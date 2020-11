Billie Eilish estrenó esta tarde "Therefore I Am", la tercera canción que edita en lo que va del año

En la misma semana en la que el video de su hit "Bad Guy" superó las mil millones de reproducciones en YouTube, Billie Eilish edita una nueva canción. Se trata de "Therefore I Am", tercera canción que la artista publica durante 2020, después de "My Future" (lanzada a fines de julio) y "No Time to Die", tema de la próxima película homónima de James Bond.

Eilish adelantó "Therefore I Am" con un posteo de Instagram en la que se la veía cantando el estribillo de la canción, que dice: "No soy tu amigo ni nada, vos pensás que sos el hombre, pienso por lo tanto soy". El productor es nuevamente su hermano Finneas, quien colabora con la cantante desde "Ocean Eyes", el tema que subió a SoundCloud en 2015 con apenas 13 años.

"Therefore I Am" (una referencia al "pienso, luego existo" de René Descartes) tiene un pulso dance con fuerte presencia del bajo y la percusión en la línea de temas de su primer disco como "My Strange Adiction" y "Bad Guy". El arreglo es -como en toda su obra- minimalista, rasgo reforzado por su entonación susurrante pero no apática ni mucho menos melancólica. De hecho la letra es muy enfática en plantar bandera contra las falsedades del star system. "Perdón, no escuché cómo te llamás", dice como al pasar, dejando en claro que no tiene como objetivo ser aceptada por una maquinaria que en el subtexto tilda de plástica. Así, Eilish no sólo tiene el mérito de haber co-inaugurado un subgénero (el bedroom pop, canciones personales, caseras y mayormente digitales compuestas y/o interpretadas por artistas jóvenes como ella, Clairo o Rex Orange County) sino también de ser una de las más filosas cronistas del ascenso y la permanencia en la fama de su generación.

El video (dirigido por ella misma) la muestra corriendo, bailando y consumiendo comida chatarra en un shopping vacío. Se estrenó -además de en todas las cadenas de clips y en YouTube- en la gran marquesina publicitaria de Viacom en el Times Square de Nueva York, exactamente a la misma hora en todo el mundo (15 de Argentina).

Se desconoce si "Therefore I Am" integrará el tracklist de un próximo álbum (el que sería el segundo de su carrera, después de When We All Fall Sleep, Where Do We Go? de 2019) o conservará su status de single independiente. Lo cierto es que Eilish se mantuvo activa durante el año pandémico: además de las dos canciones editadas trabajó en The World's Little Blurry, un documental sobre su vida que recién se estrenará por Apple TV+ en febrero de 2021. Y también debutó en el rubro shows por streaming con Where Do We Go? The Livestream, una experiencia virtual en 360° que tuvo lugar el mes pasado.

