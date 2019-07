Gabriel Plaza SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de julio de 2019 • 00:36

La música de Luis Alberto Spinetta impregna el ambiente de una atmósfera bucólica. Suena Fuego Gris en un vinilo, la banda de sonido de la película que el músico grabó en 1994. Benicio y Angelo, hijos de Catarina Spinetta y Nahuel Mutti, están como acunados por esa melodía con sonido a púa de su abuelo en este refugio tranquilo, lejos de la ciudad, que la familia tiene en Escobar. "No vi la peli pero la música es un flash", lanza Benicio, el más efervescente de los dos hermanos. Angelo, más introspectivo, mira a su hermano con complicidad y cierta admiración. "Me encanta su irreverencia", dirá.

Angelo y Benicio, graban sus temas en un entorno natural Crédito: Ignacio Sanchez

La química de esa hermandad fue configurando el ADN musical del flamante dúo de trap que bautizaron Flu Os y que tomó por sorpresa a la escena y el ambiente musical. La original agrupación, con mensaje y contenido dentro sus letras, promete y mucho. Son el nuevo tesoro oculto de la familia Spinetta. En el verano subieron a las redes el hit "Boleto dorado", que tuvo cerca de noventa mil visitas en youtube. Esa canción, que reveló el filo rapero de Angelo y Benicio -donde también participa su hermanito menor, de 5 años-, formalizó la aparición de este dúo explosivo, que puede hablar del karma, los guerreros ninjas, sustancias, chamanes y hasta de personajes como Willy Wonka, de La fábrica de chocolate.

FLU OS - "Boleto Dorado" - Fuente: Youtube 03:36

Video

"Todo se aceleró para nosotros, a partir de ese tema. Queremos dar pasos firmes. Somos muy perfeccionistas. Nos gusta trabajar mucho cada canción y cada video. Estamos aprendiendo a escribir mejor y buscamos un balance entre la poesía y algo más volado. Queremos seguir en este rumbo. Ojalá que no pare", aventura Angelo. El grupo viene de abrir los conciertos de Dante Spinetta. La doble fecha familiar se repetirá el 8 de agosto en Niceto Club. Lo más cerca es el show gratuito del sábado, a las 17, junto al rapero Trueno, en la terraza del Centro Cultural Recoleta, y otro concierto en Crobar, el 4 de agosto.

Angelo de 18 y Benicio de 16 años son la tercera generación de músicos en la familia Spinetta. De alguna manera continúan, sin saberlo, la saga precoz que inauguraron Los Pechugo -banda formada por Dante, Catarina y Valentino Spinetta junto a los hermanos Martí, Emanuel, Lucas y Guadalupe, que tenían entre 8 y 11 años- cuando grabaron "el Mono Tremendo" en el disco Tester de Violencia, de Spinetta.

"Todo fue muy natural para nosotros. La música formaba parte de un juego. Mis tíos Dante y Valentino rapeaban y eso nos influyó de alguna manera. Recuerdo que Dante sacó 'El apagón' y nos cebamos con esa música. Eramos chicos y nos juntábamos con nuestro primo Brando (hijo de Dante) a inventar letras de canciones", relata Angelo. "Después las cantábamos en los cumpleaños y otras reuniones familiares. Fue muy divertida nuestra infancia", dice con espontaneidad Benicio.

La música siempre estuvo en sus vidas. "Mi mamá nos hacía escuchar cosas old school como rythm & blues, soul y hip hop, que ella pasaba como DJ", cuenta Benicio. El hermano mayor se recuerda viajando en el auto con su madre escuchando música de Dr Dre y Snoop Doog. "Tenía como 5 años y siempre le pedía que me ponga el mismo tema". La formación, también, incluyó conciertos de su abuelo. "Eramos chicos y nos llevaron a un montón de recitales. Alguna vez nos quedábamos dormidos porque terminaban tarde", desliza Angelo, con esa cercanía de lo cotidiano. Hoy, ambos, recuerdan al ícono del rock y dicen a dúo: " El show de Las Bandas Eternas fue muy groso".

Esa experiencia familiar y sónica fue alimentando el fuego sagrado de su propia genética. Flu Os emergió en sus vidas como una erupción volcánica, salvaje, natural e imparable. Incluso superó esa vida profesional que Angelo y Benicio venían cultivando en el cine con películas como Mi mejor amigo, de Martín Deus, y Primavera, de Santiago Giralt, en la que compartieron elenco. El año pasada Angelo protagonizó la obra de teatro El principito y Benicio filmó una nueva película. "Si viene un proyecto copado, lo hago. Te da mucha experiencia estar delante de una cámara y menos vértigo al subirte a un escenario", confiesa el rapero adolescente.

