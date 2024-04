Joan Manuel Serrat, galardonado con el Premio Princesa de Asturias de las Artes

Escuchar

El cantante y compositor español Joan Manuel Serrat fue galardonado con el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2024 “por el alcance de una trayectoria artística que trasciende la música”, anunció este miércoles el jurado. El artista abandonó oficialmente los escenarios tras un último concierto en diciembre de 2022 en el Palau Sant Jordi de su ciudad natal. Su última presentación en la Argentina fue el 29 de noviembre de ese mismo año, en el Movistar Arena.

La obra del cantautor catalán de 80 años, de amplio reconocimiento tanto en España como en América Latina, fue destacada por aunar “el arte de la poesía y la música al servicio de la tolerancia, los valores compartidos, la riqueza de la diversidad de lenguas y culturas, así como un necesario afán de libertad”, según el acta del jurado de este reconocimiento convocado por la Fundación Princesa de Asturias, la heredera al trono español.

“Defensor del arte en medio de la crispación, la obra de Serrat es un exponente de su irrenunciable vocación de tender puentes entre países y generaciones”, cerró el discurso del jurado que anunció la premiación.

En sus más de 50 años de carrera, Serrat, reconocido en canciones icónicas como “Mediterráneo” u “Hoy puede ser un gran día”, recibió numerosos reconocimientos, incluyendo el de Persona del Año 2014 por parte de la Academia Latina de la Grabación. El músico barcelonés grabó más de 30 discos a lo largo de su trayectoria.

Reinventarse fue una buena manera de sostener la vigencia en su carrera. No en niveles estéticos, porque Serrat es Serrat de principio a fin, de pies a cabeza y a lo largo de toda su carrera, con las inflexiones de su voz, con la manera de escribir. Sin embargo, lo lúdico en cuotas moderadas resultó una herramienta válida, tanto para los parlamentos en sus conciertos como en las producciones de sus discos. Con el comienzo del nuevo siglo editó Tarrés, un álbum que tuvo como premisa expresar lo que tenía ganas de decir en ese momento a través de un “otro yo”, que no era ni más ni menos que su apellido escrito al revés. Serrat afirmó en 2022 que no se retiraba de la vida ni de la música, solo de los escenarios. Es posible que si hay más canciones haya también un próximo disco, quién sabe. Acaso en su discurso de aceptación del Princesa de Asturias se devele algún detalle sobre sus planes futuros.

“Cuando hacía los carnavales y había muchos asaltos iba con un empresario que tenía un guardaespaldas llamado Peligro. Por eso yo viajaba por el Gran Buenos Aires con Peligro”, decía Serrat sobre aquellos primeros tours de force en la Argentina. “Por el 71 o 72 se hacían cinco o seis clubes por noche. Ibas de Luján a Berisso, y de Comunicaciones a San Lorenzo”. La relación del “Nano” con nuestro país siempre fue entrañable y permanece indisoluble.

Tras la obtención de este premio, Serrat relevó a la actriz estadounidense Meryl Streep, que fue galardonada el año pasado. Entre los que obtuvieron este reconocimiento figuran también las bailaoras de flamenco Carmen Linares y María Pagés, el director inglés Peter Brook y los realizadores estadounidenses Martin Scorsese y Francis Ford Coppola.

El galardón, que tiene una dotación económica de 50.000 euros (53.000 dólares), es el primero de los ocho que concede anualmente la Fundación Princesa de Asturias y que se entregan en octubre en una ceremonia celebrada en Oviedo, norte de España.

En las próximas semanas se darán a conocer los premiados en las demás categorías, incluyendo Letras, Ciencia, Deportes, Cooperación Internacional o Concordia.

