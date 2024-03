Escuchar

Después de años de rumores y especulaciones, Ricky Martin tomó la determinación de contarle al mundo su verdad, pero ese momento podría no haber existido si el cantante no hubiese recibido el mejor consejo de su padre. Así lo explicó el intérprete de “Livin’ la Vida Loca” en una entrevista.

Ricky Martin recordó el momento en el que, a través de su cuenta de Twitter, reveló su orientación sexual @ricky_martin/Instagram

En diálogo con Andy Cohen, el astro de la canción reveló que fue Enrique, su padre, quien lo alentó a que compartiera con sus millones de fanáticos cuál era realmente su orientación sexual para poder vivir libremente y totalmente posicionado en la verdad. Mientras realizaba un repaso de su vida y llegar a ese momento de 2010, Ricky explicó que las palabras de su padre fueron determinantes, porque si bien la idea de contar su verdad ya daba vueltas por su cabeza desde hacía un tiempo, el equipo profesional que lo rodeaba lo alentaba a no hacerlo.

“Me decían que si lo hacía, sería el final de mi carrera. Insistían en que no tenía que decírselo al mundo. Y me cuestionaban: ‘Tus amigos lo saben, tu familia también... ¿Para qué necesitás pararte frente a las cámaras y hablar sobre eso?’. Lo cierto es que nunca entendieron la importancia que tenía para mí el poder decirlo y sacarme ese peso de encima. Mi hermano sí lo entendió ”, explicó el cantante.

En 2010, Ricky ya había tenido, a través de un vientre subrogado, a sus gemelos Matteo y Valentino. Esa situación fue determinante para su padre. “ Él me dijo: ‘¿Qué vas a hacer? ¿Enseñarle a tus hijos a mentir? Tenés que ser abierto. Tenés que salir del armario... Quiero ayudarte. ¿Cómo podemos hacer esto?’ ”, recordó Ricky. “Y yo dije: ‘Está bien, papá, estoy trabajando en eso. Dame un tiempo. Todavía no sé cómo. No sé si es a través de una entrevista o si es mejor escribir una carta y tuitearla. No lo sé. Dame un respiro. Ya llegará”, indicó.

Ricky contó, además, que le contó a su madre que era gay a los 18 años, “Estaba preocupada porque decía: ‘Dios mío, simplemente no quiero que te lastimes y la gente es muy cruel’, así que le tomó un minuto aceptarlo”, recordó el artista. “Pero obviamente cuando lo hice, me aseguré de que ella estuviera en un avión camino a verme. Entonces, ella estaba en su avión, e hice lo que hice”, explicó el exintegrante de Menudo. “Escribí una carta y la tuiteé”.

El final de la historia fue feliz: no solo su carrera siguió creciendo, sino que a partir de ese momento pudo vivir su vida sin tener que ocultarse. “ Me gustaría poder salir del armario 20 veces. Realmente se sintió increíble. Por supuesto, comencé a llorar como un bebé. Ya sabés, presioné enviar y pensé, ‘Oh, ¿eso es todo?’. Paco, que sigue siendo mi asistente, estaba a mi lado y le dije: ‘Creo que necesito un abrazo’ ”.

Ricky Martin junto a sus mellizos, Matteo y Valentino, en la premiere de Palm Royale, la nueva serie del cantante MSN/The Grosby Group

En 2018, Ricky se refirió al tema sin tapujos. “Me sumergí en mi carrera por completo. No abrí puertas a nuevas relaciones y no hablo de relaciones románticas, hablo de cualquier relación porque no quería que la gente me conociera demasiado” explicó. “Ni siquiera podía sentarme y tener una buena relación con productores fantásticos o grandes directores porque tenía miedo de que pasaran más de dos horas sentados conmigo, y conocieran mi naturaleza. Desperdicié tanta energía tratando de manipular mi sexualidad ”, contó en una entrevista publicada por la revista Attitude.

“Ahora comprendo por qué el símbolo del orgullo gay es el arcoíris. Es simplemente real. Todo es tangible. Te hace ser una persona más fuerte”, manifestó en aquel momento. Y continuó: “Para todos aquellos que estén ahí fuera luchando contra su identidad, que sepan que todo va a ir bien. Solo tienen que quererse, hay que amarse a uno mismo”, enfatizó, ahondando en su propia experiencia vista desde la actualidad: “La forma que tengo de ver las cosas ahora, que no me tenga que esconder de nada de ninguna manera”

LA NACION

Temas Ricky Martin