Trailer de Mi mejor amigo - Fuente: YouTube 01:57

Video

Ahora están enfocados 24 horas en Flu Os. Hace un año y medio que toman clases de canto. "Esto es bueno porque podemos cantar el género que sea más allá de rapear. El próximo tema tengo una parte más cantada y potente. Más similar a un tango que va sin autotune ni nada, es más crudo y está buenísimo. Estamos en eso, aprendiendo" dispara Angelo, que se recibió el año pasado.

Benicio sigue en una escuela a distancia, dentro de un programa que usan los deportistas. "Quería tener más tiempo para la música. Pude decidirme y lo hice: dejé la escuela. La música es nuestra vida". Su hermano coincide: "Yo pienso en la música todos los días. Es como una gama amplia de cosas. Cuando hacés un videoclip tenés que pensar una estética, la ropa, una situación, y eso lo pensamos todo nosotros en conjunto con la dirección. Son muchas cosas: las letras, las melodías y aprender a producir. Le estamos dedicando todos los días a Flu Os".

FLU OS - "MEIDEY" - Fuente: YouTube 02:42

Video

Todo en su vida tiene música. Se pasan horas grabando demos en el estudio casero que tienen en el fondo de la casa. "Tenemos una banda de temas", advierte Benicio, que se entrena en las batallas de freestyle del Club del Flow, la competencia que armaron con Angelo en una plaza de Ingeniero Maschiwtiz. "Ahora escribo menos barras pero grabo más cosas directamente en el estudio. Son ideas que después quedan como demos. Está piola eso porque flasheas muchas melodías de forma espontánea", dice.

-¿Cómo salió la primer canción del dúo Flu Os?

Angelo: -"Boleto dorado" salió acá, en casa, un día de octubre en 2017. La primera idea apareció mientras hacía una actividad de inglés sobre Willy Wonka. En ese momento estaba re atento a todo para ver que podía escribir. Medio que tenés que estar en la jugada para hacer una canción, porque estás todo el tiempo pendiente de situaciones o cosas que pensás. Así apareció esa rima en inglés: "Give me sugar, give me sugar como Charly at Willy Wonka". Ahí traje la idea y nos pusimos con una base a tirar freestyle, a improvisar rimas.

Benicio: -Por otro lado, yo tenía eso de "Ese humo del deseado", que era distinto y oscuro y lo unimos con la frase de Willy Wonka de Angelo. La frase "boleto dorado" salió de la peli La Fábrica de Chocolates y empezamos a relacionar todo con eso. Después lo seguimos escribiendo ese verano. Era mucho más largo el tema. Tenía más barras. Lo fuimos puliendo. Hicimos demos. Pum, pum, pum, todo fue en 2018. Muchas versiones del tema quedaron y otras murieron ahí. Hasta que en un momento sentís que ya está.

-En su segundo single, "Existe", hay una rima que dice: "Sobre mi nombre duerme un niño". Parece una cita indirecta a "Plegaria para un niño dormido", de su abuelo. ¿Fue consciente o inconsciente?.

Angelo: -"Existe" surgió un día que me puse a escribir unas barras introspectivas. Se las compartí a Beni y él se escribió sus barras también y se fue construyendo. Pero es muy loco lo que decís. ¡Guau! Puede ser que tenga una relación inconsciente con esa canción. No lo había pensando de esa forma, pero me gusta esa relación.

Benicio: -Ah. Es que es muy abstracta y una de las más flasheras que tenemos.

FLU OS - "Existe" - Fuente: YouTube 03:33

Video

-¿En cada canción buscan mandar un mensaje dentro de un género como el trap?

Angelo: -Cada canción tiene su propio mundo. Nos ceba eso. Estamos en una búsqueda constante. Tocamos una tecla que despertó un interés con "Boleto dorado" que fue el que más pegó, pero le damos su tiempo a cada tema. No lanzamos una canción a la que le falte algo. Lo dejamos listo y nos ponemos a trabajar el videoclip. Pero nos falta una banda todavía.

Benicio: -Es que estamos buscando una tecla también de nuestro estilo. En "Meidey", que es la más reciente de todas, se nos ocurrió esa frase de "ponemos el queso en la trampa". Me gusta trabajar esas metáforas sobre el dinero. Digo que los amigos son socios, pero en vez de pensar en el dinero hay que pensar en invertir en los demás, en el afecto en realidad. Porque todas las cosas vuelven.

Angelo: -Es tirarle buena onda a la gente. También criticamos el exceso de ambición.

