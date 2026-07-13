Shia LaBeouf contó que su padre intentó seducir a sus compañeras de rodaje: “Sigourney Weaver le dio una cachetada”

Como una historia que pareciera no tener fin, la complicada infancia y juventud del actor Shia LaBeouf (Los Ángeles, 40 años) siguen sorprendiendo. El último de los capítulos, contado por él mismo durante la convención de cultura pop y cómics Fanboy Expo 2026, que tuvo lugar en Knoxville, Tennessee, es un nuevo retrato de su conflictivo padre, Jeffrey Craig LaBeouf. Según explicó el intérprete durante su intervención en una charla sobre Transformers, la película que protagonizó en 2007, su progenitor se comportó de forma inapropiada en varias de las producciones en las que él participó y “fue expulsado de muchos rodajes”.

Cuando se le consultó sobre su “experiencia” con sus compañeras de reparto de Los ángeles de Charlie: Al límite (2003), Cameron Diaz, Drew Barrymore y Lucy Liu, el actor explicó cómo su padre había complicado su relación con las actrices: “Él acababa de salir de prisión, estábamos en el set y ahí estaban todas esas chicas lindas paseando. Malas noticias”. Y continuó: “Mi padre estuvo intentando seducir a las tres todo el tiempo”.

En concreto, LaBeouf se refirió a Liu, de quien aseguró que no sentía un especial aprecio por su padre y que evitaba cruzarse con él en el set de la película. “Lucy Liu no soportaba a mi padre”, recordó el intérprete, que también afirmó: “No quería estar cerca porque él siempre le silbaba”. Y acabó confesando: “Pero él no se iba a ir a ninguna parte; es mi padre. Así que pasábamos el tiempo juntos, y Lucy Liu tenía que rodear mi caravana dando grandes vueltas”.

Lucy Liu, Cameron Diaz y Drew Barrymore en una escena de Los ángeles de Charlie

En la misma intervención, el actor de Transformers explicó además cómo el comportamiento de su padre había afectado al rodaje de El misterio de los excavadores (2003), película en la que trabajó con la veterana actriz Sigourney Weaver, cuando él solo era un joven actor que no tenía ni 20 años. Según el intérprete, su padre “le tiró onda a Sigourney Weaver en el set” y “ella le dio una cachetada“.

Los relatos de Shia LaBeouf en la última Fanboy Expo, aunque inéditos, están muy alineados con todos los detalles sobre la vida con su padre que el actor ha ido desvelando en los últimos años. También con lo publicado por la prensa sobre él, como cuando en febrero de este año The Sun publicó que Jeffrey Craig LaBeouf “es un delincuente sexual convicto residente en Nueva Orleans”. Según el periódico británico, “fue declarado culpable de intento de violación en 1981 y cumplió una condena de prisión hasta 1983″, y recordó cómo él mismo lo había contado en una entrevista concedida a Aaron Gell para la revista GEN en 2019, donde explicó que estaba completamente borracho y que había consumido cocaína.

TORONTO, ONTARIO - SEPTEMBER 08: Sigourney Weaver of "Dust Bunny" poses in the Getty Images Portrait Studio Presented by IMDb and IMDbPro during the Toronto International Film Festival at InterContinental Toronto Centre on September 08, 2025 in Toronto, Ontario. (Photo by Gareth Cattermole/Getty Images for IMDb) Gareth Cattermole - Getty Images North America

Sobre su relación actual con su padre, la revista People publicó, también en febrero de este año, que en 2025 el actor se había mudado con él a Nueva Orleans “para empezar de cero” tras su ruptura con Mia Goth. El actor de Salvable (2025), fruto de la unión entre una bailarina que se convirtió en artista visual y diseñadora de joyas y de un veterano de la Guerra de Vietnam que terminó dando tumbos como mimo y payaso de rodeo en un circo, ha calificado a sus padres como "hippies, gente extraña", pero ha asegurado que “lo amaron”. LeBeouf ha contado además que vivió con su madre cuando la pareja se separó y recordó que durante su niñez su padre era un adicto a la heroína.

En la película de 2019 Honey Boy, basada en su vida y la de su padre y de la que él es guionista e intérprete, el actor da vida a su progenitor en una especie de ejercicio de redención personal. En el pasado, Shia LaBeouf ha reconocido además que ha sido adicto y que se le llegó a diagnosticar estrés postraumático a causa de su éxito infantil. En junio de este año, el actor se declaró culpable de sus ataques en un bar de Nueva Orleans durante el pasado carnaval, en el que mantuvo un comportamiento errático y les pegó a varias personas.