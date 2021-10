Ale Sanz, Mon Laferte y Ricardo Arjona: cómo son los anticipos de sus próximos discos

¿La primera impresión es la que cuenta? Si de eso se trata ya sabríamos por donde andarán los próximos discos de artistas como Alejandro Sanz, Ricardo Arjona y Mon Laferte. Claro que la ecuación, como la vida, no es tan sencilla. Solo se puede sacar pronósticos y hacer apuestas de por donde irá un disco apenas conocido el primer corte de difusión. Acá tenemos tres ejemplos de canciones que no solo anticipan las próximas producciones discográficas de tres artistas iberoamericanos, también hablan mucho de cada uno de ellos. De sus historias y del rumbo que tomaron hasta convertirse hoy en cantantes consagrados.

Canción: “Algo mejor”. Artista: Mon Laferte. Calificación: buena.

“Penso positivo”, decía Lorenzo Jovanotti, hace casi tres décadas atrás. Mon Laferte piensa lo mismo, pero con canciones como “Algo es mejor”, el primer anticipo de su nuevo disco. La cantautora chilena comenzó el mes de julio con el anuncio de que muy pronto se conocerá 1940 Carmen, su nueva producción discográfica que trae entre manos y que creó y grabó durante una breve estada de cuatro meses en Los Angeles, entre marzo y julio de este año. “Algo es mejor”, que incluso ya tiene un clip que refuerza la idea de su claro optimismo, parece una sencilla síntesis del giro que dio su vida artística desde que se radicó en México y desarrolló su carrera desde allí. No parece solo una decisión estratégica; la inspiración la ha llevado por nuevos rumbos. Su canción, si bien parece hablar de la relación que mantiene con alguien, puede ser entendida como una mirada de sí misma, y de que “algo cambió”, para estar mejor, sobre una música sencilla. Sirve para escuchar en viaje por calles o carreteras sin congestionamiento de tránsito.

Canción: “Bio”. Artista: Alejandro Sanz. Calificación: buena.

De Joan Manuel Serrat a René “Residente” Pérez Joglar (solo por mencionar aquellos que transitan la canción de autor), en algún momento de sus carreras estos artistas dejaron brotar ciertas confesiones de manera muy explícita. En forma de estrofas y de estribillos salir esas cosas que estaban guardadas en los pliegues de sus vidas. A veces para contar simplemente sus historias de infancia, otras a modo de manifiestos ideológicos. Serrat hizo una declaración de principios con toda su genialidad en “A quien corresponda”. “René” dice que “En la industria de la música todo es mentira” pero como su hijo tiene que comer, el sigue “de gira”. Y ahora Alejandro Sanz, que no está alineado a la canción testimonial pero que supo construir un gran perfil artístico de si mismo, se larga a un nuevo disco con “Bio”, canción que eligió para mostrar como primer estandarte. Y ya con el título nos da pistas suficientes. El tema es una declamación en la que solo en el minuto final canta. “Siempre fui introvertido. Tenía miedo, estaba ido. Me gustaba la poesía, el flamenco y mi bujío”. Una apuesta muy diferente a lo que se puede esperar de estilo compositivo de Sanz. Habrá que esperar el resto del disco, todavía sin fecha de estreno.

Canción: “Yo me vi”. Artista: Ricardo Arjona. Calificación: buena.

Ricardo Arjona dedica 2021 a un proyecto discográfico doble. Algo así como un díptico de contrastes monocromáticos. Blanco fue su primer estreno y desde el último viernes publica una nueva canción por semana hasta completar todo el repertorio del álbum que llamó Negro (eso será en diciembre). “Yo me vi” es un juego de reflexiones muy arjoneano que muestra, justamente, las múltiples maneras como el cantautor se imagina (o se imaginó) si no fuera el músico famoso que es hoy. La canción no admite sorpresas, se mueve dentro de los cánones compositivos de Arjona. La apuesta del músico es a una sonoridad vintage, de la década del sesenta.