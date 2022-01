El elenco de Fama se reunió para celebrar los 40 años del estreno de la exitosa serie

Conformaron uno de los elencos más recordados de la TV. Cada uno, con un estilo propio y definido ganó, millones de fanáticos al rededor del mundo. Cuarenta años después del estreno de Fama, algunos de los actores que pasaron por la mítica serie se juntaron para celebrar y regalarle a los televidentes un momento inolvidable.

El encuentro se produjo este jueves, en el programa estadounidense Entertainment Tonight. Allí se dieron cita Debbie Allen (la profesora Lydia Grant), Valerie Landsburg (Dorys Schwartz), Nia Peeples (Nicole Chapman), PR Paul (Montgomery MacNeil), Cynthia Gibb (Holly Laird), Lee Curreri (Bruno Martelli) y Erica Gimpel (Coco Hernández). Jesse Borrego (Jesse Velasquez) se unió de forma remota desde Texas.

La serie, basada en la película de 1980 del mismo nombre, debutó el 7 de enero de 1982 en NBC y se basaba en las vivencias de alumnos y profesores de una ficticia escuela secundaria especializada en arte, ubicada en Nueva York. El programa tuvo un total de 136 episodios divididos en seis temporadas,

A Gimpel le tocó nada menos que interpretar el rol que Irene Cara realizó en la película y, también, el tema principal, “Fame”, que en la voz de Cara había sido merecedor de un Oscar y un Globo de Oro. “¡Fue aterrador! ¡Solo tenía 16 años!”, recordó la actriz en el reencuentro. De todos modos, se animó a volver a ponerle la voz a aquella emblemática canción, junto a algunos de sus excompañeros y con Curreri al piano. También cantaron otro de los temas más recordados: “Could We Be Magic Like You”.

Qué fue de la vida de los protagonistas

La fama cuesta. Ese era el eslogan de la serie que allá en los lejanos y pintorescos ochenta los tuvo como protagonistas. Y vaya si cuesta. Tanto, que a pesar de haber sido parte uno de los mayores éxitos de la década ninguno volvió a brillar. ¿Qué fue, entonces, de la vida de los chicos de Fama? Aquí te lo contamos.

Carlo Imperato (58) / Danny Amatullo

Era el rubiecito gracioso y don juan que enloquecía a las chicas con su flequillo dorado y sus musculosas. Participó de la serie desde el comienzo de la serie, en 1982, hasta su temporada final, en 1987. Antes de Fama, Danny había participado de los musicales de Brodway Work y Runnaways. En la pantalla chica, había debutado en 1979 en la serie Angie y siguió con papeles menores hasta que su personaje de Danny lo catapultó a la fama. Tanto, que se animó a improvisar una carrera como cantante. Todo parecía ir sobre rieles en su vida laboral, pero su rostro comenzó a desaparecer de la pantalla chica. Si bien apareció en varios programas en las décadas siguientes, solo se destacan sus participaciones en un capítulo de Friends (1995) y en Grey’s Anatomy (2015), donde personificó a un paramédico. En cine participó de las películas Out-of-Sync (1995), dirigida por su excompañera de Fama, Debbie Allen; Face to Face, de 2001 y Crazy Love (2005). Su vida personal fue más vertiginosa: se casó tres veces. Con su última mujer tiene tres hijos, Anthony, Kisha y Vincent.

Valerie Landsburg (63) /Dorys Schwartz

Su particular rostro y su gracia innata para la comedia hicieron que esta neoyorkina se hiciera con uno de los papeles principales de la serie. ¿A quién le ganó el rol de Dorys? Nada menos que a Madonna, que llegó a las instancias finales del casting, pero terminó viéndolo por TV. Dorys era una de las alumnas de la Escuela de Arte de Nueva York; una chica judía que busca un lugar dentro del mundo de la actuación, casi igualita a Valerie. Con Fama no solo debutó como actriz en la pantalla chica, sino que llegó a dirigir y escribir algunos programas. Si bien siguió actuando tanto en tele -Beverly Hills 90210, Dream On, Nip/Tuck y Windfall- como en teatro, también siguió desempeñándose detrás de cámara. En cine, dirigió Drawn to the Flame -de la que también fue responsable del guión- y Borrowed Life Stolen Love. En tele, fue la responsable de ocho episodios de Women: Stories of Passion y siete de The Best Sex Ever, entre otras. También escribió capítulos de Empty Nest. Al igual que Dorys, Valerie pudo desarrollar, además, una amplia carrera como actriz de teatro. ¿Algo más? Sí. Además es cantante, y en 2001 editó Grownup, un CD con canciones de su autoría. Está divorciada y tiene dos hijos.

