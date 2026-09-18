Bass Persuades: cómo es el nuevo álbum de Miley Cyrus

Artista: Miley. Álbum: Bass Persuades.Canciones: “Bass Persuades”, “Different Religion”, “Let’s Get Married”, “Orbit”, “Aftermath”, “Redlights”, “Neon Signs”, “Innocent Ways” y “Snow”. Sello: Warner Music. Nuestra opinión: Bueno.

En tiempos de canciones sueltas que se pueden “dejar” sonar de modo random en plataformas digitales, la puerta de acceso al nuevo álbum de Miley Cyrus es, inevitablemente, a través de su portada y de su título, más allá de que haya echado mano a uno de los recursos más antiguos de titulación: elegir por nombre el que ya se usó para bautizar a uno de los temas que lo componen, “Bass persuades”.

Además, el recurso de la portada, con una flor y el rostro de la artista detrás no es original; ya hace casi tres décadas lo han usado para discos de cantantes como Kate Bush. Sin embargo, están allí los rasgos resaltados de la Miley de hoy; belleza, un salvaje en blanco y negro, maquillaje profundo y contrastado. En definitiva, esa es la voz de esta cantante desde los últimos álbumes que publicó. No tiene tonos pastel, tiene firmeza, prematuro añejamiento y aspereza visceral.

Miley Cyrus Mert Alas

Por otro lado, en esta flamante producción se despoja de su apellido, quizá, como un modo de vuelta de página respecto del recorrido anterior o, simplemente, como la manera de refrendar que su nombre, a estas alturas -33 años, series, películas, diez discos publicados y fama mundial- ya es una marca registrada.

Y en cuanto al título del álbum en cuestión, Bass persuades, (tiene rima cuando se lo pronuncia en inglés) y lo “persuasivo” de ese “bajo”, ya hubo comentarios en redes, previos a este lanzamiento, que apuntaron a que el ritmo y la sonoridad mandarían en esta producción (mucho más que cualquier retórica puesta en palabras).

La puerta de entrada a este repertorio de diez canciones fue el madoniano “Bass persuades”, que, incluso, llegó de la mano de un video fetichista de sumisión y un estribillo que baja línea sin querer hacerlo: “Y no quiero cambiar tu opinión. El bajo persuade”, como si el ritmo machacoso (a la velocidad de la música bolichera de otros tiempos) hablara por sí mismo. Claro que también, quizás porque comenzó a trabajar desde chica, puede mirar a la juventud con otros ojos, y es capaz de lanzar un: “Pegaste los ojos a la pantalla del teléfono / Pero te perdiste el éxito por no tener MTV”.

La placa es breve, tiene apenas nueve temas y un remix, por un total de poco más de 37 minutos. De hecho, tras lanzar el álbum anterior Something Beautiful, Miley aseguró que ya tenía preparada otra docena de canciones para un siguiente disco. Y seguramente muchas de ellas son las que aquí están, producidas por su novio Max Morando, y con apenas un par de colaboraciones; el productor y cantante Andrew Wyatt, el trio pop Miike Snow, y la banda bostoniana Model/Actriz.

Sus últimas tres producciones se publicaron casi sin pausa. Endless Summer Vacation es de 2023, Something Beautiful de 2025 (último con el sello discográfico Columbia Records) y este que ahora aparece (quince meses después) lleva la etiqueta de Atlantic Records. En ese total es posible ver los matices que fue buscando.

Bass persuades se abre hacia dos o tres estéticas. Por un lado, el electropop que marca el rumbo y los beats de varios tracks. Por otro, esa mutación que, dentro de la etiqueta pop, busca referencias en épocas y géneros, para sonar levemente indie o retro.

La intro de “Different Religion” es bien power station; “Let’s Get Married” es de esas canciones de medio tempo, de sonido retro, donde el amor vuelve a pintar en grandes dosis (“¿Qué hice para merecerte?“, dice en los primeros versos). “Orbit” es la balada romántica del disco. “Aftermath” es la que le sirve para ponerse irónica (o muy pagada de sí): “Estoy harta de los poetas y de ser profunda”.

También hay melodías que nos llevan a paisajes bien determinados, aunque no haya referencias explícitas ni copias, en absoluto. La melodía de “Redlights” hubiera sido para una canción de Simon and Garfunkel y los arreglos de cuerdas para un tema de ABBA (tan ecléctico como eso). “Snow” quizás sea, junto a “Let’s Get Married”, las canciones más Cyrus, por su manera de entonar. Y como se trata de una producción con fuerza en los beats, tecnopop o directamente, de pista de baile, el último tema es, en realidad, una versión remix de la pieza que da título al disco y lo abre.

Bass persuades es un disco correcto, con mucho pulso y mucho cortinado, aunque esto pueda ir en contra del lucimiento vocal de una voz que tiene con qué lucirse. El tiempo dirá en qué lugar queda dentro de la discografía de Miley (ahora sin Cyrus).