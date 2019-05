Atacan a huevazos a Marta Sánchez y la obligan a abandonar el escenario

Los medios españoles señalan que los responsables forman parte del movimiento independentista catalán

Marta Sánchez se vio obligada a abandonar uno de sus shows cuando, luego de haber interpretado el primer tema y mientras presentaba a los integrantes de su banda, comenzó a caer sobre el escenario una lluvia de huevos.

"Pues me voy, ya está", dijo Sánchez antes de desaparecer de la escena. El hecho ocurrió el 17 de mayo, en el parque Turó d'en Caritg, en Barcelona y, según consignan medios españoles, quienes atacaron a la cantante forman parte de la juventud de la Candidatura d'Unitat Popular (CUP), componente del movimiento de independentistas catalanes.

A pesar de que la gran mayoría del público presente comenzó a corear el nombre de la artista, como muestra de apoyo y en espera de que volviera al escenario, sin embargo Sánchez nunca retornó.

Luego del incidente, la intérprete de "Desesperada" emitió un comunicado en el que expresó: "No merece la pena entrar a responder a cobardes que sólo buscan publicidad. Ha sido sin duda el peor que he sufrido en un escenario. ¿La próxima vez qué serán? ¿Piedras? ¿A dónde vamos a llegar señores? Pensemos en eso y no me usen más de cabeza de turco ante un problema que nos afecta realmente a todos. Gracias siempre a aquellos que me apoyan y respetan", finalizó.

También en Barcelona, a fines del año pasado, Joan Manuel Serrat se tomó varios minutos para responderle a alguien del público que le reclamó a los gritos que cantara en catalán. "Siempre hay alguno que viene un poco distraído y no sabe exactamente dónde se mete. Por favor, déjenme hablar. Este es un espectáculo, como el disco señor, que se llama Mediterráneo Da Capo, en el cual de entrada estoy repasando un disco que fue compuesto en 1971 titulado Mediterráneo y que integra 10 canciones escritas todas en castellano, y las estoy haciendo una detrás de la otra", comenzó explicando.

Luego, continuó: "Entiendo que usted no lo entienda. No entender esto, realmente, en los tiempos que corren sería realmente soberbio por parte de nadie. Pero déjeme hacer, el espectáculo va así. No por no saber que estoy en Barcelona, seguramente lo sepa antes que usted, y desde antes que usted estoy trabajando por esta ciudad y por hacer cosas. Por lo tanto, le pido que me deje hacer el espectáculo tal y como estaba diseñado. Es la primera vez que tengo que parar el espectáculo, que ha girado por todo el mundo, porque alguien diga algo así. Se puede sentir usted orgulloso".