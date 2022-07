Shaquille O’Neal: en su faceta como DJ, la leyenda de la NBA y del básquet mundial hizo delirar a 20 mil nuevos fanáticos en España

Shaquille O’Neal, el hombre que destrozaba tableros y que hizo historia en la NBA y en el básquet a nivel global, dejó ese mundo en el que se convirtió en leyenda en junio de 2011. Claro que desde ese momento, más allá de problemas con su peso corporal, no paró de aumentar su fortuna. En febrero de este año, fue uno de los oradores principales de la convención anual que la Asociación Internacional de Franquicias, que tuvo lugar en San Diego, Estados Unidos. Frente a un auditorio repleto, el exjugador de varias franquicias de la NBA reconoció haber aprendido del Magic Johnson. “Está bien ser una estrella del baloncesto, pero en algún momento toca pensar en hacer negocios e invertir”, admitió en un reportaje tomando un legado que dice haber aprendido del otro astro en la historia del básquet.

O’Neal no es ningún improvisado en esto: tiene un máster en administración de empresas y un doctorado en Educación, se ha convertido en el rey de la franquicia. Y, claro, una fortuna de 400 millones de dólares. Es dueño de 17 restaurantes Auntie Anne’s Pretzels, invirtió en 9 restaurantes de Papa John’s y en otra franquicia estadounidense de pizzas y comida rápida. Además, puso parte de su patrimonio en 150 lavaderos de coches, es dueño de 40 gimnasios, de un cine en Newark natal, dirige su propia cadena de comida rápida y fundó la marca de sándwiches de pollo Big Chicken con más de 10 establecimientos en Las Vegas. Pero tampoco todo queda en estas cuestiones: también es DJ.

En ese otro lado de sus múltiples tareas a la que habría que sumar su rol como comentarista de la cadena TNT en la NBA, en estos días se encuentra en mitad de una gira europea. El miércoles actuó en una discoteca de Ibiza. De ahí, partió hacia Croacia. Luego de esas presentaciones voló a Almerìa, España, con su avión privado porque el sábado se presentó en el festival Dreambeach, de Almería, España. El ex pívot de Los Ángeles y Miami Heat, entre otros clubes.

En este nuevo rol, este sábado, madrugada del domingo, el gigante de 2,16 metros de altura desplegó una sesión de 90 minutos que se inició casi a las 4 de la mañana, frente a las más de 20 mil personas que se agolpaban delante del escenario principal del festival Dreambeach, de Almería, mientras las pantallas proyectaban imágenes relacionadas con el básquet.

Esta reconversión artística empezó a madurar en 2015. En su biografía, Shaquille O’Neal admitió que se había enamorado de la figura del DJ cuando asistió a un concierto de Public Enemy, a los 14 años. A poco de debutar la NBA, en 1993, lanzó un álbum de Hip-hop, Shaq Diesel, que fue disco de platino y escaló hasta el puesto 25 de la lista Billboard en Estados Unidos. Tres años después, se presentó en el festival belga Tomorrowland (uno de los más grandes encuentros de la electrónica). Desde ese momento, salvo en tiempos de la pandemia, se ha subido a un escenario para bailar junto a sus nuevos fans. Antes de la actual gira europea, se había presentado en diversos festivales de Estados Unidos y lanzó temas con DJs consagrados como Steve Aoki. En la canción, “Welcome to the PlayHouse’ el gigante de New Jersey hasta pone su voz al tema.

En su biografía, O’Neal contó que se enamoró de la figura del DJ cuando asistió a un concierto de Public Enemy, a los 14 años; actualmente, se encuentra de gira por Europa en su rol de DJ Captura de video

Por el escenario de Almería, junto a la leyenda de la NBA, estuvieron Dimitri Vegas y Like Mike, Alesso, Brennan Heart e Illenium, entre otros. A punto de cumplir 50 años, el ganador de 4 anillos de la NBA, un Oro Olímpico en Atlanta 1996 y quien fuera convocado 14 veces para el All-Stars; ahora suele mezclar estilos estridentes como dubstep, bass house y hip-hop. Mientras debe estar pendiente del rendimiento de sus franquicias, DJ Diesel ya se prepara para su próxima presentación que será en el festival belga Tomorrowland, en donde debutó en su nuevo rol, que tendrá lugar la semana próximo. En el line up del mega encuentro electrónico de Bégica junto a Shaquille O’Neal (en verdad, DJ Diesel) estarán Dimitri Vegas & Like Mike, Armin van Buuren, Lost Frequencies y Paul Kalkbrenner, Diplo, Amelie Lens, Maceo Plex, Eli Brown, Martin Garrix, Eric Prydz, Mayor Lazer, Robin Schulz, Alan Walker y Marhsmello.