Jorge Rial dedicó un fuerte mensaje a Marcela Tauro y a sus excompañeros de trabajo: “Gracias por recordarme con sus rebuznos”

Jorge Rial insiste en que no le importa lo que ocurre en Intrusos ni lo que dicen de él sus excompañeros de trabajo, pero en las últimas semanas viene demostrando lo contrario. Este sábado, lo hizo de nuevo: en su cuenta de Twitter compartió un duro mensaje y, sin dar nombres, acusó a quienes hablan sobre él de “burros”.

“Agradezco a todos los excompañeros que me recuerdan con sus rebuznos”, escribió el conductor. E insistió en su contradictorio planteo: “Su atención hacia mí es admirable. Disculpen que mi interés por ustedes no sea el mismo”.

“Les perdí el rastro desde que estaban a mis costados [SIC] intentando no chocarse con las palabras cada vez que se las daba” , se enredó al final del mensaje.

Más allá de sus dichos, con ese mensaje el exconductor de TV Nostra decidió continuar la nueva discusión mediática que lo enfrenta a su excompañera Marcela Tauro. Este flamante enfrentamiento comenzó cuando Rial aseguró que no mira Intrusos porque el ciclo ya no instala agenda ni tiene la influencia de otros tiempos. Además, señaló: “No dicen nada que yo no sepa. Perdió maldad, esa cosa irónica que tenía y ya no tiene”, aseguró.

Este jueves en el programa radial Por si las moscas, su excompañera de Indiscreciones e Intrusos, Tauro, le respondió de manera contundente. “Si lo dijo por mí, sí, yo perdí la maldad y los tiempos cambiaron; la gente quiere otra cosa”, disparó.

“A mí me gusta que la de hoy sea otra tele, la gente estuvo encerrada mucho tiempo con la pandemia, no da para un programa con maldad en la tele”, sentenció. Y contó cómo fue que decidió regresar al ciclo, tras haberlo abandonado, justamente, después de una fuerte discusión con Rial. “A mí me querían pasar a Intratables, pero no me gustaba el horario porque no me da el cuerpo. Pero cuando Pallares y Lussich se iban de Intrusos querían que vuelva, y hasta ahí todo bien. Ventura también estaba en esa lista”, explicó.

Después de décadas al frente de Intrusos en el Espectáculos, Rial decidió darle un giro a su carrera y abandonar el mundo de los chimentos para intentar hacer pie en el periodismo político. Con bombos y platillos, América anunciaba su desembarco en el prime time, como timonel de TV Nostra, un ciclo que terminó abandonando al poco tiempo debido a su bajo rating.

Tras su partida, Intrusos encontró en sus nuevos conductores, Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, un nuevo formato, más alegre y distendido, que lo mantuvo a flote. En febrero, ante la partida de la dupla a la pantalla de eltrece, América comenzó a buscar reemplazantes, y las encontró en dos de sus figuras: Flor de la V (que se desempeñaba como panelista en A la tarde y conduce los fines de semana La noche de la V) y Tauro, antigua panelista del ciclo. Ellas, junto a Maite Peñoñori y panelistas rotativos, se hicieron cargo del histórico programa, y su debut no pasó inadvertido para Rial, que evidentemente sigue pendiente de lo que ocurre en el ciclo en el que desarrolló buena parte de su carrera.

Tauro se había despedido sorpresivamente de Intrusos después de 17 años de compartir el programa con Rial. Lo que apresuró el final fue un enfrentamiento que tuvieron en el aire el conductor y la panelista, a mediados de mayo de 2020. En los 17 años que trabajaron juntos, Tauro y Rial tuvieron varios conflictos que fueron emparchando con el tiempo con la ayuda de sus compañeros. Sin embargo, esa última vez ninguno de ellos logró remediar la situación.

Tenso momento de Jorge Rial y Marcela Tauro

La chispa llegó mientras entrevistaban a Juan Roccabruna, colaborador de la clínica de Rubén Mülberger, clausurada en mayo de 2020. En ese momento, Tauro interrumpió con un dato al invitado: “Te están acusando de haber pasado fondos de él para comprar cosas por Mercado Pago. Hay una imputación”. Semejante aseveración mereció el pedido de explicaciones de Rial, quien mirando fijamente a su colega le preguntó si esa “imputación” era judicial. “No, no creo que sea judicial todavía. Dicen que te autotransferiste 300 mil pesos desde tu teléfono, dicen que robaste las claves de la clínica”, insistió Tauro, íntima amiga de Marcelo Polino, uno de los “pacientes famosos” de Mülberger.

A partir de ese momento, se generó un fuerte y tenso ida y vuelta entre los periodistas. “¿Quién te manda esta información?”, quiso saber el conductor. “Un informante mío”, respondió ella, pero no logró conformar a su jefe, quien visiblemente ofuscado, disparó: “Pero tenemos que dar los nombres Marcela, porque yo doy todos los nombres. Yo lamentablemente no tengo el nombre, sino lo daría. ¿Quién es?”.

“No voy a dar el nombre de mi informante, perdón, Jorge, pero hasta ahora no fallé en todo lo que dije”, se disculpó Tauro. Pero Rial, sin éxito, insistió: “Si no me das nombres, te pido que no sigas poniendo información anónima. Porque estamos todos tratando de hablar con la Justicia, de traer testimonios reales. Estamos leyendo testimonios del Ministerio de Salud y un NN te tira esto que no sabemos si es verdad. Es más, lo invito a salir al aire a tu informante”.

Aquella discusión fue la última de una larga lista de encontronazos televisados. En 2013, Cristian U había sido invitado al piso de Intrusos, y surgió una pelea que días antes había tenido con un expanelista del programa, Daniel Gómez Rinaldi. Como la relación de Rinaldi y Rial no había terminado bien, este aprovechó la situación para ningunearlo y adujo que no sabía que “siguiera trabajando”. Pero Marcela salió en defensa de su colega: “Me ponés en una situación de mierda porque es amigo mío y no me gusta que digas esas cosas”. La discusión siguió, con Jorge quedándose con la última palabra, y Marcela visiblemente molesta.

Marcela Tauro acusó en vivo a Jorge Rial de violento

En 2018, Griselda Siciliani se había sumado a las voces que opinaban sobre el caso Juan Darthés. Y el tema en el panel derivó en Rial preguntando si alguno de sus compañeros había pasado por alguna situación así. Tauro le recordó un episodio de pocos meses atrás: “Vos siempre me diste un lugar para contestarte y hablar de lo que me pasa, pero ahora me lo preguntás y te tengo que contestar porque si no sería una hipócrita. Vos estás haciendo un cambio maravilloso, pero hace dos meses me gritaste acá, delante de todo el mundo y nadie me defendió. Hasta laburando con vos me sentí incómoda por maltrato”.

Un tiempo después, se enfrentaron al aire. Tauro tenía la información de la supuesta tercera en discordia entre Pampita y Juan “Pico” Mónaco. Mientras la periodista desarrollaba la información exclusiva que había conseguido, el panel con Rial a la cabeza se dedicaba a tomar cada dato en broma.

“Esto no está chequeado”, sentenció el conductor y Marcela, cansada del maltrato, reaccionó: “No voy a permitir que me lo desmientan. Igual, la verdad, me tienen podrida. Me voy a retirar”. La reacción intempestiva enervó al conductor: “¿Qué te pasa Tauro? Estamos jodiendo, ¿estás bien?”. Ella le contestó: “Yo me siento re incómoda, porque traigo la información y termino pasándola mal”. Rial la ignoró y cambió de tema.