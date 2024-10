Kylie Minogue vuelve a la Argentina: dónde se presenta, cuándo y cómo comprar las entradas

A pocos días del lanzamiento de su álbum Tension II, el número 17 en su carrera, Kylie Minogue, la icónica superestrella australiana, regresa a la Argentina, más precisamente a Buenos Aires, tras 17 años de su última visita, con su show “Tension Tour 2025″. El esperado encuentro con sus fanáticos tendrá lugar el 7 de agosto de 2025 en el Movistar Arena, en una noche donde presentará sus más recientes éxitos y recorrerá toda su trayectoria musical con la producción de DF Entertainment.

Los tickets estarán disponibles en preventa exclusiva para clientes de Santander American Express a partir del lunes 28 de octubre a las 13, con la posibilidad de pagar en 6 cuotas sin interés. La venta general se abrirá el martes 29 de octubre a las 13 a través del sitio oficial de Movistar Arena.

Kylie Minogue se presentará en el Movistar Arena con su "Tension Tour 2025", el 7 de agosto del año que viene DF entertainment

Desde sus inicios a finales de los 80, Kylie vendió más de 80 millones de álbumes en todo el mundo y acumulado más de 5 mil millones de streams, consolidándose como una de las estrellas más importantes del pop global. La australiana es una de las cantantes más galardonadas: recibió cuatro premios BRIT, dos MTV Awards y dos Grammys, y es la única artista femenina en lograr que cinco de sus discos sean número uno en el Reino Unido durante cinco décadas consecutivas.

Las cifras impresionantes de la artista confirman algo que los amantes de su música saben muy bien: Kylie es una de las estrellas de mayor impacto cultural en el reino del pop. Dio sus primeros pasos con su disco homónimo Kylie (1988), pero no fue hasta el 2000 que Minogue saltó verdaderamente a la fama por el furor que desató el single “Spinning Around” y su disco dance pop Light Years, que marcó el vuelco de la artista a la música para las pistas. Con reminiscencias de los 70 cruzados con nuevos sonidos de electrónica, Kylie encontró la fórmula pop perfecta. Su siguiente disco, Fever (2001), la encontraría ahondando en el synth-pop y el electro-pop y dejó clásicos como “Can’t Get You Out of My Head” –que alcanzó el puesto número uno en más de 40 países–, “Love at First Sight” o “In your Eyes”.

Chris Martin con Kylie Minogue en el escenario Pyramid del Festival de Glastonbury, en 2019 GETTY IMAGES

Cabe recordar que la última vez que la superestrella australiana visitó el país fue en 2007, durante su Showgirl: The Homecoming Tour. En aquella ocasión, Kylie conquistó a miles de fanáticos argentinos. Ahora, con este nuevo tour, Minogue retorna a Buenos Aires para ofrecer una noche inolvidable que incluirá temas de sus discos Tension y Tension II, con éxitos recientes como el contagioso “Padam Padam”, una de las canciones más comentadas de su disco, además de los grandes éxitos que marcaron su carrera.

Kylie Minogue DF entertainment

Su regreso a Buenos Aires, tras casi dos décadas de ausencia, con su gira Tension Tour, promete ser una celebración de su extensa carrera, con un repaso por las múltiples etapas y reinvenciones de Minogue.

LA NACION