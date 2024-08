Aerosmith dice adiós: del mote de “gemelos tóxicos” y las “mil” internaciones a los hits que se volvieron clásicos

Escuchar

“Tomamos la difícil decisión, como banda de hermanos, de retirarnos de las giras”. El viernes pasado, Aerosmith publicó en sus redes sociales su mensaje de adiós –al menos de los shows en vivo–, en el cual agradeció a los fans de la banda por haberlos ayudado a hacer realidad sus sueños.

La razón de esta decisión está relacionada con la salud vocal de su cantante, Steven Tyler, que a pesar de los intensos esfuerzos de rehabilitación, no logró una recuperación completa de su voz por una lesión en la laringe. “Era 1970 cuando una chispa de inspiración se convirtió en Aerosmith. Gracias a ustedes esa chispa dio paso a una llama que está viva desde hace más de cinco décadas. Algunos están con nosotros desde el principio, pero todos ustedes son la razón por la que hicimos historia en el rock and roll. Es el mayor honor de nuestras vidas, que nuestra música fuera parte de las suyas”, comienza el comunicado de la legendaria banda de Boston, que en estos 54 años de carrera vendió más de 150 millones de álbumes.

Steven Tyler en medio de una gira por los Estados Unidos, el 16 de noviembre de 1978

“Queremos volarles la cabeza cuando tocamos en vivo. Pero como ustedes saben, la voz de Steven es un instrumento sin igual. Él estuvo durante meses trabajando incansablemente en recuperar su voz tal cual era antes del daño que sufrió. Lo hemos visto luchar aún cuando tiene al mejor equipo médico a su lado. Lamentablemente, está claro que una recuperación total de sus cuerdas vocales no es posible. Hemos llegado a una decisión desoladora, pero necesaria, como la banda de hermanos que somos, y es que vamos a suspender las presentaciones del tour”, detalla el comunicado que confirma la cancelación del resto del “Peace Out: The Farewell Tour”, la gira de despedida que incluía 40 conciertos.

Uno de los primeros en mostrar su respeto y admiración a través de las redes sociales fue Slash, guitarrista de Guns N’ Roses: “Sólo quería tomarme un momento para dar las gracias a Aerosmith por todo. Sin esta banda, nada de esto habría sido posible”.

Otro de los músicos que se mostró afectado por la noticia fue Brian May, el guitarrista de Queen: “Esto me ha sacado una lágrima. Aerosmith ha sido una gran parte de mi vida, como lo ha sido para millones de fans del rock. Steven Tyler se erige como uno de los mejores vocalistas y frontmen de todos los tiempos, y es desgarrador que su extraordinaria voz haya sido tan dañada. Todos te enviamos nuestro cariño y nuestras oraciones por tu recuperación, Steve. La carrera de Aerosmith es realmente algo que celebrar para siempre. Todas las cosas pasan, pero el inspirador trabajo de Aerosmith perdurará, junto con los recuerdos de una de las bandas más increíbles que jamás haya pisado un escenario”, señaló

Historia de una leyenda

Con Steven Tyler (voz), Joe Perry (guitarra), Tom Hamilton (bajo), Joey Kramer (batería) y Brad Whitford (guitarra), la banda de “los chicos malos de Boston” se formó en 1970 y a lo largo de la década del 80 y 90 se volcó a un sonido más cercano al hard- rock y al pop-rock, con álbumes como Pump (1989), Get a Grip (1993) y Nine Lives (1997).

Steven Tyler, Tom Hamilton, Joe Perry, Brad Whitford y Joey Kramer, en sus primeros años en la ruta Fin Costello - Redferns

A lo largo de su carrera acumuló discos de oro y platino, obtuvo 21 entradas al Top 40 del Billboard Hot 100, alcanzó 13 nueve números uno en el Mainstream Rock Tracks, ganó cuatro premios Grammy, diez MTV Video Music Awards y fue incorporada al Salón de la Fama del Rock. En noviembre de 1991 aparecieron en el episodio de Los Simpsons “Flaming Moe’s” y ese sí es un premio.

