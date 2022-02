Buscan a una pareja que fue al Cosquín Rock y desapareció: su familia no tiene rastros hace diez días

Una pareja oriunda de Neuquén que fue a presenciar el festival Cosquín Rock en la provincia de Córdoba es intensamente buscada por familiares que desde hace diez días no tienen rastros de ella. La última comunicación fue el 12 de febrero desde el predio del recital donde les sustrajeron un celular al hombre y documentación a la mujer, quienes se movilizan en un Peugeot blanco patente MPB290.

Luciana Berrutti tiene 37 años y Matías Navarro, 34. “Ella tiene dos hijas. Es muy raro que ninguno de los dos se hayan contactado, es como si se los hubiera tragado la tierra. Estoy desesperado, ya no sé qué hacer. Nadie los ha visto, nadie sabe nada de ellos. Ya no sé a quién más consultarle”, dijo a LM Neuquén Hugo Navarro, padre de Matías. Y agregó: “La Policía no encontró nada, ni de ellos ni del auto. El Departamento de Búsqueda de Personas tampoco tiene información. No se los pudo haber tragado la tierra”.

La búsqueda que se viralizó en redes sociales de Navarro y Berrutti

El Cosquín Rock 2022 se realizó el 12 y 13 de febrero en el aeródromo de Santa María de Punilla, próximo a la ruta nacional N° 38 al noroeste de la capital cordobesa. El evento reunió a más de 150 artistas nacionales e internacionales que pasaron por los nueve escenarios. Allí estuvieron Luciana y Matías quienes hace diez días no tienen contacto alguno con sus allegados y el paradero de ambos es un misterio.

Hugo Navarro se comunicó con comisarias de Córdoba y le informaron que la pareja radicó la denuncia por el robo que sufrió en el recital. Sin embargo, le indicaron que no tenían información sobre dónde se encuentran. En hospitales de la provincia tampoco se registró el ingreso de ninguno de ellos y, como tenían planeado seguir vacacionando en el norte de la Argentina, el padre de Matías habló con un área de tránsito de la provincia de Catamarca, que tampoco tiene registros del paso de ambos.

No hay registros de Berrutti y Navarro en organismos públicos de Córdoba y Catamarca

En las últimas horas se multiplicaron las solicitudes en redes sociales para dar con Berrutti y Navarro, ambos nacidos y radicados en Neuquén según consta en sus perfiles de Facebook. Incluso, se compartió en el grupo de la red social “¿Dónde estas?” del que son parte casi 900.000 usuarios y cuyo objetivo es “ayudar solidariamente sin fines de lucro en la búsqueda de ese ser querido del que por ciertas circunstancias de la vida no sabes nada de él”.

Su familia pide que ante cualquier información se contacten al 299-4601881 o al 299-6296967.