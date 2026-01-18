De Ángela Torres y Trueno a Luciano Pereyra: quiénes se presentarán en la Fiesta Nacional de la Confluencia

Desde 2013, todos los años se viene realizando la Fiesta Nacional de la Confluencia en la ciudad de Neuquén. Un encuentro en el que convive la música con el arte y la gastronomía patagónica. Desde su inicio, la capacidad de este festival fue creciendo año tras año. Si todo comenzó con una grilla que encabezaron León Gieco, Los Auténticos Decadentes y La Vela Puerca que fue presenciada por 150.000 personas, a la última edición fueron más de 1.600.000 personas en las cuatro jornadas.

La grilla de la Fiesta Nacional de la Confluencia

Para la versión 2026 que tendrá lugar entre el jueves 5 y el domingo 8 de febrero, los organizadores apuntaron a una grilla en la que conviven artistas de distintas generaciones y estilos musicales. En el line up de la primera fecha se combina la música popular con la tropical. Estarán Karina, Luciano Pereyra, Rombai, Migrantes y los referentes de la identidad neuquina, Los Berbel.

El viernes, el pop y la música urbana coparán la parada con Luck Ra, Ángela Torres, FMK, Roze, Lauty Gram y Tuli. La noche del sábado será la del turno del rock con No Te Va Gustar, La Beriso, Bersuit Vergarabat, Kapanga y el grupo originario de Neuquén, Comodines.

Emiliano Brancciari, el cantante de No Te Va Gustar, que será una de las bandas del festival neuquino Ignacio Arnedo / Agustín Dusserre

Para el cierre del festival, la propuesta gira alrededor de la música urbana y contemporánea encabezada por Trueno, uno de los referentes más influyentes de la música argentina actual. Dillom, La Joaqui, Tizishi y Femi acompañarán esta jornada aportando su estética singular y su mirada innovadora. Durante cada día se sumarán los proyectos seleccionados a través de Pre Confluencia, que promueve la participación de artistas emergentes locales.

Las entradas están disponibles a través de Entrada Uno con abonos que arrancan en los 100.000 pesos. De todos modos, los organizadores ofrecen la venta de entradas por día a 40.000 pesos y el Pase Confluencia para acceder a la experiencia completa durante los cuatro días así como el pack Familiar/Amigos, con las cuatro jornadas al precio de tres.

La Joaqui se presentará en La Confluencia Prensa

Con producción de Fenix Entertainment, durante los días del festival habrá sorteos para poder acceder al Meet & Geet, ingreso diferenciado, prioritario y sector de baños exclusivos. A todo ello se suma el espacio de food trucks y un photo opportunity. Los tickets se pueden adquirir en 6 cuotas sin interés con tarjeta de Crédito Confiable y 3 cuotas sin interés con Visa y Mastercard de BPN.

Así como las primeras ediciones se realizaron en el Paseo de la Costa de la ciudad de Neuquén, a partir de la novena edición al festival que suele denominarse como “el Lollapalooza neuquino” se trasladó a la Isla 132, un espacio amplio que permite albergar a grandes multitudes. Como yapa el lugar proporciona un entorno natural impresionante a la vera del Río Limay.

Vista aérea de la edición del 2024 en la que actuaron Tan Biónica, Abel Pintos y Fito Páez, entre otros artistas Confluencia oficial

La Fiesta de la Confluencia es una de las celebraciones más significativas de la Patagonia junto a la Fiesta de la Manzana, que tiene lugar en General Roca; la Fiesta de la Pera, que se realiza en Allen; la Fiesta del Lúpulo, de El Bolsón y la Fiesta del Lago Argentino, de Calafate.

En los últimos años, la Fiesta de la Confluencia se transformó en un pilar cultural para Neuquén y sus alrededores. Por otra parte, se convirtió en una plataforma para artistas locales que buscan visibilidad y oportunidades en el ámbito nacional y una oportunidad para emprendedores y feriantes que participan con sus productos durante el evento.

Karina, la cantante de cumbia, se presentará la primera noche del festival en la que también subirá al escenario Luciano Pereyra Fuente: Instagram de Karina Tejeda - Archivo

En la edición pasada, pasaron por su escenario central Juanes, María Becerra, Tiago PZK, Soledad, Los Palmeras y Los Auténticos Decadentes. En la de 2024, fue el turno de Abel Pintos, Tan Biónica, Airbag, Ratones Paranoicos, Fito Páez, Dillom y El Mató a un Policía Motorizado, entre otros. Y en la anterior, estuvieron presentes Abel Pintos, Diego Torres, Nicki Nicole, Duki, Babasónicos, Lali Espósito y Wos, entre tantas figuras.

En 2016, la fiesta fue declarada de carácter provincial. En 2022, fue declarada Fiesta Nacional por el Congreso de la Nación. Según registros estadísticos de audiencia, el gran encuentro patagónico congrega a un público de todo el país así como de Chile y Uruguay. El 45 por ciento de su audiencia, según registros de hace tres años, estuvo compuesta por turistas y el 70 por ciento de ellos llegaron al gran predio desde localidades ubicadas a más de 100 kilómetros de la ciudad de Neuquén. Allí, a la vera del Río Limay, en un predio de 170.000 metros cuadrados, durante cuatro días tiene lugar este mega encuentro musical.