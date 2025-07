¿Qué se sabe de…? El mal momento de Imanol Arias, la cita más emotiva de Marta Sánchez y la boda de la ex Spice Girl, Mel B

MAL MOMENTO

Dos años y dos meses de prisión. Esa fue la condena que la Audiencia Nacional de España –un tribunal con jurisdicción en todo el territorio y con sede en Madrid– resolvió darle a Imanol Arias (69), uno de los acusados del sonado caso Nummaria. En la sentencia de 275 páginas que se dio a conocer consta que el actor –que en la Argentina protagonizó el éxito Camila junto con Susú Pecoraro– fue encontrado culpable de evasión fiscal en su país. Según la causa, los delitos –cometidos entre 2010 y 2013– fueron posibles gracias a una estructura diseñada por Fernando Peña, el contador dueño del estudio de asesoría fiscal Nummaria. Y si bien recibió cinco condenas diferentes por distintos delitos tributarios (sumaban veintiséis meses en total), Arias no irá a la cárcel: tras haber aceptado los delitos, consiguió un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción que lo eximirá de ir a prisión.

El famoso actor fue encontrado culpable de evasión fiscal en su país. Getty Images

PAPÁS ORGULLOSOS

Quince años después de separarse, Marta Sánchez y el empresario Jesús Cabanas volvieron a compartir un emotivo momento en familia durante la ceremonia de graduación de su hija Paula (21), quien finalizó sus estudios de Comunicación, Estilismo e Imagen de Moda en la Escuela de Diseño y Moda. “Hoy no puedo sentirme más orgullosa de ti. Empieza una nueva etapa en la que sólo deseo que seas muy feliz y que cumplas todos tus sueños…”, escribió la artista en su Instagram, orgullosa del logro de su heredera. También Cabanas plasmó en un texto la felicidad que siente al ver cómo su única hija va cerrando etapas. “Te graduaste. Y lo hiciste con la mejor nota posible en tu trabajo de fin de grado. Un 10… Ese 10 no es sólo la nota de tu TFG, es la que te corresponde como ser humano. Y ese es mi mayor orgullo como padre… Tener una hija con tus valores, tu ética y tu manera de afrontar la vida. Te quiero infinito”.

Madre e hija, divinas y emocionadas.

Marta Sánchez y Jesús Cabanas premian a Paula con un beso.

Felices los tres, posan a pura sonrisa.

CAMPANAS DE BODA POR TERCERA VEZ

Tres años después de haber anunciado su compromiso, Melanie Brown (50) –más conocida como Mel B– dio el “sí, quiero” a su prometido, el estilista y peluquero Rory McPhee (37), en una ceremonia celebrada en la catedral de San Pablo de Londres, mismo escenario donde se casaron el entonces príncipe Carlos y Lady Di en 1981. La ex Spice Girl estuvo acompañada por sus tres hijas, Phoenix (26), Angel Iris (18) y Madison (13), que se lucieron como damas de honor, y por sus amigas, la top model Cara Delevingne y su ex compañera de banda, Emma Bunton (conocida como “Baby Spice”).

Para su gran día, Mel B vistió un diseño de la británica Josephine Scott con escote semitransparente e incrustaciones de perlas blancas. Por su parte, Rory McPhee llevó un smoking remixado con un kilt de tartán rojo, en homenaje a sus raíces escocesas. Getty Images

Emma Bunton, “Baby Spice”, apostó al rosa con un vestido de Roland Mouret y un tocado vintage de Chanel. Getty Images

Cara Delevingne, con traje, sombrero y antejos del sol. Getty Images

Tras el enlace, los recién casados festejaron con una pequeña recepción organizada en el piso 95 del rascacielos The Shard, con vistas panorámicas de la capital inglesa. Esta es la tercera boda para Mel B. Antes estuvo casada con el bailarín Jimmy Gulzar –padre de Phoenix– y con el productor Stephen Belafonte –con quien tuvo a Madison–. Su hija Angel nació de su romance con Eddie Murphy. En 2022, la artista anunció su compromiso con Rory McPhee. “Él empezó a cuidar mis rizos. Y, mientras lo hacía, también me ayudaba a recuperar la fe en el amor. Más de una vez le dije: ‘Rory, podés encontrar a alguien mejor, yo estoy demasiado rota’. Y él siempre me respondía: ‘Melanie, no me voy a ir a ningún lado. Porque te amo d e verdad’”, confió Mel B a Us Magazine.

Tras seis años de relación, la artista y su peluquero dieron el “sí, quiero” en la catedral de San Pablo de Londres. Getty Images

La novia completó el look con una chaqueta con la leyenda “Just Married”.

LA DOBLE VIDA DE UN ROCKERO

A fines del año pasado enfrentó los rumores de infidelidad y le puso el pecho a la polémica: “Recientemente me convertí en padre de una hija nacida fuera de mi matrimonio”, escribió el músico Dave Grohl en un comunicado. “Amo a mi mujer y a mis hijos y estoy haciendo todo lo que puedo para recuperar su confianza y ganar su perdón”, expresó luego.

La imagen habitual del músico en escena. Getty Images

Parece que las disculpas públicas dieron resultado, porque la bella Jordyn Blum, finalmente, lo perdonó y juntos asistieron al torneo de Wimbledon, en Londres. Allí, el roquero, ex baterista de Nirvana y vocalista de la banda Foo Fighters, mostró que no sólo dejó de lado su doble vida amorosa, sino que cambió de imagen (aunque fuera por un día): para acatar las normas de etiqueta del estadio, lució pulcro y elegante, con el pelo atado, un impecable traje azul y lentes de sol, lejos de su onda grunge habitual.

Un casi irreconocible Dave Grohl con traje, zapatos y pelo atado. Getty Images

Asistió a Wimbledon con su mujer, Jordyn Blum, con quien se reconcilió después de que se conociera que el roquero había tenido una hija extramatrimonial. Getty Images