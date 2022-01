Abel Pintos, en medio de su show en Jesús María: “No me estoy sintiendo perfectamente bien”

CORDOBA.- “Quiero ser completamente franco con ustedes: hoy desperté sintiéndome un poco mal de mis cuerdas vocales. A veces me pasa que un poco de malestar en el estómago me genera una cuestión que me quema un pico las cuerdas vocales por la noche”. La frase la dijo Abel Pintos este miércoles por la noche, en medio de su presentación en Jesús María.

El artista oriundo de Bahía Blanca se presentó en la séptima noche del festival cordobés e hizo vibrar a las casi 10 mil personas que estuvieron en el anfiteatro. Arrancó con “Aquí te espero”, que fue acompañado por la gente de principio a fin. Entre canción y canción, conversó con el público y agradeció a la comisión directiva por organizar el festival, y por los riesgos que asumió poniéndolo en marcha en medio de este contexto de pandemia. También dio las gracias al público, por acompañar esta iniciativa en un tiempo “tan duro, tan raro”. Antes de su presentación, estuvo Joaco, su ahijado artístico, también oriundo de Bahía Blanca.

“Hace muchos años que compartimos música y ustedes están ahí acompañándonos y apoyándonos sin importar qué. Como siempre digo, ‘yo digo voy y ustedes dicen yendo’, y eso lo quiero agradecer”, dijo Pintos en el inicio.

Pintos dedicó su recital a Martín Carrizo.

Después admitió que no se sentía como “en cada recital”, pero que aún así estaba dispuesto a dejarlo todo en el escenario. “Yo no me siento como me siento en cada recital, pero voy a estar aquí dando el cien por ciento para todos ustedes de todos modos. Lo digo porque tantos años de complicidad se fueron forjando por ser ustedes honestos conmigo y yo honesto con ustedes”, confesó conmovido.“Yo necesitaba que ustedes sepan esto por si escuchan algo extraño. No me estoy sintiendo perfectamente bien, pero no me importa ”.

Aseguró que se siente “bien” de salud, pero que lo experimentaba “es una cuestión que puede suceder cada día”. “No es algo para preocuparse, pero lo quería compartir como lo hago con todo, siempre”, se sinceró Pintos.

El cantante dedicó su show a Martín Carrizo, el baterista de 50 años que murió el martes y que fue productor de su disco de 2001 Cosas del corazón. “ Quiero dedicar este recital especialmente a la memoria de Martín Carrizo, que es un ser adorable que nos dejó mucha música y hermosos recuerdos a quienes tuvimos la oportunidad de conocerlo ”, dijo antes de mandar un beso al cielo y seguir adelante con el recital.

“¡Qué noche maravillosa la de anoche! ¡Gracias, Jesús Maria! Mañana nos vemos en Santa María de Punilla. Nos vemos en la música”, escribió el cantante ayer en su cuenta de Twitter, junto a un video tomado desde el escenario al momento de la despedida.

Que noche maravillosa la de anoche!



GRACIAS Jesús Maria!



Mañana nos vemos en Santa María de Punilla.



Nos vemos en la música. pic.twitter.com/thXosBOK6v — ABEL (@AbelPintos) January 13, 2022

Este viernes por la noche, el intérprete de canciones como “La llave” y “Oncemil” se presentará en el Festival de la Avicultura que se celebra en Santa María de Punilla y seguirá con shows en Federación y Concepción del Uruguay (Entre Ríos) y La Adela (La Pampa), hasta que el 25 de enero sea número central en Cosquín.