Benicio: -No estamos en contra de la guita sino de la gente que gana la guita sucia.

Angelo: -Por eso hablamos del karma, que te pasa la factura.

Benicio: -"Se marchan las rachas y nada te queda", dice la letra

Los hermanos adolescentes combinan su vida cotidiana con su nuevo momento como revelación del trap Crédito: Ignacio Sanchez

-En el género del trap también está toda esa cosa del ego trip, de ser más que el otro, y la misoginia...

Benicio: -Eso es una cosa bizarra del género. Por eso está bueno dar un mensaje, aunque también podemos hacer una letrita más comercial con cuidado. Nunca vamos a hacer algo grasa. Está bueno abrirse a otros públicos. No hacer lo que le gusta a la gente, pero sí jugar con letras que se entiendan. Si no te encerrás mucho también, es muy culto el público. Hay que hacer un equilibrio, pero nunca irse para el otro lado

Angelo: -"Boleto dorado", de hecho, es un tema más comercial pero mantenemos una esencia y una autenticidad. Es nuestro lado comercial. No es que me voy a poner a hacer un reggaetón. Nos importa hacer una buena letra. Todo tiene su sentido y está relacionado con lo que queremos transmitir en cada tema. A mí me agarra el rollo interior de hablar de temas importantes. Siento que hay mensajes que necesitan ser dados, aunque no quiero hacer un rap conciencia. Temas como el exceso de tecnología, la contaminación ambiental, las guerras. Todo el tiempo hay razones para escribir. Por ahora estamos tirando lo que nos pasa.

-¿La música que eligieron con Flu Os tiene que ver con su generación y con lo que a ustedes los representa hoy?

Benicio: -Mirá, yo creo que tiene que ver con una energía. Esta es una generación que está en esta del trap, el rap, el hip hop y toda esta movida. Nosotros justo también, sin saber todo lo que iba a pasar, rapeábamos de chicos. Sin darnos cuenta estábamos empezando este camino y un montón de gente más también. De repente hay un montón de artistas haciendo trap y que nos gustan como YSY-A y Nathy Pelusso.

Angelo: -Son como culturas que aparecen. Es algo que tiene que ver con esta época. En los 90 estalló muy fuerte el rap. Nosotros siempre escuchamos música negra y hip hop de los 2000. De ahí lo veníamos cultivando el rapeo. Yo lo vengo haciendo desde los 8 años y ya es un idioma para mí. Yo lo siento así. Tiene sus propios códigos. Sin darnos cuenta empezamos este camino y cuando nos dimos cuenta era muy tarde (risas). Salió todo muy natural, de divertirnos con amigos.

-¿Su tío Dante Spinetta les tira data de música o les da consejos?

Benicio: -Sí, cuando nos vemos charlamos mucho de música y le pasamos nuestros demos para que los escuche. Lo vemos seguido y nos tira la mejor. El siempre está en lo nuevo, no se queda atrás, así que nuestros caminos se cruzan.

-¿Que piensan que les quedo de su abuelo Luis Alberto Spinetta, más allá de lo afectivo?

Benicio: -Sobre todo creo que su música: la música.

Angelo: -Esa sensibilidad por la música, que es algo genético. Nos dejó su música para que la escuchemos y nos nutramos de eso. Mas allá de lo que viene adentro en el cuerpo y en el ADN. Así que eso, y el amor.

Benicio: -Y un camino dejó. Por eso hay que tener cuidado. Es un arma de doble filo, pero es todo positivo a la vez. Somos privilegiados, porque al ser tan respetado, tenemos más atención hacia nosotros. Para los diarios somos los nietos de Spinetta, esa es la realidad.

Angelo: -También dejó unos valores en nuestra familia. Mi abuela, que fue la mujer de su vida, sus hijos, mi mamá, sembró en todos los valores de la humildad, el amor, y también el mensaje cuando uno hace música. Es verdad que hay distintas ramas y cada uno tiene su personalidad, pero creo que su figura es algo muy presente en nuestras vidas.

Benicio: -Como que los hijos también siguieron esos valores y nos lo transmitieron a nosotros. Está bueno. Cuando decís Spinetta dejó una energía, un mood, esa onda bajo perfil.

Angelo: -Nosotros somos parte de todo eso. Nuestros hijos, si los tenemos, aunque suene muy loco eso, van a ser los bisnietos de Spinetta. Imaginate que cuando tenga nietos les voy a hablar de su tatarabuelo. Es verdad que va a ser re lejano en el tiempo, pero yo creo que su música se va a seguir escuchando igual.