

After Hours de The Weeknd

SOS de SZA

Hollywood’s Bleeding de Post Malone

Lover de Taylor Swift

AM de Arctic Monkeys

WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? de Billie Eilish

Future Nostalgia de Dua Lipa

beerbongs & bentleys de Post Malone

? de XXXTENTACION

MAÑANA SERÁ BONITO (BICHOTA SEASON) de KAROL G

YHLQMDLG de Bad Bunny

Doo-Wops & Hooligans de Bruno Mars

Views de Drake

Midnights de Taylor Swift

Scorpion de Drake

Beauty Behind The Madness de The Weeknd

Cuáles son las canciones más escuchadas en Spotify

En el rubro canciones, es el cantante canadiense The Weeknd quien se lleva el primer puesto con “Blinding Lights” y también el cuarto con “Starboy” en colaboración con Daft Punk. Ed Sheeran ocupa el segundo y noveno lugar con “Shape of You” y “Perfect”, respectivamente. La banda de rock alternativo estadounidense The Neighbourhood tiene la medalla de bronce con su tema romántico “Sweater Weather”.

"Blinding Lights" es una de las canciones más conocidas del canadiense The Weeknd y la más escuchada en Spotify

El podio lo cierra el ex-One Direction, Harry Styles, con su icónica canción “As It Was”, perteneciente a su disco Harry’s House. Dentro de los primeros 10 puestos también aparecen el escocés Lewis Capaldi con “Someone You Loved”, su canción que lo catapultó a la fama, Post Malone con un tema perteneciente a una película animada, Drake con el hit “One Dance” y Justin Bieber con “STAY”. Aquí, la lista completa de las canciones:

“Blinding Lights” de The Weeknd

“Shape of You” de Ed Sheeran

“Sweater Weather” de The Neighbourhood

“Starboy” de The Weeknd and Daft Punk

“As It Was” de Harry Styles

“Someone You Loved” de Lewis Capaldi

“Sunflower – Spider-Man: Into the Spider-Verse” de Post Malone and Swae Lee

“One Dance” de Drake, Wizkid, and Kyla

“Perfect” de Ed Sheeran

“STAY (with Justin Bieber)” de The Kid LAROI and Justin Bieber

“Believer” de Imagine Dragons

“I Wanna Be Yours” de Arctic Monkeys

“Heat Waves” de Glass Animals

“lovely (with Khalid)” de Billie Eilish and Khalid

“Yellow” de Coldplay

“The Night We Met” de Lord Huron

“Closer” de The Chainsmokers and Halsey

“BIRDS OF A FEATHER” de Billie Eilish

“Riptide” de Vance Joy

“Die With A Smile” de Lady Gaga and Bruno Mars

Cuáles son los podcasts más escuchados en Spotify

El podcast más escuchado de las últimas dos décadas es The Joe Rogan Experience, conducido por el comediante Joe Rogan. Si bien fue lanzado originalmente en 2009, llegó a Spotify recién en 2020. Es uno de los programas más conocidos en todo el mundo, apuntalado por numerosas polémicas, entre ellas, la difusión de información falsa sobre el COVID-19.

The Joe Rogan Experience fue el podcast más escuchado en los últimos 20 años y es conducido por el comediante estadounidense que le da su nombre Omicrono

En el segundo puesto está Gemischtes Hack, una producción alemana de comedia protagonizada por Felix Lobrecht y Tommi Schmitt. El podio se cierra con Crime Junkie, un podcast de true crime, presentado por Ashley Flowers y Brit Prawat, que narra casos de muertes misteriosas.

Le sigue Armchair Expert with Dax Shepard, conocido por sus conversaciones sobre la “complejidad de la condición humana” y conducido por los actores estadounidenses Dax Shepard y Monica Padman. El Top cinco se completa con Last Podcast On The Left que “explora los horrores del mundo, tanto reales como imaginarios”. A continuación, la lista completa de los podcasts:

The Joe Rogan Experience

Gemischtes Hack

Crime Junkie

Armchair Expert with Dax Shepard

Last Podcast On The Left

The Daily

Fest & Flauschig

Morbid

My Favorite Murder with Karen Kilgariff and Georgia Hardstark

Relatos de la Noche

Call Her Daddy

Não Inviabilize

Pardon My Take

Distractible

La Cotorrisa

Dateline NBC

Mordlust

Baywatch Berlin

Hobdelos

Killer Stories with Harvey Guillén

Cuáles son los audiolibros más escuchados en Spotify

En el mundo de los audiolibros, Una corte de rosas y espinas de Sarah J. Maas es el título más popular de los últimos 20 años. Esta novela de fantasía cuenta la historia de Feyre Archeron, una joven que es arrastrada a una tierra de seres mitológicos y magia. Varias secuelas de este primer libro también se encuentran en la lista: Una corte de niebla y furia (puesto N° 5), Una corte de alas y ruinas (puesto N°7) y Una corte de llamas plateadas (puesto 16) .

Sarah J. Maas es la autora de la saga de fantasía Una corte de rosas y espinas, cuyo audiolibro está entre los más reproducidos

Las obras del segundo y tercer puesto también forman parte del género fantástico: El Señor de los Anillos: La comunidad del Anillo de J.R.R. Tolkien y Alas de Sangre de Rebecca Yarros, quien también tiene Alas de Hierro dentro del ranking. Por otro lado, el cuarto lugar es de la actriz Jennette McCurdy, con su novela autobiográfica Estoy feliz de que mi madre haya muerto. La lista completa de los audiolibros más escuchados: