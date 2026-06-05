Murió el Indio Solari, líder de los Redonditos de Ricota, a los 77 años

Este viernes murió el cantante Carlos Alberto Solari, conocido como Indio Solari, miembro fundador y cantante de los grupos Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado y lo que fue su última criatura, El Míster y los Marsupiales Extintos. Tenía 77 años y padecía Parkinson.

Murio el Indio Solari

Según pudo saber LA NACION, se montó un operativo en su domicilio, en la localidad bonaerense de Parque Leloir, donde los médicos declararon su muerte. La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°2 de Ituzaingó, a cargo del fiscal Lucio Rivero, dispuso de las actuaciones correspondientes y no se señalaron otras causas de muerte que no sean el Parkinson.

En febrero, sus allegados y familiares habían desmentido, a través de su cuenta de Instagram, que el cantante hubiera sufrido un ACV y aclararon que se estaba sometiendo a chequeos de rigor.

El día en que contó que estaba enfermo

Fue en 2015 cuando el Indio Solari contó que lidiaba con una enfermedad. “No es cáncer ni sida”, dijo en Vorterix. En ese espacio, el exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota también comunicó que alejaba de los escenarios por tiempo indefinido.

Indio Solari en su show de Tandil en marzo de 2016. Foto de Mauro V. Rizzi / La Nación.

“Hay días en que me quiero matar y hay días que ni se nota. Hay dolor, hay malhumor... Es la vida. Y esto es una cagada: he visto sufrir a la gente de una manera inmerecida. No tengo miedo. La curiosidad es más grande que el miedo”, sumó entonces.

El 12 de marzo del año siguiente, durante un recital en Tandil, anunció frente a su público: “Se dice por ahí que tengo una enfermedad. Sí, es verdad, Mr. Parkinson viene pisándome los talones. Pero bueno. Así es la vida”.

Con el paso de los años, el músico se refirió al tema en distintas ocasiones. En 2022, en el marco de la gira española de su banda Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, en la que participó de forma virtual, brindó una entrevista a la radio Rock FM y fue claro: “Se nota la progresión del mal de Parkinson”, admitió y explicó que mitigaba los efectos distrayéndose con actividades como la pintura o la escritura, que le permitían “apartar de su cuerpo el dolor”.

Solari describió la enfermedad como una dolencia que “es muy jodida e invalidante”, aunque reconocía que contaba con tratamiento: “Por el camino se va notando la progresión, el éxito que va teniendo el profesor Parkinson con mi vida, pero tengo la posibilidad de hacer un tratamiento que me mantiene hace como siete años”.

Indio Solari Patrick Liotta - Archivo

En relación a su día a día, detallaba: “Estás todo el tiempo contracturado. A mí no se me da por temblar, me agarra alguna contractura que quedo como de yeso. Es una de las problemáticas sociales, pero me da por pensar lo que pasa con un tipo que tiene la misma enfermedad que yo y que no tiene kinesiólogo ni pileta de agua tibia para hacer sus gimnasias de elongación. Debe ser un sufrimiento mayor”.

Sobre el impacto anímico del Parkinson, expresó: “Los amigos me dicen que estoy bien y sinceramente me siento bien. Me abstraigo mucho con el trabajo. Es la manera de apartarme del dolor de esas contracturas. Es una enfermedad jodida, pero no me impide de momento en absoluto hacer lo que decidí hacer desde hace 50 años”.

Trayectoria

El Indio nació en Paraná, Entre Ríos, el 17 de enero de 1949. Junto a Skay Beilinson y la mítica “Negra” Poli fundó Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Su voz se convirtió en la banda de sonido de una Argentina herida y desencantada. ​El gran triunfo del Indio Solari radicó en una paradoja insólita: logró que las multitudes más fervorosas del planeta corearan las letras más herméticas de la música contemporánea.

El pogo del final del recital del Indio Solari Captura

Con Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado demostró que el mito no dependía de una marca, sino de su presencia. Sus misas ricoteras en el interior del país movilizaron a cientos de miles de personas.

Solari no era ajeno a la política. En los últimos años le manifestó su apoyo a la expresidenta Cristina Kirchner y criticó la decisión de la Justicia de condenarla a seis años de prisión por la causa Vialidad. “Yo pocas heces vi operativos, en circulación exigida, como los que sufrió en otros momentos, pero en este momento han pasado una línea muy… Estoy hablando de la Justicia. Ha pasado algo muy grave: que no le han dejado derecho a defenderse, a su defensa, y esto es gravísimo”, planteó “El Indio” Solari en un audio que envió a C5N.

Además, en septiembre del año pasado la visitó en su domicilio en San José 1111. La imagen fue compartida por el hijo de la extitular del Ejecutivo, Máximo Kirchner.

También lo criticó al presidente Javier Miilei en 2024. “No sé si un loco-loco o un loco que es mascarón de proa de algunos intereses”, diijo el artista. Agregó que nunca pensó que “un tipo con una motosierra llegara” al Ejecutivo nacional.

“Esa gente cumple un rol hasta que lo cuelgan boca abajo en una plaza, que no sé si nuestro pueblo ya lo ha hecho y no nos fue bien. Es difícil sacarle el poder a los poderosos”, continuó el cantante en diálogo con AM 530.

Solari cuestionó: “Me extraña que gente que hizo el secundario nomás crea que hay que darle más tiempo a este tipo. Cuando lo ven hablar y las cosas que dice…”.