Nicolás Occhiato reveló que se reunió con Florencia Peña
El conductor y dueño de Luzu TV confió que mantuvo una charla con la actriz, aunque evitó dar detalles de su futuro en el canal de streaming
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El conflicto entre Florencia Peña y Nicolás Occhiato que tuvo su comienzo cuando la actriz dio una noticia falsa sobre el padre de Lionel Messi en El show del verano (el programa que conducía la actriz en Luzu TV) sumó un capítulo más: según confirmó el empresario, los dos mantuvieron una reunión para intentar llegar a un acuerdo. “Fue en buenos términos”, confió el conductor.
“¿Hay negociaciones? ¿Están más cerca de que Flor Peña vuelva a Luzu?”, le preguntó esta mañana el movilero Alejandro Guatti en la puerta de Luzu TV. “No. No sé si llamarlo negociaciones. Charlé con ella la semana pasada, hablamos re bien, en re buenos términos, y me quedo con eso. Fue una buena conversación”, confió Occhiato.
Cuando le consultaron por la judicialización del caso y si el diálogo se dio como parte de una audiencia o de una manera más informal, Occhiato aclaró que se trató de un encuentro. “Fue personal”, aclaró. “Estábamos mi socia, yo y ella, solo los tres, y charlamos un montón. La verdad es que fue una buena charla, en buenos términos, y creo que estuvo buena”, agregó, aunque prefirió luego no dar más detalles del asunto.
“Lo que hablé va a quedar en el ámbito de lo privado”, sostuvo Occhiato y no aclaró si el encuentro tuvo como objetivo la negociación del regreso de Florencia Peña a Luzu TV o la coordinación de su desvinculación definitiva del canal de streaming. “No tengo idea lo que dio a entender Ale”, afirmó de inmediato cuando le recordaron que Marley dijo que la idea era, de ser posible, continuar con el ciclo que llevaba adelante junto a la actriz.
Occhiato volvió a hablar del tema con la prensa una semana después de decir que el caso estaba “judicializado”. El lunes pasado, apenas volvió de Miami, se refirió por primera vez al conflicto después de su primer descargo al aire. “Está judicializado, así que no tengo nada para decir”, respondió tajante ante las cámaras de Puro Show.
Consultado sobre la conversación que mantuvo con Peña después del episodio, el ex Combate prefirió no dar detalles. “La charla existió después del hecho. Fue una charla que va a quedar en el ámbito de lo privado”, señaló. Cuando le preguntaron si le había dolido la situación, respondió escuetamente: “Lo atravieso”.
En tanto, Fernando Burlando, quien representa a Peña en las negociaciones, aclaró ese mismo día que el caso todavía no ingresó formalmente a la Justicia, remarcó que aún existen instancias de conciliación y aseguró que la actriz no quiere llegar a juicio. Incluso fue un paso más allá: dijo que le gustaría verla nuevamente en el canal de streaming. “Florencia no quiere litigio, no quiere el problema, no desea retirarse así. Todo lo contrario”, comentó en una charla con los periodistas del programa que tienen Marina Calabró y Luis Ventura en América.
La palabra de Marley
El miércoles 8 de julio, Marley decidió dar su versión de los hechos a través de dos mensajes que le mandó a Ángel de Brito desde Atlanta, Estados Unidos y que el periodista compartió en LAM. “Mi relación con Florencia Peña está en su mejor momento. Hablo todos los días con Florencia Peña, todos los días. Cuando ella está triste, yo estoy para levantarle el ánimo y siempre estamos hablando”, aseveró y respondió así a las versiones sobre un supuesto distanciamiento entre ambos.
El conductor también contó que decidió mantenerse al margen de la exposición pública porque así lo acordó con su amiga. “Lo que pasa es que no todo se hace a cámara. A veces las relaciones pueden ser privadas y no todo tiene que salir en cámara ni contarse. Como veo que el tema escala semana tras semana y no se detiene, básicamente lo que les puedo decir es eso”, señaló.
Uno de los aspectos más llamativos de su relato fue el rol que asumió en el conflicto. El conductor reveló que se reunió con Occhiato y que, desde entonces, intenta acercar posiciones entre él y Peña. “Yo también me reuní con Occhiato. Le dije lo que Florencia me dijo. Estoy como intermediario entre los dos y esperando que ellos se reúnan. Si ellos se juntan y deciden volver, ahí volveremos”.
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