Billie Eilish sorprende con toda una declaración de principios

"No es mi responsabilidad", su nuevo video

" ¿Me conoces? ¿Realmente me conoces? Tienes opiniones sobre mis opiniones, sobre mi música, sobre mi ropa, sobre mi cuerpo ". Así comienza la pieza visual que acaba de estrenar Billie Eilish . No hay grooves contagiosos ni melodías que la harán ganar millones de dólares ni decenas de premios Grammy. Es una especie de manifiesto que comenzó a construir con un recitativo de poco más de tres minutos y medio a partir de preguntas. Parece la voz en off para una película futurista del estilo de Blade Runner (la primera), pero no habla de eso.

" Algunas personas odian lo que visto; otras personas lo veneran. Algunas personas lo usan para avergonzar a otros. Algunas personas lo usan para avergonzarme. Pero yo los siento mirar siempre y nada de lo que hago pasa desapercibido. Por eso cuando siento que me miran fijo, su desaprobación o su suspiro de liberación, si viviera de ellos nunca podría moverme ."

"Not my responsibility" se llama lo que recita mientras se quita parte de su ropa. Fue originalmente producido para sus tours. Ahora se mueve en redes de manera viral.

"¿Te gustaría que fuera más pequeña? ¿Más débil? ¿Más suave? ¿Más alta? ¿Te gustaría que me calle? ¿Te provocan mis hombros? lo hace mi pecho? ¿Soy mi estómago? ¿Mis caderas? ¿El cuerpo con el que nací no es lo que querías? ¿S i me pongo lo que es cómodo no soy una mujer? ¿Si me quito unas capas soy vulgar? Aunque nunca hayas visto mi cuerpo igual lo juzgas. ¿Y juzgarme por eso? ¿Por qué? Hacemos suposiciones sobre las personas basándonos en su tamaño. Nosotros decidimos quiénes son; decidimos lo que valen. Si me pongo más, si me pongo menos. ¿Quién decide qué me hace eso? ¿Qué significa eso? ¿Mi valor se basa solo en tu percepción? ¿O es tu opinión de mí? N o es mi responsabilidad" .