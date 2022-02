Arrancó el Cosquín Rock: volvió la presencialidad con clima de fiesta

CORDOBA.- Mucha gente en la primera jornada del Cosquín Rock, la que marca el regreso a la presencialidad después de un año de impase por la pandemia del Covid-19. Controles bastantes flexibles en los ingresos al aeródromo de Santa María de Punilla, donde se despliegan los nueve escenarios por donde pasarán 150 artistas en dos jornadas. El cierre, este domingo después de la medianoche, será con Carlos “la Mona” Jiménez, en su debut en esta plaza.

Desde el mediodía empezó a cargarse la ruta que une Córdoba con Santa María de Punilla; ya después de las 18 las demoras fueron más importantes. El estacionamiento, a unos 1000 metros de los ingresos, se paga $1500. También en la zona hay mucho consumo de bebidas y comida, que están más baratas que adentro. El fernet -estrella indiscutida entre los cordobeses- cuesta $1500 atravesando la entrada y $500 unos metros antes.

Cosquin Rock 2022 Twitter @Cosquin_Rock

Dos vallas se cruzan; en la segunda hay personal de la Cruz Roja destinado al control del pase sanitario. Son bastantes permisivos. Piden tener el certificado de vacunación listo en el teléfono móvil, igual que la entrada y el barbijo, pero no se pide uno a uno. Tampoco exigen ponerse el barbijo. Prácticamente, no se ven en ninguno de los que hacen las filas ni adentro del predio.

“Lento, pero bien. Se van acomodando”, dice Álvaro, quien llegó con cinco amigos; hicieron asado al mediodía y ya entraron. Está de acuerdo con la organización, opina que si miraran toda la documentación, no entrarían más.

Cosquin Rock 2022 Twitter @Cosquin_Rock

“Flexibles los controles”, coincide Gabriela; con su grupo de cuatro tendrá asistencia perfecta a la edición 21 del festival organizado por José Palazzo, quien durante las cuarentenas fue un insistente defensor de los shows con protocolos e incluso denunció a las fiestas clandestinas que se hacían en tiempos de restricciones.

El Cosquín Rock es el cuarto festival masivo que se hace en Córdoba este verano, antes fueron el de Doma y Folklore de Jesús María y el de Folklore de Cosquín; anoche comenzó el de Peñas de Villa María. En todos los controles fueron similares; más exigentes con los primeros que entran y, a medida que pasan las horas y la gente, más laxos. Lo mismo sucedió en el partido de la Selección Argentina con Colombia en el estadio Mario Kempes.

“Certificado de vacuna tengo y por las dudas, barbijo, pero nadie pide que te lo pongas”, desliza Mariela. Debieron volverse a dejar las reposeras con que pretendían entrar. Se puede ingresar con lonas, pero no con sillas.

Para todos los gustos

El clima le hizo un guiño al rock; después de un viernes lluvioso y fresco -contra los pronósticos- hoy hubo sol todo el día pero sin un calor extenuante. Del agua solo quedó el barro en algunas partes del predio. Con un line up ecléctico, hay gente de todas las edades que se va repartiendo entre los escenarios donde están sus bandas o solistas preferidos.

El Norte y el Sur concentran a los más reconocidos y en la Casita del Blues -ya una tradición- estarán las dos noches Las Pelotas, que es el único grupo que nunca faltó en los 21 años del festival.

Ciro y los Persas; Los Auténticos Decadentes, Skay y los Fakires -con el pogo más grande del mundo- Eruca Sativa, Babasónicos, El Mató a un Policía Motorizado, Juana Molina, Julieta Venegas, Juanse, Cruzando el Charco, Zoe Gotusso y Guasones son algunos de los que pasarán este sábado.

Cosquin Rock 2022 Twitter @Cosquin_Rock

También están programados Wos y Trueno, la chilena Cami, el Kuelgue y La Delio Valdez. El reggae llega con Nonpalidece y Sol Pereyra, mientras que el blues dice presente con La Mississippi, Celeste Carballo, Jimmy Rip y Cristina Dall & Expicientes. Hipnótia y Valdés, Clara Cava, Doppel Gangs y Silvestre y la Naranja, son los indies.

Este domingo será el turno de Divididos, La Vela Puerca, Fito Páez, Airbag, María Becerra, Acru, Miranda!, Sara Hebe, Turf, Natalie Pérez, Bandalos Chinos, Chico Trujillo y Juan Ingaramo.

Cosquin Rock 2022 Twitter @Cosquin_Rock

Se suman los shows de Dillom, Lara91K, Connie Isla, Ainda, Deborah Dixon y Patán Vidal, Soy Rada and The Colibriquis, Nafta, Kumbia Queers, 1915, El Plan de la Mariposa y Nagual. Figuran en la programación Kermesse Redonda -encabezado por Sergio Dawi, Semilla Bucciarelli, Tito Fargo y Hernán Aramberri-. Javier Malosetti, Memphis La Blusera y Axek Fiks.

La organización del festival tuvo que modificar el horario programado de algunos escenarios. Las bandas Rata Blanca y Arde la sangre no van a poder actuar debido a que algunos de sus integrantes son positivos de coronavirus.

Expectativa por “la Mona”

La participación de “La Mona” Jiménez está planteada como “La Mona y sus amigos rockeros”, por lo que se espera que otras figuras compartan el escenario con él. Subirá después de Divididos y ya dijo que le gustaría tocar con Páez.

“Cuando hizo su primer Cosquín Rock José Palazzo me vino a buscar. Pero yo tenía muchos shows; tocaba de viernes a domingo, era imposible. Este año me volvió a preguntar y la verdad es que por la pandemia no estuve haciendo los bailes populares entonces le dije que sí. Él se puso contento y yo estoy feliz. Va a ser un gran reencuentro con muchos amigos rockeros”, dijo el cuartetero a Bebe Contemponi en una entrevista en TN.

Contó que debe elegir unas 17 canciones para su show; seguramente serán su hits. “Para que todos estén ‘pum para arriba’.