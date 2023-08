escuchar

Este miércoles, luego de luchar contra una larga enfermedad, murió en Los Ángeles el guitarrista, compositor, cantante y productor Robbie Robertson, integrante del grupo canandiense The Band y de proyectos encabezados por Bob Dylan y por Martin Scorsese. Tenía 80 años.

Martin Scorsese y Robbie Robertson, en mayo de 1978, cuando presentaron, en la 31° edición del Festival de Cannes, en Francia, la película documental Last Walz AP

Jared Levine, quien fue durante más de tres décadas su manager, informó: “Robbie dejó este mundo rodeado de sus seres queridos, incluyendo a su esposa Janet, su ex esposa Dominique, y sus hijos Alexandra, Sebastian y Delphine. También le sobreviven sus nietos: Angelica, Donovan, Dominic, Gabriel y Seraphina. Cabe destacar que Robertson había concluido recientemente su decimocuarto proyecto musical cinematográfico en colaboración con su frecuente compañero Martin Scorsese, titulado Killers of the Flower Moon’. En lugar de flores, la familia ha solicitado respetuosamente que las contribuciones se dirijan a Six Nations of the Grand River, en apoyo a su próximo centro cultural”.

Jaime Royal Robertson había nacido en Toronto, Canadá, el 5 de julio de 1943. Durante las décadas del sesenta y del setenta se destacó como compositor y guitarrista de The Band y luego alternó su carrera solista con su trabajo para producciones de Martin Scorsese, como Toro salvaje, The King Of Comedy, El color del dinero, Gangs of New York, Shutter Island, The Departed y Silence.

Su voz gastada (a veces cercana a la de su compatriota Bryan Adams o a la de británicos como Peter Gabriel y Rod Stewart) le daban un color especial a las canciones de su propia factura. Cuando el grupo se disolvió, en 1978, Robertson confió tanto en su labor solista que no regresó con sus viejos compañeros de ruta en la reunificación de The Band que, a mediados de los ochenta, había propiciado Levon Helm. En 1987 publicó su debut en solitario, que llevó su nombre, y fue el primer paso de una carrera que acumuló otras seis producciones. La última, Sinematic, es de 2019.

En más de cinco décadas dedicado al espectáculo cosechó diversos premios y distinciones. Fue Oficial de la Orden de Canadá, recibió premios Juno y tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Canadá, en Toronto.

La fama adquirida con The Band le había permitido desarrollarse en distintos terrenos. El grupo creado a finales de la década del cincuenta cambió varias veces su nombre e incluso fue parte de las grabaciones de Bob Dylan. Según los biógrafos del guitarrista, Robertson fue convocado por Dylan pero rechazó la oferta si no eran también convocados el resto de sus compañeros. Fue así que años más tarde, de ese empujón obtenido de la mano de Dylan, la agrupación comenzó a llamarse, simplemente, The Band y firmó contrato con Capitol Records, sello a través del que publicó álbumes como Music from Big Pink y The Band, de gran repercusión a finales de los sesenta.

A pesar de que ya tenía un lugar ganado, el guitarrista y el resto de sus socios volvieron a reunirse con Dylan. En 1973 Robertson se mudó de Woodstock a Malibú, donde volvió a encontrarse con el célebre cantautor. Y esto propició otro proyecto conjunto. Primero fue la grabación de Planet Waves, en noviembre de 1973, en Los Angeles. Luego, una gira de un mes y medio, entre Chicago y California, a principios de 1974. Los últimos conciertos de ese tramo se grabaron y más tarde se publicaron como Before The Flood.

Robertson tiene en su haber un catálogo que incluye títulos como “The Weight”, “The Night They Drove Old Dixie Down”, “Up on Cripple Creek”, “Rag Mama Rag”, “Acadian Driftwood” y “Broken Arrow”, varias de ellas relacionadas a retratos tradicionalistas de la historia de Estados Unidos.

La actividad de solista, que había emprendido en los ochenta resignó su protagonismo ante la demanda del mundo cinematográfico. Incluso, Martin Scorsese filmó un documental sobre Robertson y The Band. El trabajo se presentó en 2019, en el 44° Festival Internacional de Cine de Toronto. En una de sus crónicas del festival, Marcelo Stiletano relata para LA NACION: " Para abrir oficialmente la muestra, los organizadores eligieron por primera vez en la historia del festival un documental de origen canadiense. Esta novedad coincidió con una tradición de TIFF: darle un lugar bien destacado al documental de temática musical, preferentemente dedicado a figuras, tendencias, trayectorias y temas destacados del mundo del rock. Once Were Brothers: Robbie Robertson and the Band es el relato clásico, sincero y muy emotivo de los años de creatividad, giras, grabaciones y toda clase de vivencias compartidas por el notable cantautor nacido en esta ciudad y sus compañeros de ruta desde fines de la década de 1950 hasta su despedida casi dos décadas después. Robertson narra frente a la cámara con elocuencia, detallismo y muchísima autenticidad su derrotero musical y el camino que lo llevó a ocupar el lugar de extraordinaria valía y reconocimiento que tiene en la historia del rock. Lo hizo junto al notable grupo que integró y del que surgió una obra de impresionante vuelo y riqueza, influyente hasta el día de hoy, The Band (Levon Helm, Richard Manuel, Rick Danko, Garth Hudson). Con la ayuda de un gran material de archivo, películas caseras y testimonios de primera mano aportados por testigos de la época (Bob Dylan, Eric Clapton, Van Morrison, Ronnie Hawkins) y admiradores (Bruce Springsteen, Taj Mahal), Robertson cuenta un viaje musical que va del rockabilly a la extraordinaria fusión lograda por The Band entre el country, el rock y el blues del Delta del Mississippi”.

Robertson fue merecedor de esa distinción de Scorsese tanto por su trabajo como por su relación con el cineasta, que había comenzado cuatro décadas antes. En un momento de mucho éxito y en medio de una gira, Richard Manuel sufrió un accidente que lo dejó con la fractura de varias vértebras cervicales, y eso obligó a cancelar conciertos de The Band. Fue en ese momento cuando a Robertson se le ocurrió que la banda diera un gran show de despedida de los escenarios. Fiel a conmemorar costumbres ancestrales, fue muy original con su idea porque pensó en una cena de Acción de Gracias con 5000 invitados que terminaría con un conciertos del grupo, junto a otros artistas famosos. Además, contrató a Scorsese para dejar todo documentado.

Van Morrison, Bob Dylan y Robbie Robertson, en el concierto de despedida de The Band Larry Hulst - Michael Ochs Archives

Pero la cosa no quedó allí. El director hizo un minucioso guión con la participación de cada artista. La despedida se llamó The Last Waltz (el último vals). Se realizó el Día de Acción de Gracias de 1976 en el Winterland Ballroom de San Francisco, y participaron figuras de la talla de Paul Butterfield, Eric Clapton, Neil Diamond, Bob Dylan, Emmylou Harris, Ronnie Hawkins, Dr. John, Joni Mitchell, Van Morrison, Ringo Starr, Muddy Waters, Ron Wood, Bobby Charles y Neil Young, entre otros. El largometraje dirigido por Scorsese se estrenó en 1978. Desde entonces, Roberton alternó su carrera en solitario con su actividad para el mundo del cine y la producción discográfica. Porque también se dedicó a desarrollar talentos como Nelly Furtado para la industria de la música.

LA NACION