Conocida por sus excesos y afición por las drogas, en enero de 1973 lanzaron Aerosmith, su álbum debut con base en un rock and roll sencillo y una clara influencia del blues, que estableció las bases de su sonido. Luego llegaría Get your wings (1974), el primero de una serie de álbumes producidos por Jack Douglas, donde publicaron éxitos como “Same Old Song and Dance”, “Train Kept A-Rollin” y otras canciones más oscuras como “Lord of the Thighs”, “Seasons of Wither” y “S.O.S (Too Bad)”, que vendieron millones de copias. Al año siguiente, Toys in the Attic los subiría al podio internacional, compitiendo con sus contemporáneos Led Zeppelin y The Rolling Stones. A este gran disco le sucedieron Rocks (1976), Draw the Line (1977) y el lanzamiento del álbum en vivo Live! Bootleg (1978), que salió en 1978, cuando el vocalista Steven Tyler y el guitarrista Joe Perry empezaron a ser conocidos como los “gemelos tóxicos” por su adicción al alcohol y las drogas.

Así las cosas, en medio de la grabación del sexto álbum de estudio, Night in the Ruts (1979), Perry abandonó la banda y fue reemplazado, primero por Richard Supa y más tarde por el guitarrista Jimmy Crespo. Por entonces, Steven Tyler colapsó sobre el escenario durante una actuación en Portland, y luego de que el guitarrista Brad Whitford fuera a su vez reemplazado por Rick Dufay, grabaron su séptimo álbum de estudio, Rock in a Hard Place, en 1982. Durante la gira, Tyler volvió a colapsar sobre el escenario, esta vez en el show del regreso a Worcester, Massachusetts, después de haberse drogado junto a Joe Perry, quien se había reunido junto a sus amigos en el backstage del concierto. Los problemas con las drogas continuaban, al punto que todos los músicos de la banda debieron llevar adelante programas de rehabilitación en el transcurso de los siguientes dos años.

Aerosmith en junio de 1974 Burbank, California Jeffrey Mayer - WireImage

Ya completamente” limpios”, trabajaron duro para hacer de su siguiente disco, Permanent Vacation (1987), su mayor éxito comercial y Pump (1991), también con buenas críticas. En 1993, Get a Grip los llevó a tener uno de los éxitos más importantes de su trayectoria, a partir de los hits “Cryin”, “Crazy” y “Amazing”, muy difundidos en las radios y en la dominante MTV, a la que llegaron de la mano de la que sería calificada como “la chica Aerosmith”, Alicia Silverstone. A ese álbum le seguirían Nine Lives (1996), I Don´t Want to Miss a Thing (2000), Just Push Play (2001), Rocksimus Maximus (2003) y Honkin’ on Bobo (2004).

Un espiral de escándalos y rehabilitaciones

En 2009, la revista People informó que Tyler había entrado nuevamente a rehabilitación para manejar su adicción a los analgésicos y, al año siguiente, la firma Keystone Entertainment los demandó por 6 millones de dólares por la cancelación a último momento de las fechas de sus conciertos en Canadá. Los incidentes continuaron, cuando en agosto de 2010, durante la gira Cocked, Locked and Ready to Rock, ocurrió un accidental golpe de Tyler a Perry en la cabeza con su micrófono de pie y, posteriormente, con la sonora caída de Tyler del escenario luego de chocar con Perry durante una presentación en Toronto.

Cuando parecía que todo empezaba a calmarse, en 2016 anunciaron una larga despedida de los escenarios, que incluía una presentación en la Argentina, mientras programaban una serie de shows en Las Vegas. Los conciertos en el Dolby Live at Park MGM debieron ser pospuestos como consecuencia de un nuevo ingreso de Tyler a un centro de rehabilitación.

“Como muchos de ustedes saben, nuestro querido hermano Steven ha trabajado en su sobriedad durante muchos años”, informaba la banda a través de sus redes. Tyler llevaba más de una década en sobriedad después de su última recaída grave en 2009.

Luego del parate que provocó la pandemia, en mayo de 2023 Aerosmith anunciaba nuevamente su despedida de los escenarios con la gira Peace Out: The Farewell Tour, pero los problemas serios de laringe de Tyler adelantaron su retiro de los escenarios.

“Estamos agradecidos más allá de las palabras, a todos los que salieron a la ruta con nosotros por una última vez. Agradecidos a nuestros expertos técnicos, a nuestro increíble equipo y a nuestras miles de talentosas personas que hicieron que nuestra historia fuera posible. Y un gracias final a ustedes, los mejores fans del planeta Tierra. Pasen nuestra música bien fuerte, ahora y para siempre. Dream On. Ustedes hicieron realidad nuestros sueños”, se despidieron.

Una postal de Aerosmith en vivo de 2012, en Massachusetts

Más allá de los excesos, queda el legado de una carrera monumental que ha dejado una huella indeleble en la historia del rock.