De "La mano de Dios" a "Maradó", las mejores canciones dedicadas a Diego

Diego Maradona, el más grande ídolo popular que dio el país en los últimos 50 años, fue merecedor de innumerables canciones consagradas a su figura

Dolores Moreno Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de noviembre de 2020 • 16:35

Diego Armando Maradona no solo fue, para muchos, el mejor jugador de fútbol del mundo, sino un simpático personaje popular que cultivó amistades con diferentes personalidades de la música. El Diez fue "musa inspiradora" tanto para cantantes como para directores de cine. Hay en el cancionero popular unos cuantos temas dedicados a él. Desde artistas nacionales como internacionales se interesaron en la vida de este chico que salió del potrero y se convirtió en campeón mundial.

Desde Joaquín Sabina a Mano Negra, pasando por los más importantes referentes argentinos como Charly García, Andrés Calamaro y Fito Páez dedicaron sus prosas a "El Diez". Luego de alcanzar el podio en el fútbol, su forma de ser y su carisma terminaron de inmortalizar a este ídolo popular que será recordado para siempre. Ese sentimiento de ser bien argentino y salir de un barrio humilde pero nunca olvidarse las raíces quedó retratado en temas como "La mano de Dios", de Rodrigo Bueno. En tanto, sus gambetas, su picardía en la cancha y su arte inspiró temas como "¿Qué es Dios?" de Las Pastillas del Abuelo.

Sabina y Diego, amigos, amantes de Boca Fuente: Archivo

Repasamos las mejores canciones dedicadas a Maradona:

"Maradona" - Andrés Calamaro (1999). El Salmón siempre mostró una fascinación por el Diez y decidió trasladarla a un tema de Honestidad Brutal. En el tema, Andrés cuenta que Diego le regaló la camiseta de Boca y habla de él como un guerrero y un ángel.

"Dieguitos y Mafaldas" - Joaquín Sabina (1999). El español ha declarado en más de una oportunidad ser hincha de Boca y no hay referente más concreto de ese club que Maradona. De tantos viajes a la Argentina, Sabina sacó inspiración para honrar a su amigo en uno de los temas de 19 días y 500 noches.

"La Mano de Dios" - Rodrigo (2000). "En una villa nació, fue deseo de Dios, crecer y sobrevivir, a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse, a cada paso, la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal, con experiencia, sedienta ambición de llegar, de cebollita soñaba jugar un Mundial y consagrarse en Primera. Tal vez jugando pudiera, ¡a su familia ayudar!", con esta intro Rodrigo Bueno daba pie al cuarteto que el Diez bailó y cantó en una infinidad de oportunidades. "¡Grande Diego!", cantaba en el que muchos describen como el mejor de los temas sobre Maradona.

"Maradó" - Los Piojos (1996). Si hay un estribillo que la cultura popular hizo carne es el "Maradó" de Los Piojos. La banda que solía comandar Ciro Martínez en los 90 encontró en el ídolo futbolístico el muso perfecto para poner a la percusión a sus pies en uno de los temas más destacados de Tercer Arco.

"Para Siempre" - Ratones Paranoicos (2000). "Quisiera que esto dure para siempre, casi tanto como una eternidad " arranca el tema que ahora, con la triste noticia de su apresurada muerte, va a tomar aún más notoriedad. Más tarde llegó la letra adaptada al Diez que dice: "Quisiera ver al Diego para siempre / Gambeteando por toda la eternidad. Es verdad que el Diego es lo mas grande que hay / Es nuestra religión, nuestra identidad" y es parte del disco Para siempre Diego, editado en 2001, que contiene tres canciones que homenajean a Maradona.

"Qué es Dios?" (Crisis) - Las Pastillas del Abuelo (2008). Un poco más alejada del apogeo del ídolo, este tema retoma el romance del crack con los rockeros: "Bajó una mano del cielo y acariciando su pelo rulo y señal de la cruz / La caricia de Jesús hizo posible el milagro / convirtió la red en tierra del balón / hizo palomas que aterrizaban su paz en la isla Soledad borrando una absurda guerra". Maradona le devolvió al pueblo la sonrisa, gracias a ese Mundial 86 donde retornó a casa con la copa. Y ellos lo recuerdan.

"Maradona Blues" - Charly García. Dos ídolos populares indiscutidos, con una vida llena de excesos y titulares. ¿Cómo no iban a fraternizar Charly y Maradona? El hombre del oído absoluto no se quedó atrás y dedicó estrofas a su amigo. "Yo ya no existo sin pasado / entre la oscuridad y la luz / Yo sé que existo en otro lado / yo ya perdí el autobús, como en el Maradona blues", canta Charly en uno de los temas más simbólicos que se compusieron en torno a su figura.

"Santa Maradona" - Mano Negra (1994). Sin duda es uno de los temas más conocidos: "Santa Maradona. Fútbol, fútbol", dice la canción que pertenece al disco Casa Babylon de la banda francesa. Es tal la atracción que generó el personaje en Manu Chao, el cantante y líder de la banda, que más tarde volvió a dedicarle un tema en su proyecto como solista con "La vida es una tómbola", en 2007 (La Radiolina), en el que dice: "Si yo fuera Maradona, viviría como él".

"Capitán Pelusa" - Los Cafres (1997). La banda de reggae liderada por el cantante Guillermo Bonetto expresó su devoción por el "Diez" en este hit de fin de siglo que se convirtió en clásico del grupo y de la "discografía maradoniana".

linl para embeber

Conforme a los criterios de Más información