Andrés Calamaro le dedica una canción a Diego Maradona junto a Julio Iglesias

Andrés Calmaro presenta reversión de "Bohemio" junto a Julio Iglesias y se la dedica al "Rey Bohemio", Diego Armando Maradona

Después de pedirle a Diego Maradona que lo espere en el cielo, Andrés Calamaro presentó una colaboración musical que hizo con Julio Iglesias, quien cantó a dúo con él el tema "Bohemio". Así aprovechó para seguir honrando a su ídolo, a menos de 48 horas de su muerte."Maradona nos ha enseñado que el día más triste puede ser el más bonito, es la paradoja del fútbol y el juego, saber perder en la derrota que no es el fracaso", escribió el Salmón.

Con motivo del día del bohemio, Calamaro estrenó el video animado en donde se lo puede ver junto al referente español cantando su tema. "Hoy es el día mundial del bohemio, silencio de honor para Diego y canción nuestra con Julio Iglesias, la más grande leyenda de la música en este idioma, el Maradona de las canciones, curtido en el sacrificio y la renuncia para ser campeón de mundo", sumó el cantante en su cuenta de Instagram.

"Bohemio" | Calamaro y Julio Iglesias 03:26

Video

"Gracias querido hermano"

Maradona, quien murió sorpresivamente este miércoles a los 60 años, despertó todo tipo de pasiones y fanatismos y Calamaro es uno de esos artistas que cayó rendido a sus pies. Razón por la cual no son extrañas estas elogiosas palabras y su cariño expresado en las redes sociales: "Gracias querido hermano por la amistad cómplice. Tu humildad y picardía".

"Bohemio es un gran homenaje a Diego: El Rey Bohemio", explicó el Salmón, al hablar de su nuevo tema y la coincidencia de que el lanzamiento sea horas después de la noticia que paralizó al mundo.

Dentro de la cultura popular, Maradona fue uno de los más queridos y honrados con versos y canciones. El Salmón es uno de los autores que se inspiró en sus hazañas -tanto futbolísticas como personales- para componer una canción que lleva el apellido del crack."Maradona no es una persona cualquiera. Es un hombre pegado a una pelota de cuero. Tiene el don celestial de tratar muy bien al balón. Es un guerrero", dice el Calamaro en el tema que lleva el apellido del exfutbolista en el título. Y hace hincapié en su costado humano, ese que muchos han señalado, sus adicciones, sus excesos: "Es un ángel y se le ven las alas heridas ". Y suma: "No me importa en que lío se meta. Maradona es mi amigo y es una gran persona".

Las palabras de Julio

El otro bohemio, Julio Iglesias, también escribió unas palabras que el Diez. "Mis recuerdos con Diego son inolvidables, entrevistas en televisión en Argentina, cantando con Plácido Domingo el tango `Caminito´ en el estadio del Barcelona y, sobre todo, el cariño y la admiración que tenía por él. Sé que tenés preparado un campo de fútbol en el cielo y seguro que estás formando un equipo imbatible, el equipo con el que vamos a seguir soñando todos. Descansa en paz", escribió el español junto a una foto que compartió en su cuenta de Instagram.

Sobre "Bohemio", el español aún no ha comunicado nada. Sin embargo no deja de ser una buena noticia para sus fanáticos escucharlo nuevamente, luego de un año donde la preocupación por su salud se llevó todos los titulares. Además es el primer tema del que participa luego de su álbum México & Amigos, que data de 2017.

