Ricky Martin y su pareja, Jwan Yosef, celebrando el Día del Orgullo LGTB

Junio es el Mes del Orgullo LGBT+, fecha en la que se celebra la diversidad sexual y se pone sobre la mesa el respeto a los derechos de la comunidad con festivales, campañas de concientización, desfiles y acciones concretas en las que se conjugan lo artístico con lo político. Esta vez los festejos están atravesados por el efecto de la pandemia . A falta de grandes movilizaciones en buena parte del mundo y no en todos (sin ir más lejos, en 30 países africanos está prohibida la homosexualidad), las redes sociales se poblaron de mensajes en el Día Internacional del Orgullo. Artistas como Ricky Martín , Thalía, Madonna y Belinda realizaron posteos en los que los colores insignia de la bandera por la diversidad sexual se trasladaron también a tapabocas y máscaras sanitarias. De hecho, Ricky Martin compartió una romántica fotografía junto a su pareja, el artista plástico Jwan Yosef, en la que aparecen dándose un beso, pero portando un tapabocas por la crisis sanitaria de Covid-19.

Madonna, en su Instagram. defendiendo la diversidad sexual

Madonna subió un video con declaraciones suyas del año pasado en el marco de la entrega de los Premios Glaad Media Awards, en Nueva York, como "defensora del cambio". "¿Por qué siempre he luchado por el cambio? Esta es una pregunta difícil de responder -empezó diciendo-. Es como tratar de explicar la importancia de la lectura o la necesidad de amar. Desde pequeña, siempre me sentí como una extraña, como si no encajara. No fue porque no me afeité las axilas, simplemente no encajaba". En su discurso reivindicó el amor como el arma necesario en la lucha para impulsar cualquier cambio. "Elegimos el amor y no nos rendiremos. En cuanto entiendes lo que significa amar realmente, entiendes lo que se necesita para convertirte en un ser humano. Y es el deber de cada ser humano luchar, defender, hacer lo que pueda y lo que sea necesario", indicó la cantante.

En el plano local Moría Casán, Flor de la V, Christian Sancho y José María Muscari , entre otros, realizaron posteos en los que, con los colores como insignia, expresaron sus deseo en este día. Flor de la V fue contundente en su cuenta en Twitter: "A los 17 años mi corazón se partió en mil pedazos. Hoy miro hacia atrás y tengo que dar las gracias porque a pesar del dolor nunca me rendí. Soy Florencia Trinidad, mama, travesti y orgullosa". En su Instagram posó con sus hijos, todos luciendo un suéter con los colores de la comunidad.

Flor de la V y sus hijos: diversidad en tiempos pandémicos

El Día Internacional del Orgullo LGTB+ recuerda los disturbios de Stonewal l, Nueva York, de la noche del 28 de junio de 1969 cuando la comunidad de lo diverso se enfrentó a la policía en medio de una revuelta que se extendió por varios días. Aquello se transformó en un verdadero mojón y kilómetro cero de la lucha por los derechos de la diversidad sexual en el mundo entero. Fue tal el impacto que, al año siguiente, se realizaron las primeras marchas del Orgullo en Nueva York, Los Ángeles, San Francisco y Chicago. Las mismas que se replican año tras año en Berlín, Madrid, Londres y en otras grandes ciudades del globo.

La primera marcha del Orgullo en Argentina se llevó a cabo el 28 de junio de 1992 en la ciudad de Buenos Aires, en la cual participaron más de 200 personas, la mayoría de ellos estaban con pañuelos o máscaras que cubrían sus rostros por temor a ser reconocidos (un hecho que hoy, con el uso de tapabocas instalado, establece un extraña similitud). Más allá de lo que suceda en otros países, en el nuestro la Marcha del Orgullo se realiza en noviembre, ya que remite a un hito local. Es que ese mes de 1967 nació el primer grupo de diversidad sexual del país y de América Latina, que se llamó Nuestro Mundo. Con el paso del tiempo se transformó justamente en el Frente de Liberación Homosexual (FLH). Su manifiesto político era "Sexo y Revolución" y sus principales referentes fueron los escritores Néstor Perlongher y Manuel Puig.