Beastie Boys y los 30 años de Ill Communication: Un video delirante que hizo historia, letras profundas y una portada en un autocine

Cuando a fines de 1986 Beastie Boys irrumpió en la escena musical con Licensed to Ill, su contundente álbum debut, se apoderó casi de inmediato del interés y la atención tanto del público como de la crítica especializada. Su personal y explosiva combinación de hip hop, rap, rock y hard rock no pasó desapercibida para nadie y marcó, sin dudas, un camino del cual un sinnúmero de artistas nuevos tomarían debida nota y continuarían como un ejemplo a seguir.

El impacto de aquella ópera prima fue tal que repercutió negativamente en Paul’s Boutique, su sucesor aparecido en 1989, que en un principio, y de manera injusta, fue considerado un fracaso comercial. Aunque tras el paso de los años se transformó en un clásico de culto hasta hoy muy venerado por sus fans. Similar situación debió atravesar Check your head, su tercera producción discográfica publicada en 1992. Sin embargo, y contra algunos comentarios de la prensa que comenzaba a poner en duda el futuro y los verdaderos alcances de su propuesta musical, el siguiente álbum cayó como un rayo y marcó un antes y un después, no sólo en la carrera del trío sino también en la historia del hip hop.

La portada de Ill Communication, una foto que una popular revista de los EE.UU. descartó Getty Images

Lanzado el 31 de mayo de 1994, y continuando con su tendencia de reemplazar los sampleos por una instrumentación en vivo y más cercana a la de una banda de rock, Ill Communication, tal su título, se erigió como la obra clásica y fundamental de la discografía de Beastie Boys. Coproducido por la propia banda y Mario Caldato Jr., en este cuarto trabajo de estudio los límites se expandieron al punto tal de congregar, sin ningún tipo de prejuicios ni complejos, influencias del hip hop, el rap, el punk, el funk, el noise rock, el hardcore e inclusive del jazz, esto último como consecuencia de una intensiva escucha de los álbumes On the corner (1972) y Agharta (1975), ambos de Miles Davis, durante el proceso de grabación.

Un paseo por los estilos

Considerado una auténtica bomba de eclecticismo musical, a lo largo de 20 temas el trío se dio el enorme gusto de incursionar en todos los estilos que amaba, junto con ilustres invitados de la talla de Money Mark Nishita (teclados), Eric “Bobo” Correa (percusión) y Amery “AWOL” Smith (batería), además de las contribuciones vocales de Q-Tip y Biz Markie. En cuanto al arte de portada, la fotografía que la ilustra fue tomada en 1964 por Bruce Davidson en Tiny Naylor’s, un restaurant y autocine de Los Ángeles, como parte de una producción especial para Esquire. Pero como dicha publicación jamás hizo uso de las fotos, Davidson permitió finalmente que el grupo las utilizara para el álbum.

Ill Communication se alzó como el segundo disco de la banda en alcanzar el primer puesto del Billboard 200 en los Estados Unidos y en obtener su segunda certificación de Triple Platino. En tanto, el lanzamiento fue apoyado por “Sabotage”, un demoledor corte de difusión cuyo video se encargó de parodiar a los icónicos programas policiales de la televisión estadounidense de la década del 70 bajo la dirección de Spike Jonze.

El álbum abría con “Sure shot”, donde las filosas rimas disparadas en tiempo de rap se mixturaban con un loop de flauta traversa y un ritmo por demás contagioso. Con su mezcla de funk, rap y sonido old school, “Root down” también asomaba como uno de sus mejores momentos a través de la contundencia del bajo y el efecto wah wah de la guitarra. Por su parte, el infaltable componente de hip hop alcanzó un brillo superlativo a través de los aportes vocales de Q-Tip (de Tribe Called Quest) en “Get it together” y de Biz Markie en “Do it”. Mientras que el resto de los invitados engalanó una obra por demás variopinta comandada magistralmente por Mario Caldato Jr.

“Tough guy”, “Heart attack man” y el ya citado “Sabotage” dejaron al descubierto la consabida inclinación del trío por ejecutar instrumentos y rockear a lo grande, algo que evolucionó notablemente desde sus comienzos como banda de hardcore en el circuito neoyorquino. Aunque también se mostraron muy avezados marcando el groove en pistas de corte funk latino, como por ejemplo “Sabrosa”.

Beastie Boys sumó profundidad a sus letras en su disco Ill Communication, de 1994 Beastieboys.com

La amplitud artística que caracterizó a Ill Communication también se hizo extensiva hacia el aspecto lírico. Más allá del habitual matiz irónico, arrogante, bravucón, enérgico y hasta por momentos belicoso que supo circundar a su mensaje, aquí abrieron el juego hacia otras cuestiones como los derechos de la mujer (“Sure shot”) y la causa por la libertad en el Tíbet (“Bodhisattva Vow”). A propósito de esto último, el propio Adam Yauch (conocido también como MCA) organizó en 1996 el denominado Concierto de la Libertad Tibetana, un festival que a lo largo de dos jornadas reunió a unas 100.000 personas en el Golden Gate Park de San Francisco.

Obra completa

Hello Nasty (1998), To the 5 boroughs (2002), The Mix-Up (2007) y Hot sauce committee part two (2011) completaron el derrotero discográfico de Adam Yauch (fallecido en 2012), Mike D y Ad Rock. De todos modos, y al margen de la suerte dispar de sus siguientes trabajos discográficos, no quedan dudas que, a tres décadas de su lanzamiento, Ill Communication emerge y se mantiene como la paradigmática y revolucionaria obra de Beastie Boys.

Debido a su amplio y transgresor espectro musical, hay quienes a menudo se atreven a situarla al mismo nivel de London Calling, la monumental realización patentada por The Clash en 1979, que le valió el respeto y la consideración mundial. Allí, la agrupación británica demostró que tenía mucha más música para ofrecer más allá de las fronteras impuestas por las etiquetas y los férreos postulados del punk. Circunstancia muy parecida por cierto, aunque salvando las debidas distancias, a la que debió transitar el trío norteamericano dentro del panorama del hip hop.

Dejando a un lado las comparaciones, lo cierto es que Ill Communication significó un barajar y dar de nuevo dentro de la escena musical de los 90, signando a toda una generación independientemente de sus respectivos gustos musicales. Y a partir de ese momento ya nada fue lo mismo.