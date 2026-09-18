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La familia del Indio Solari denunció la utilización de la imagen del cantante: “Transitamos tiempos de roña”

Fue mediante un comunicado que publicaron en sus redes sociales

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Indio Solari
Indio Solari

Mediante un comunicado en redes sociales, la familia de Carlos “Indio” Solari se refirió a la utilización que se viene haciendo de la imagen del cantante desde su muerte, a principios de junio pasado.

“Desde que se nos fue no paran de usarlo (que su supuesta última carta, que supuestos amigos, que supuestos textos originales, que contenidos generados con IA...)”, dicen las primeras líneas del texto.

“No vamos a entrar en el juego de las redes multiplicando boludeces que solo suman a intereses mezquinos. Recuerden: cuando haya algo que comunicar, será publicado en nuestras redes. Transitamos tiempos de roña; pongan atención en las fuentes y no se dejen usar. Gracias por acompañarnos y lamentamos la preocupación”, cierra el comunicado que lleva como firma las iniciales B y V (Bruno y Virginia, su hijo y su mujer).

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