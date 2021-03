Astor Piazzolla centenario: el gran bandoneonista fue recordado con dos excelentes conciertos y una muestra inmersiva

¡Feliz cumpleaños Piazzolla! No es el tipo de frase que podríamos encontrar en páginas de redes sociales. Pero si algunos la han visto circular por allí (o incluso cuando abrieron el jueves 11 el buscador de Google) es porque se recuerda el centenario del nacimiento de Ástor Pantaleón Piazzolla. Suele pasar con grandes músicos. Y Piazzolla lo fue. Él ya no está (desde 1992 que no está) pero su música sigue viva. Parece eterna.

La semana pasada comenzaron a realizarse los homenajes. En agenda hay una gran plataforma especialmente diseñada para el aniversario, un ciclo de conciertos en el Teatro Colón que se realiza casi todos los días, hasta el 20 de este mes, y una muestra en el Centro Cultural Kirchner, que además tiene una serie de conciertos programados. El día “D” (el 11 de marzo) quedó reservado para la apertura de la muestra en cinco salas del C.C. Kirchner con el espectáculo de apertura de este año Piazzolla, y con otro concierto que se realizó en el Teatro Colón, comandado por el grupo Escalandrum junto a varios invitados.

Escalandrum (Daniel “Pipi” Piazzolla, Nicolás Guerschberg, Mariano Sívori, Gustavo Musso, Damián Fogiel y Martín Pantyrer) es una de las grandes bandas de jazz de la Argentina que transita los más diversos territorios. Uno de ellos es el del Piazzolla (abuelo de “Pipi”, baterista que lidera el grupo). El disco 100, que hoy acaba de publicar, es el cuarto dedicado a la obra del gran bandoneonista y compositor. Pero en el día en que se cumplió el centenario de Astor, el homenaje fue más amplio de lo que podría ser la presentación de un disco.

Escalandrum siempre está a la altura de la música que interpreta, propia o ajena. El concierto en el Colón fue uno de esos momentos en los que los seis músicos volvieron a demostrar por qué representan una de las mejores agrupaciones de la música popular argentina. Tocan jazz. Desde ese lenguaje parte todo lo que hacen, pero saben cómo reelaborar y recodificar la música de este Sur con esas herramientas. Y si bien está demostrado que los tangos de Piazzolla son mucho más maleables que los tangos de otros compositores, el plus de Escalandrum está primero en los arreglos y luego en las interpretaciones. Son seis solistas de un gran equipo. En la gala del Colón hubo tangos del repertorio de Piazzolla que grabaron en el primer disco que le dedicaron al bandoneonista (Piazzolla Plays Piazzolla) y del último (100). En el medio, una serie de “Feat.” con grandes artistas. Algunos son amigos de la banda, como Chango Spasiuk (con quien compartieron una exquisita versión de “Oblivion”) y Elena Roger, que volvió a consolidar (con “Balada para mi muerte” y “Los pájaros perdidos”) la gran química que mantiene con el grupo (de hecho, grabaron dos producciones discográficas juntos). Al homenaje también se sumaron quienes cantaron o fueron muy amigos de Piazzolla, como Jairo (entonó con la solvencia de siempre la “Milonga del trovador” y “Chiquilín de Bachín”) y Raúl Lavié, que puso a la platea de pie (fue cuando interpretó “La bicicleta blanca” y “Balada para un loco”). Para el cierre quedó una apoteósica versión de “Adiós Nonino”, con el sexteto en todo su esplendor.

A unas quince cuadras de allí, en el Auditorio Nacional (ese que antes llamábamos coloquialmente “la ballena azul”) del Centro Cultural Kirchner, también se homenajeaba a Piazzolla y su famoso “Adiós Nonino” quedaba en las manos del bandoneonista Néstor Marconi. Allí, a través de una historia narrada por Pancho Ibañez, se recorrió la vida de Piazzolla con el aporte del grupo de varios grupos y solistas.

De cada concierto el público se habrá quedado con algún momento en particular. Hubo muchos muy buenos por la calidad de las interpretaciones. Pero hay un dato que no pasa inadvertido: aquellos momentos en los que el público se puso de pie fueron cuando Amelita Baltar en el Auditorio Nacional y Raúl Lavié en el Colón interpretaron “Balada para un loco”.

En el Auditorio Nacional también hubo un final apoteósico con “Libertango” y 17 músicos sobre el escenario. Eran muchos de los que estuvieron en distintos momentos del tributo: José Pepe Colángelo, Luis Salinas con Horacio Avilano, Franco Luciani, el grupo Paralelo 33, Marconi, José Ángel Trelles y el Sexteto Mayor, entre muchos otros.

Algunas horas antes de este concierto se inauguró la muestra inmersiva dedicada al homenajeado. Si bien se puede pesar que no es grande, hay que ir con tiempo porque cada sale demanda unos minutos. Requiere de interacción. No son muchos los espacios convencionales que muestren fotografías en una pared. Si bien hay un desarrollo cronológico, las curadoras Liliana Piñeiro y Natalia Uccello convocaron a artistas plásticos para crear obra especialmente para este proyecto.

“A papá se le metió en la cabeza que yo tenía que ser algo grande y superar la inseguridad que me generaba el defecto del pie. Se propuso que hiciera todo lo que no me dejaban: si me prohibían nadar, él me hacía nadar. Si me prohibían correr, él me hacía correr”, Astor Piazzolla