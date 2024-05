Murió Antonio Leiva, figura clave de la obra La lección de anatomía y gestor del teatro Empire

Escuchar

La noticia de la muerte de Antonio Leiva empezó a circular por las redes sociales anoche y fue confirmada con el paso de las horas. Actor, director, productor, autor, régisseur y personalidad vital del teatro Empire, Leiva murió a los 75 años por problemas cardíacos. De la maravillosa sala próxima al Congreso de la Nación se había hecho cargo Carlos Mathus en 1998. Tras su muerte, en 2017, Leiva continuó con la gestión de esa sala emplazada en Hipólito Yrigoyen 1934 que, entre sus múltiples facetas, él convirtió en un espacio para la ópera independiente.

Leiva fue miembro del primer elenco de La lección de anatomía, la emblemática puesta de Mathus, su pareja durante casi cinco décadas, que hace dos temporadas festejó sus 50 años de vida con funciones en el Multitabarís Comafi, uno de los tantos teatros de Carlos Rottemberg. Fue justamente en su cuenta en las redes que el productor teatral lo despidió. “Enorme amigo de esta Casa Teatral, la muerte de Antonio Leiva nos retrotrae a más de cuarenta años de relacionarnos y su tarea al frente del teatro Empire. Vaya nuestro abrazo a sus afectos y el recuerdo a tantas temporadas compartidas con su querida La lección de anatomía”, escribió en X (ex Twitter).

A lo largo de su trayectoria participó como actor en diversas puestas de Mathus como El jardín de las delicias, Doce rounds, Galería, Irma Vapp, La cantante calva y Vida y muerte de Pier Paolo Pasolini. En 2015, escribió y produjo El huérfano feliz, obra en parte autobiográfica que estuvo en cartel hasta 2022. Sus trabajos como director de los últimos cinco años incluyen, además de La lección de anatomía, El reñidero, de Sergio De Cecco, en la que participó como adaptador; la idea original y puesta en escena de Buenos Aires-Berlín, un cabaret ligeramente demencial y Navaja en la carne, de Pino Marcos.

Ensayo de La lección de anatomía en el teatro Multitabarís con el director Antonio Leiva, en bufanda, marcando una escena Hernan Zenteno - LA NACION

Desde 2019, sus trabajos como régisseur abarcaron títulos como La voz humana, de Francis Poulenc y Jean Cocteau; Dido y Eneas, de Henry Purcell; Cavallería rusticana, de Pietro Mascagni y Norma, de Vincenzo Bellini, todas con la dirección musical de Silvana D´Onofrio, que se presentaron en el teatro Empire.

Inexorablemente, La lección de anatomía fue un hecho clave en la trayectoria de este creador y gestor. El kilómetro cero de esa obra remite al 2 de diciembre de 1972 en un congreso internacional de enfermedades psicosomáticas que se realizó en el hotel Sheraton de Buenos Aires. En la obra, siete jóvenes actores y actrices se desnudaron íntegramente, por pocos minutos, frente a los espectadores. Esa imagen sacudió la norma y traspasó un límite que parecía infranqueable. Al poco tiempo, el 23 de marzo de 1973 comenzó su primera temporada en el Theatrón (de avenida Santa Fe y Pueyrredón), donde continuó casi una década en cartel, siempre con muchísimo público y el asedio constante de las fuerzas represivas de la dictadura militar. El fenómeno traspasó las fronteras locales y así fue como el montaje se presentó en Uruguay, Paraguay, Venezuela, Chile, Brasil, España y Austria. En 1982, el productor Carlos Rottemberg ofreció su sala del Tabaris. En medio del circuito de la avenida Corrientes, La lección de anatomía fue un éxito arrollador, con funciones de martes a domingos, con dos funciones por día y tres los sábados (algo impensable para los tiempos que corren). Al mismo espacio volvieron hace dos temporadas ya con esa sala reconvertida en un multiteatro.

Elenco original de La lección de anatomía, obra estrenada en 1972

“Fue una de las primeras obras del off que pasó a Calle Corrientes”, contó Leiva a LA NACIÓN en una nota realizada por Leni González hace dos años. “Nunca fuimos tratados como bichos raros, porque Carlos venía del Instituto Di Tella, tenía su recorrido en Rosario y siempre fue muy particular”, agregó en aquella oportunidad en relación con aquel montaje que hizo casi nueve mil funciones, desde 1972 hasta 2008, año en que bajó de cartel por decisión de Mathus. “Nunca nos dijo la razón. Una noche, después de la función, dijo: ‘Mañana se baja de cartel, esta obra no me representa’. Lo queríamos matar”, narró sobre el final de una obra que atravesó distintos momentos políticos del país. Sin embargo, volvió. Entre los más de 200 actores y actrices que formaron parte del elenco en esos 50 años se encuentran nombres como Daniel Fanego, Claudio Gallardou, Jorge Mayorano, Liliana Pécora, Alicia Aller, Cecilia Cenci, Gustavo Garzón, Osvaldo Guidi, Virginia Innocenti y Carlos Calvo, cuyo hijo, Facundo, estuvo en la obra en 2021.

Antonio Leiva convirtió al Empire en su lugar en el mundo; en el foyer de la sala hoy será despedido PATRICIO PIDAL/AFV

En todos estos años, el teatro Empire fue su hogar, su refugio, su punto de partida de tantos proyectos artísticos de esa sala majestuosa inaugurada en 1934 en donde actuaron Maurice Chevalier, Josephine Baker, Alfredo Alcón, Delia Garcés, Irma Córdoba, Ana María Campoy, Pepe Cibrián, Soledad Silveyra, María Rosa Gallo y el grupo Gambas al ajillo. Hoy, como se anuncia en la cuenta de Instagram del mismo teatro, Antonio Levia será despedido en el hall del Empire entre las 16 y las 23. Mañana, a las 11, como informó la Asociación Argentina de Acores, la despedida final será en el Cementerio de la Chacarita.