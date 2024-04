Charly García firmó contrato discográfico y espera editar su nuevo álbum “en unos meses”

Escuchar

El jueves por la tarde, Charly García firmó, finalmente, su contrato discográfico con Sony Music, para la publicación de su tan esperado y demorado álbum La lógica del escorpión . Fue en su departamento, con gente del sello y el momento quedó retratado en un par de fotografías que circularon.

Mientras tanto, se espera más información sobre este lanzamiento. Desde Sony se informó que “luego de escuchar el disco completo se procedió a la firma del contrato para que en unos meses esté disponible” tanto en vinilo como en plataformas digitales. “El vinilo tendrá una edición limitada, con un llamativo arte realizado por la diseñadora Renata Schussheim. Todos los presentes en la reunión coincidieron que el disco es un ‘auténtico García’, con todos los matices y pinceladas del genial músico ”, sumó el comunicado.

Apenas publicado en la cuenta de Instagram del sello, aparecieron los mensajes de felicidad de los fans, que se puede resumir en uno que dice: “Que viejito más lindo. Se nota su felicidad en los ojos. Sí, qué orgullo García cumpliendo con toda una vida dedicada a la música -escribe @universoazcuy-. Te volvés a convertir en tu propia obra y trascendiste las barreras del destino para volver a regalarnos tu arte. Te amamos”.

Más allá de lo que sucedió ayer por la tarde, no se anticiparon mayores detalles de cómo será la producción. Si el lanzamiento en formato digital y vinilo será en unos meses, se podría esperar para el comienzo del segundo semestre de este año, pero aún sin fecha precisa. Durante los últimos años se fue conociendo, a cuenta gotas, algunos detalles de las canciones que podrían estar incluidas, de la grabación y de algunos invitados.

Charly García feliz, junto a las autoridades de Sony Music, luego de firmar contrato para la edición de La lógica del escorpión Instagram @sonymusicargentina

A modo de bitácora de un viaje todavía inconcluso, a partir del un posteo realizado el último día de 2023, desde @constat_concept, se pudo ver en detalle una reconstrucción de los distintos procesos por los que fue atravesado este álbum. En ese momento se había dicho que en marzo de 2024 el disco podría estar finalmente en los oídos del público, pero recién hoy los abogados de la compañía le llevaron a Charly el contrato para que lo firmara y de esa reunión solo salió la posibilidad de que estará “en unos meses”.

Hasta donde se supo, la mayor parte del registro habría estado terminado a principios de 2022. Por su parte, Renata Schussheim había adelantado hace más de dos años su participación en la producción del álbum. En noviembre de 2021 se publicó en YouTube una entrevista de Gillespi con Renata para el programa Hora Líquida, donde la artista plástica dio detalles sobre su labor en el arte del disco.

El posteo de @constat_concept decía, además: “El concepto del disco se basa en la película Mr. Arkadin, dirigida por Orson Welles (1955). ¿Quiénes, se comenta, que participan del álbum? David Lebón, Pedro Aznar, Hilda Lizarazu, Rosario Ortega, El Zorrito Von Quintiero, Fernando Samalea, Fernando Kabusacki, Roberto Pettinato, Kiuge Hayashida y Toño Silva. Además de todos estos grandes artistas, se ha comentado que Luis Alberto Spinetta tendrá una pequeña participación, no se sabe de qué forma (suponemos que a lo “Peluca Telefónica”, con algún audio inédito, frase extraída de alguna entrevista o quizás un sampleo de algún tema)”.

“Pasando por el tracklist del disco, se han comentado infinidad de temas inéditos, covers, reversiones, etc. pero a continuación les dejamos la lista más detallada y ‘oficial’ hasta el momento. (...) ‘La medicina del amor’ (tema inédito estrenado en 2010), ‘Rompela’ (reversión de ‘Break it Up’), ‘Watching The Wheels’ (reversión del cover de Lennon incluido en Kill Gil), ‘Loco, ¿no te sobra una moneda?’, ‘Te recuerdo invierno’ (reversión del tema integrado en Cassandra Lange’s ‘Estaba en Llamas cuando me acosté’), ‘Rock and Roll Star’ (cover de ‘So You Wanna Be a Rock and Roll Star’, de The Byrds), ‘El Club de los 27′ (Registrado en Sadaic 02/22 y parte de la letra citada en la carta a Maradona), ‘Autofemicidio’ (Registrado en Sadaic 02/22), ‘Yo Ya Sé' (Registrado en Sadaic 02/22), ‘Estrellas al Caer’ (Registrado en Sadaic 02/22), ‘No te abatas’ (outake de Random). Resta esperar que es lo que queda de este repertorio y si hay agregados”, finalizaba el posteo.

