“I Don’t Want to Miss a Thing”: el inoxidable hit de Aerosmith que fue inspirado por un sorprendente romance de Hollywood

El tema que formó parte de la banda sonora de Armageddon y que recibió una nominación al Oscar, fue compuesto por Diane Warren con una historia de amor real como punto de partida

Milagros Amondaray

Cuando la prolífica Diane Warren dio por iniciado el proceso de composición de una nueva balada a la que eventualmente le pondría el título “I Don’t Want to Miss a Thing” (“No quiero perderme nada”), se le vino a la mente la figura de Celine Dion , la única persona idónea, a su criterio, para poder transmitir el leitmotiv del tema que terminó tomando otros rumbos.

Warren ya había compuesto una vasta cantidad de temas que circulaban por carriles similares -el amor como fuerza arrasadora y el dolor por la pérdida de ese amor-, y uno de ellos tuvo precisamente a la cantante canadiense como única intérprete: “Because You Loved Me”, escrito por Warren para el drama romántico Algo muy personal, protagonizado por Michelle Pfeiffer y Robert Redford.

La canción fue candidata al elusivo premio Oscar ( la compositora fue nominada en 15 oportunidades, pero solo obtuvo la estatuilla fuera de competencia en 2022, en reconocimiento a su trayectoria ) y la voz de Dion ingresaba al film cuando la pareja protagónica se veía inmersa en un momento de angustia e incertidumbre. Por lo tanto, cuando comenzó a escribir su nuevo tema, lo hizo con Celine en mente, unión que no terminó de concretarse por un encuentro que tuvo con el frontman de Aerosmith, Steven Tyler.

“Recuerdo estar sentada en el hotel Sunset Marquis junto al piano que había en la habitación, y allí también estaba Steven, a quien le quise mostrar la canción”, recordó Warren respecto al proceso de elección del intérprete perfecto. “Cuando cantó la primera parte de la letra, se me erizó la piel, porque el tema cobró vida de una forma que no había imaginado, al escuchar su voz supe de inmediato la fuerza que le iba a imprimir , fue una experiencia maravillosa porque finalmente pudimos conectarnos”.

Antes de esos minutos de sinergia, Warren le había enviado a la banda oriunda de Boston muchas de sus composiciones e incluso trabajaron en conjunto para temas que nunca salieron a la luz. “Encontramos el momento perfecto para trabajar juntos”, remarcó la artista. Al salir de esa reunión, supo que había hallado en la voz de Tyler el canal perfecto para transmitir las emociones d e un tema cuya letra (e incluso el título) surgió de una declaración de amor televisada.

El amor de una pareja de estrellas, el punto de partida

La cantante Barbra Streisand y su esposo, el actor James Brolin, fueron las estrellas que inspiraron la canción AFP

En 1996, Barbra Streisand recibió el llamado de una amiga con una propuesta que inicialmente decidió rechazar: la invitación a una cena a la que también había sido convocado un hombre con el que la actriz y cantante seguramente iba a tener mucho en común . La protagonista de Nace una estrella venía de relaciones breves con figuras reconocidas como el tenista Andre Agassi y los actores Liam Neeson, Jon Voight y Peter Weller, y no se sentía lista para iniciar un nuevo vinculo romántico. Tras un período de insistencia de su grupo de amigos, Barbra accedió y acudió a la cena en cuestión sin demasiadas expectativas. Sin embargo, cuando vio al actor James Brolin, su vida se transformó. “Me acerqué hacia él, le toqué el cabello y le pregunté: ‘¿Quién te arruinó el peinado?’ Porque era verdad y nadie más iba a decírselo, y además no tenía otra cosa para decirle, no me podía ni presentar porque ya me conocía y eso hubiese sido ridículo, entonces elegí decirle algo sincero”, le confió Streisand a la presentadora Gayle King, quien también habló con Brolin para tener su versión de ese primer encuentro.

"Fue muy curioso escribir el tema porque muchas de las cosas que se dicen en este son cosas que yo jamás diría en mi vida cotidiana" Diane Warren

“Lo que me atrajo de Barbra fue su honestidad brutal, pensé: ‘Oh, ¿así que esto va a ser así? Bueno, yo voy a dar pelea también’; me pareció muy sexy su actitud y conectamos en un segundo, por lo que supe que estaba entregado a ella ya desde esa misma noche, fue instantáneo”, recordó el protagonista de The Reagans. Luego de dos años de noviazgo, los actores contrajeron matrimonio el 1° de julio de 1998 y siguen juntos hasta la fecha, sin pruritos para expresar lo que sienten el uno por el otro.