Erica Gimpel (57) / Coco Hernández

Muchos la confunden con Irene Cara, la Coco de la película original. Pero si bien Erica Gimpel no tiene una voz tan potente ni una carrera tan reconocida como cantante, sí tiene un vastísimo recorrido como actriz. Luego de Fama participó de unos cincuenta programas de televisión, entre los que resaltan The Cosby Show (1988), La ley y el orden (1994), Babylon 5 (1996), Profiler (1996/1999), Roswell (2001), ER (1997/ 2003), House (2006), Verónica Mars (2004/ 2006), Grey’s Anatomy (2009), Nikita (2012), Criminal Minds (2006 y 2012) y True Blood (2012). En 2016 fue Alice Sellers en Code Black, y en 2017, Renée en The Catch. Luego vendrían otra decena de series, Chicago Med y NCIS: New Orleans, entre ellas. Trabajó además en 20 películas: El rey de Nueva York (1990), Smoke, de 1995 (con Harvey Keitel, basada en una historia de Paul Auster), Venorika Decided to Die (2009) son las más destacadas. En 2001 editó su primer CD, Spread your Wings and Fly. También trabajó en varias obras de teatro y hasta hace poco tiempo se lució en el unipersonal Sister.

Gene Anthony Ray / Leroy Johnson

Junto a Lee Currieri, es uno de los pocos actores del elenco original de la película que integró también el staff de la serie. En los dos casos, su personaje fue el icónico Leroy Johnson, rebelde bailarín con problemas de relación y aprendizaje. Fue parte de la serie desde su inicio hasta el final, en 1987. A pesar de haber sido durante media década una de las caras más conocidas y reconocibles del mundo del espectáculo, su carrera se detuvo después de Fama. Solo protagonizó el film policial Out of Sync (1995), participó de Eddie (1996) y tuvo un pequeño cameo en Austin Powers in Goldmember (2002). Como bailarín, participó de varios programas televisivos. Falleció en 2003, a la edad de 41 años, debido a las consecuencias de un accidente cerebrovascular.

Lee Currieri (61)/ Bruno Martelli

Lee se formó como músico en la Escuela de Música de Manhattan, el Mannes College of Music y en el Conservatorio de Westchester. Al igual que Gene Anthony Ray, pasó del elenco de la película al de la serie. Su Bruno Martelli era un tecladista y compositor algo tímido, muy distinto a su impetuoso padre italiano. Protagonizó en 1986 la película Crystal Heart y participó, hasta 1988, de una docena de programas de televisión. Ese año decidió dedicarse de lleno a su verdadero amor: la música. Produjo canciones para decenas de artistas, entre los que se destacan Natalie Cole, Phil Perry y Siedah Garrett. También colaboró como arreglista y tecladista con músicos trabajó como arreglista / tecladista con artistas como Olivia Newton-John, Brenda Russell, Ernie Isley y Sly Stone. Compuso, además, música para varias películas programas de televisión, documentales y anuncios publicitarios. Trabajó, también, como arreglista en el Teatro Público de Nueva York y tiene su propia compañía de producción de música para televisión y cine. Editó, además, su CD A Aquabox. Se casó dos veces. Primero con la compositora y cantante Lisbeth Scott, y en 2010 volvió a pasar por el altar con la productora Sherry Dean, con quien tuvo dos hijos.

Lori Singer (64) / Julie Miller

Su rostro angelical, sus modos suaves, sus chispeantes ojos azules y, sobre todo, su cualidad de chelista, la convirtieron en la actriz ideal para interpretar a la lánguida Julie Miller. Lori, en realidad, respiró arte desde el día de su nacimiento. Su padre era director de orquesta, su tío, Bryan, de cine; su hermano Marc, actor (Donovan, en V, Invasión Extraterrestre) y su otro hermano, Gregory, violinista. Niña prodigio, debutó como solista de violoncelo a los 13, y hasta que se incorporó a la serie se dedicó a la música y a sus clases de ballet. Solo participó de las primeras dos temporadas, y en 1984 abandonó el programa para dedicarse de lleno a la filmación del que sería uno de los clásicos de los musicales de todos los tiempos: Footloose (¡ella también le ganó el papel a Madonna!). Luego, vinieron películas como El hombre del zapato rojo (1985), con Tom Hanks, The Falcon & the Snowman, con Timothy Hutton y Sean Penn; Short Cuts (1993), de Robert Altman, y FTW (1994) junto a Mickey Rourke. En la tele, tuvo varias participaciones, entre las que se destacan su papel de Sydney Bloom en la serie de ciencia ficción VR.5 (1995/1997) y su rol en Law & Order: Special Victims Unit (2011). Fue nominada a los Independent Spirit Awards por su labor en Trouble in Mind (1985) y en 1993 se alzó con el Globo de oro por su actuación en Short Cuts. Mientras participó de la serie estaba casada, pero se divorció en 1998. En 1991 tuvo a su único hijo, Jacques.