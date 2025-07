Los padres famosos de Billie Eilish que trabajaron en Iron Man y Friends y que muy pocos conocen

Aunque Billie Eilish se convirtió en un fenómeno mundial gracias a su talento musical, pocos saben que sus padres, Maggie Baird y Patrick O’Connell, también tienen un largo recorrido en el mundo del espectáculo y que fueron ellos, junto a su hermano Finneas O’Connell, quienes la ayudaron a brillar en escenarios de todo el mundo.

Maggie Baird y Patrick O’Connell se conocieron en 1984 mientras ensayaban una obra de teatro en Alaska, y once años después se casaron. Desde entonces, priorizaron el crecimiento de su familia por sobre sus propias carreras. Tuvieron a Finneas en 1997 y a Billie en 2001, y decidieron educarlos en casa, apoyados por sus conocimientos en el arte, la música, la literatura y el teatro, lo que marcó sin lugar a dudas los caminos elegidos por ambos jóvenes.

Los padres de Billie Eilish tenían un prometedor futuro en el mundo artístico, pero decidieron dejarlo todo para criar a sus hijos (Foto: Instagram @billieeilish)

Sin embargo, durante sus primeros años de noviazgo ambos fueron parte de grandes propuestas en la pantalla. Maggie Baird participó en series icónicas como Friends -en la que le dio vida a una mujer que le toma una audición a Joey-, Curb Your Enthusiasm, Los expedientes X, Six Feet Under y Bones, y formó parte de la compañía de improvisación The Groundlings, donde coincidió con figuras como Will Ferrell. Incluso, le enseñó improvisación a Melissa McCarthy, como reveló la actriz en una entrevista televisiva.

Patrick O’Connell, por su parte, tuvo papeles secundarios en producciones como The West Wing, General Hospital y NYPD Blue, entre otras. Además, trabajó en la exitosa película de Marvel, Iron Man (2008), en la que le dio vida a un reportero.

El padre de Billie Eilish interpretó a un reportero en Iron Man (Foto: Paramount Pictures)

Pero tras formar una familia, ambos dejaron de lado sus ambiciones profesionales para concentrarse en la crianza de sus hijos. Años después, Billie reconoció esa decisión con admiración y también con cierto dolor. En una entrevista con Rolling Stone, la cantante confesó que siempre sintió que sus padres merecían más reconocimiento: “Mi papá es el mejor actor que he visto. Y mi mamá puede hacer todas estas voces y personajes... Ojalá hubieran tenido más oportunidades. Algún día quiero hacer una película y darles los roles que se merecen”.

En la actualidad, el padre de la cantante es quien se encarga de las tareas de soporte técnico (Foto: Instagram @billieeilish)

El equipo detrás del fenómeno Billie Eilish

Cuando Billie y Finneas comenzaron a destacarse en la música, Maggie y Patrick se convirtieron en parte fundamental de lo que la propia familia llama “el Equipo Eilish”. Maggie tomó la tarea de gestionar aspectos logísticos de la vida de su hija durante las giras, mientras que Patrick comenzó a ocuparse de las cuestiones técnicas.

El estar todo el tiempo todos juntos podría ser un problema para el resto de las familias, pero no para ellos. Además, a pesar de la gran fortuna que lograron construir gracias a su arduo trabajo como equipo, todos los integrantes de la familia llevan adelante una vida sencilla. La estrella estadounidense contó en distintas entrevistas que durante años sus padres durmieron en el living de su casa para que tanto ella como su hermano tuvieran sus propios espacios. Una de esas habitaciones se convirtió en el estudio de grabación casero donde Billie y Finneas produjeron su álbum debut When We All Fall Asleep, Where Do We Go?.

Billie Eilish junto a sus padres

Su vínculo con aquella casa es tan profundo que fue muy impactante cuando, en enero de 2023, un intruso intentó ingresar a la propiedad. El sospechoso fue detenido tras saltar la reja del jardín. Aunque no se confirmó si logró robar algo, el susto hizo que los padres de la cantante tomaran mayores medidas de seguridad.

Unos de los momentos de mayor orgullo para la familia fue cuando Billie y su hermano levantaron las estatuillas doradas de los Premios Oscar (Foto: Instagram @billieeilish)

En los premios Oscar 2024, Maggie y Patrick acompañaron a sus hijos cuando ambos ganaron la estatuilla a Mejor Canción Original por “What Was I Made For?", de la película Barbie.