En una oportunidad, Streisand tuvo que viajar por un rodaje y Brolin quedó solo en la casa . Cuando fue llamado para una entrevista televisiva y le preguntaron por su esposa, fue extremadamente cándido. “La extraño mucho en este momento, la extraño incluso cuando estoy durmiendo”. Del otro lado de la pantalla se encontraba Diane Warren escuchándolo, quien pensó que ese concepto (el de evocar al otro y sus pequeños detalles tanto en el sueño como en la vigilia) era un buen punto de partida para la canción que estaba componiendo para el film de Michael Bay, Armageddon. La propia Streisand confirmó en su autobiografía, My Name is Barbra, cómo Diane se sintió cautivada por las palabras de su marido.

Steven Tyler fue convencido para cantar el tema tras reunirse con Diane Warren (Foto Instagram @aerosmith)

“Otra de las cosas que contó James es que una vez, cuando estábamos juntos en la cama, me dijo que no quería dormirse porque me iba a extrañar, que no quería perderse nada, y por eso fue muy gratificante ver cómo tanta gente reaccionó de manera positiva a sus palabras”, explicó la estrella, quien reveló que esa declaración de amor traspolada a la letra (“No quiero cerrar mis ojos, no quiero dormirme porque te voy a extrañar, cariño, y no quiero perderme nada”) fue la que la condujo a aceptar casarse con Brolin .

Si bien los textuales que tomó Warren para su tema se adecuaban a lo que quería narrar y a la subtrama romántica de Armageddon protagonizada por la hija de Steven Tyler, Liv, y Ben Affleck, en un momento pensó que esas palabras podían no llegar a resonar universalmente como efectivamente terminó sucediendo. “Algunas frases del tema como ‘Podría quedarme despierto tan solo para escucharte respirar’ me hacían ruido, yo no quiero que alguien me diga eso, no quiero que alguien me mire mientras respiro”, expresó la compositora y añadió: “Fue muy curioso escribir el tema porque muchas de las cosas que se dicen en este son cosas que yo jamás diría en mi vida cotidiana, y al mismo tiempo las escribí yo, así que eso de algún lado surgió”.

El éxito arrollador que sorprendió a Aerosmith

Cuando terminó con la composición, Warren le envió el tema a la banda y la primera reacción visceral provino de su baterista, Joey Kramer, quien pensó que no era una canción acorde al catálogo de Aerosmith. “Cuando la escuché por primera vez, ese demo con el piano y Steven cantando, me costó imaginarme qué podríamos aportarle a la canción”, reconoció. “Teníamos la obligación de llevarla para nuestro territorio, de darle nuestro toque y eso nos costó al principio por lo que la ensayamos muchas veces y así, estando todos juntos, la terminamos de convertir en una típica canción de Aerosmith”, recordó Kramer.

De hecho, el grupo grabó tres temas más para el soundtrack de Armageddon, como “What Kind of Love Are You On”, el cover de “Come Together” y “Sweet Emotion”. El impacto de “I Don’t Want to Miss a Thing”, en tanto, fue innegable y tomó por sorpresa a la banda.

El soundtrack de Armageddon contó con cuatro temas de Aerosmith

El tema se editó el 29 de julio de 1998, escaló a la cima del Billboard Hot 100 y se convirtió en la canción más exitosa del grupo, su primer “number one hit” en los Estados Unidos , y aquella que interpretaron un año después de su lanzamiento en la ceremonia de los premios de la Academia de Hollywood a los que estuvo nominada. La canción inspirada por Barbra Streisand y su romance con James Brolin perdió la estatuilla a manos del tema de El príncipe de Egipto, “When You Believe”, pero su vigencia es irrebatible. A diferencia de la apreciación de Warren, “I Don’t Want to Miss a Thing” sí tuvo appeal universal, fue elegida para bodas, cumpleaños, videos, y se convirtió en una balada inoxidable que logró ser disociada del film para el que fue compuesta.

"'I Don't Want to Miss a Thing' perduró en el tiempo porque conectó con la gente", expresó su compositora, Diane Warren (AP Foto/Chris Pizzello)

“Una gran balada debe tener una gran melodía, una buena letra, lo que sucede con cualquier canción en general, pero en el caso de ‘I Don’t Want to Miss a Thing’ encontramos el secreto: es esa canción que todo el mundo puede cantar a viva voz en un karaoke, estando borracho, es ese tema que es divertido de interpretar”, expresó Warren sobre uno de sus tantos hits. “Las mejores baladas son aquellas que perduran, incluso las más cursis, porque cuanto más cursis son, más conectan con la gente”.