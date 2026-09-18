La salud de Mirtha, a cinco días de haber recibido el alta: rodeada de amigos y “mejor que antes”

A cinco días de haber recibido el alta médica, Mirtha Legrand continúa recuperándose en su casa, acompañada por sus afectos y muy bien de ánimo. Según pudo saber LA NACION, ya se estuvo reuniendo con varios de sus amigos. Sin embargo, la diva de 99 años aún no retomará su rutina laboral, razón por la cual nuevamente será reemplazada al frente de su programa por su nieta Juana Viale.

La diva había salido de su internación en el Sanatorio Mater Dei el domingo por la tarde. “Continuará con su recuperación en su casa para retomar con sus actividades lo antes posible”, rezaba el último parte médico emitido por el centro de salud. Este viernes, será su nieta quien grabe la emisión de su programa de esta semana con Juana Repetto, Guillermo Pfening, Martín Menem, Álvaro Navia y Jésica Bossi como invitados. Si la salud de la anfitriona de estas cenas televisivas sigue evolucionando favorablemente, la semana que viene sí volvería a grabar. Es que aunque está prácticamente curada, aún continúa con tos.

Las meriendas en la casa de Mirtha se suspendieron durante dos semanas

“Se está recuperando muy bien”, confirmaron fuentes cercanas a la conductora a este medio y sumaron que está muy bien de ánimo. Incluso, redoblaron la apuesta al afirmar que no solo está “fantástica” sino que hasta “está mejor que antes”. Es que aunque estos días no salió de su casa en Barrio Parque, sí recibió visitas, almorzó y charló con amigos.

¿Y el té de los domingos?

Todos los domingos por la tarde desde hace décadas Mirtha recibe religiosamente a un grupo de amigos en su casa, entre los que están Martín Cabrales, Teté Coustarot, Dany Mañas, Gino Bogani, María Teresa Villarroel, Héctor Vidal Rivas y Alejandro Veroutis, entre otros. La gran incógnita es si esta semana podrán hacer el té. Aunque el plan es inalterable, cada sábado llega la confirmación de la Chiqui por WhatsApp, con lo cual aún no se sabe qué pasará. Mientras, están todos atentos al chat esperando que ella anuncie el encuentro que por razones de público conocimiento, está suspendido desde hace dos semanas. De realizarse la merienda, seguro alguno de los presentes compartirá una foto de la artista para dar cuenta de su mejora, como ya han hecho otras veces que ella se ausentó del plano mediático por cuestiones de salud.

La preocupación de Susana

La internación de Legrand generó alerta tanto en su público como en su entorno. Susana Giménez, que una o dos veces por año va a los tés que organiza su amiga, expresó su preocupación. “Le mandé 700 mensajes. Le dije que iba a salir adelante. Dejé en claro el amor que le tengo y la admiración, ella lo sabe. La amo con toda mi alma”, dijo a América al salir de una cena con Graciela Borges y definió a la diva como “superchica”.

Susana se mostró preocupada por la salud de la Chiqui

Marcela Tinayre también se refirió a la salud de su madre, dijo que lo que faltaba para que pudiera retomar con las grabaciones de su programa era que se le fuera la tos, ya que estaba curada, y también admitió que tanto ella como parte del entorno ya le habían advertido que no saliera tanto durante los días de bajas temperaturas: “Se lo habíamos pedido muchas veces porque su debilidad son los bronquios, pero mamá es indomable”. Es que Mirtha, que el próximo 23 de febrero cumplirá cien años, no detiene su rutina de salidas nocturnas. Sin ir más lejos, estuvo a mediados de agosto en el teatro Liceo acompañando a Carlos Rottemberg en la presentación de su libro Pasen y Lean; días más tarde aplaudió y felicitó desde la platea a Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe por la obra Secreto en la montaña, y una semana más tarde fue con amigos a ver Midachi, la despedida.

En mayo de este año, Mirtha se llevó el Martín Fierro a labor periodística femenina. En su discurso se la notó mejor que nunca y fue concluyente: “Cada premiación digo: ‘es la última, no voy más, me canso’ y después vengo porque me fascina estar con actores y colegas. Voy a ser centenaria y voy a seguir viniendo, recibiendo el beso y abrazo de todos mis colegas”, dijo, dejando en claro que son justamente estas salidas y estos encuentros con amigos los que le dan fuerza y energía. Para cerrar, bromeó: “No se van a librar de mí tan fácilmente”.