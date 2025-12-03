YouTube: los videos musicales más vistos por los argentinos en 2025

YouTube presentó los rankings con los videos musicales más vistos del país durante este año. La cumbia, el reggaetón y el RKT dominaron la escena musical de la plataforma.

Los artistas argentinos alcanzaron la mayor cantidad de reproducciones locales en la plataforma y ocuparon ocho de las diez posiciones de la lista argentina. El primer puesto lo alcanzó Cazzu (+7.6 millones de suscriptores) de la mano de su hit “Con otra” (video oficial).

Cazzu se convirtió en la artista femenina más escuchada en YouTube (Foto: Redes Sociales)

El furor por la canción de Cazzu

La cantante argentina se posicionó por encima de la norteamericana Lady Gaga, quien era la artista femenina más escuchada por su canción “Abracadabra”, y la superó con más de 170 millones de reproducciones.

Gracias a estos números, Cazzu también se corona como la mujer más escuchada de todo 2025 a nivel internacional, mientras que el video de Lady Gaga descendió hasta el cuarto lugar en la plataforma de YouTube.

El video de la artista sube cada vez más en número de vistas y muchos de sus fans se han organizado para celebrar el récord de la intérprete, al reproducir de nuevo el clip que fue visto como una indirecta hacia la actual esposa de su ex.

El resurgimiento de la cumbia

La cumbia, consumida principalmente por la Generación Z, volvió a pisar fuerte. El género musical está experimentando un renacimiento profundo no sólo en la Argentina sino también en el resto de Hispanoamérica. Una nueva generación de artistas, que convoca mayormente a las audiencias nativas digitales, se animó a fusionar la cumbia con ritmos urbanos como el trap y el reggaetón y conquistó por completo a las nuevas generaciones.

Como testigo de que las nuevas generaciones tienen cada vez mayor visibilidad en la industria de la música, los ritmos más destacados son la cumbia, el reggaetón y el RKT. En la foto, Emanuel Noir, cantante de Ke Personajes Instagram

Los 10 videos musicales más vistos del año en Argentina

1. Cazzu - “Con otra” (video oficial)

2. Roze Oficial, Max Carra, Valen, Ramky en los controles - “Tu jardín con enanitos” (Official Video)

3. Luciano Pereyra, Ezequiel y La Clave, Un Poco de Ruido y Pinky SD - “Si No Es Muy Tarde”

4. “Estaba aquí pensando” - La Repandilla x Aneley (Video oficial)

5. María Becerra, Paulo Londra x XROSS - “Ramen para dos” (Official Video) | SHANINA: PARTE I

6. W Sound 05 “La plena” - Beéle, Westcol, Ovy On The Drums

7. Q’ Lokura x Los Herrera - “Carita triste” (Video oficial)

8. Emilia, Tini, Nicki Nicole - “Blackout” (Official Video)

9. Jere Klein X Katteyes - “Todo k ver” (Video oficial)

10. Emilia, Luísa Sonza - “Bunda” (Official Video)