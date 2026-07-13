Bandana canceló tres shows de su gira por el país y estalló el escándalo

Lo que prometía ser uno de los regresos más celebrados del pop argentino terminó envuelto en una fuerte polémica. Bandana, que este año volvió a los escenarios para celebrar sus 25 años de trayectoria con una gira nacional, canceló tres de las fechas que tenía previstas en el interior del país, decisión que no sólo generó malestar entre los fanáticos que ya habían adquirido sus entradas sino que también dio lugar a un cruce de versiones entre la banda y ShowMax, la empresa organizadora de esos conciertos.

“Afortunadamente, nuestra Selección Argentina sigue haciendo historia y continúa en carrera rumbo a la cuarta estrella. Como el próximo partido coincide con una de las fechas de nuestra gira, y sabiendo que es un momento muy especial para todos, la producción del evento decidió suspender los shows previstos bajo su organización”, comenzó el comunicado publicado por la banda en sus redes sociales respecto a las presentaciones del 17 de julio en Santa Rosa, La Pampa; del 18 de julio en Bahía Blanca y del 18 de septiembre en Paraná, Entre Ríos.

Tras explicar que la suspensión no tenía que ver con una decisión artística, Lowrdez Fernández, Lissa Vera, Valeria Gastaldi y Virginia Da Cunha informaron el procedimiento de devolución de entradas y se mostraron apenadas por no poder subirse al escenario tal como estaba pautado. “Lamentamos los inconvenientes que esta decisión pueda ocasionar y les agradecemos, como siempre, el cariño, el apoyo y el acompañamiento de cada uno de ustedes. Nos volveremos a encontrar muy pronto. Mientras tanto… ¡vamos Argentina!“, expresaron.

La respuesta de la productora

La versión de las artistas fue rápidamente desmentida por ShowMax a través de otro comunicado en el que responsabilizó directamente al grupo por la caída de las fechas. “La producción de algunas fechas del tour de Bandana comunica al público en general los lamentables sucesos que se están produciendo por la cancelación de manera unilateral por parte del artista”, dice el escrito difundido por la productora desligándose de toda responsabilidad.

Inmediatamente, la empresa organizadora advirtió que nunca recibió una explicación formal sobre esta decisión: “Al día de la fecha esta producción no tiene notificación alguna de las causas que motivaron al artista a esta cancelación, que no solo genera un daño a esta productora sino también a los fans que estaban ilusionados con el show”, continuó mientras esbozaba una posible teoría sobre el verdadero motivo detrás de la suspensión. “Solo nos queda analizar que la decisión quizás esté sostenida en la baja convocatoria de los mismos que oficialmente comunicamos”, lanzó.

Mientras la productora ya dijo que iniciará acciones legales para reclamar por los perjuicios económicos ocasionados, fuentes cercanas a la banda pop aseguran que varios problemas de logística y contractuales habrían sido el verdadero detonante de la suspensión: “La realidad es muy distinta porque, según trascendió, el grupo tenía toda la voluntad de realizar los shows, pero se habrían plantado ante la informalidad de ShowMax”, aclararon desde el entorno de la banda.

Horas después de la polémica, Bandana volvió a lanzar un nuevo comunicado, dando más detalles de la situación: “Lamentamos profundamente la situación generada en relación con las presentaciones previstas en Formosa, Resistencia, Santa Rosa, Bahía Blanca y Paraná, y especialmente el perjuicio ocasionado a todas las personas que habían adquirido sus entradas. Queremos aclarar que BANDANA no anunció ni comunicó la cancelación de ninguno de estos shows. La situación se originó en un conflicto derivado de un incumplimiento contractual que actualmente se encuentra siendo tratado por las vías legales correspondientes”, aclaró la banda nacida en Popstars sin vueltas mientras remarcaba que su principal preocupación hoy es el público.

“Lamentamos profundamente no poder encontrarnos con ustedes en esta oportunidad. El cariño y el respeto por nuestro público han guiado siempre cada una de nuestras decisiones y seguiremos honrando ese compromiso”, concluyeron mientras advertían que por recomendación de sus abogados no van a realizar más declaraciones públicas sobre este asunto.