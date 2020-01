Cata Spinetta y el tema de Eminem: "Nos pidieron permiso para usar la canción"

Catarina Spinetta ayer con el director de Sony, en la presentación del disco póstumo de su padre, Luis Alberto Spinetta

Ayer por la tarde y para la prensa, Catarina Spinetta presentó los siete temas que integran el álbum póstumo de Luis Alberto Spinetta, Ya no mires atrás. Pero esta mañana "desayunó" con la novedad: Eminem publicó sin previo aviso su nuevo álbum, Music To Be Murdered By y en él incluyó una canción, "Stepdad", que samplea de principio a fin una canción de Pescado Rabioso: "Ámame Peteribí".

Claro que Catarina sabía que este día iba a llegar. "A diferencia del sample de A Tribe Called Quest de "Ruido de magia", que lo escuchamos y dijimos: 'este es papá, esto es Invisible' y fuimos a reclamar -y lo reconocieron y acordaron lo que correspondía-, ahora llegó el pedido formal de inclusión a través de Sony Music y Peer Music, que representa la parte editorial. Lo que hice fue pedir escuchar la canción, pero el nombre recién lo descubrimos hoy", cuenta Catarina Spinetta en diálogo con LA NACION.

Cata recuerda paso a paso cómo se sucedió todo, cómo fue posible el maridaje entre "Ámame Peteribí" y el universo de Eminem. "Nos pasaron el tema sin el título, recién hoy me enteré que se llama 'Stepdad'. Después de varias idas y vueltas a nivel formal entre Sony y Peer, me dijeron que no me podían mandar la canción por cuestiones de seguridad. Y lo que hicieron fue llamarme y ponerme el tema en el oído. Me llamaron de Shaddy Records, el sello de Eminem. Estábamos en el cumpleaños de Vera (Spinetta) cuando le conté a toda la familia que querían utilizar 'Ámame Peteribí'".

La canción de Eminem, "Stepdad" 03:33

Video

Tras autorizar primero y aprobar el tema después, las distintas partes implicadas llegaron a un acuerdo comercial y legal. "Se arregló el porcentaje que se debía pagar. El loop está en toda la canción, no sólo en una parte. Así que se arregló un buen porcentaje, lo que corresponde en estos casos".

Para Catarina, "Eminem encontró la inspiración en ese riff" de comienzos de los años 70", incluido en Pescado Rabioso 2, álbum doble que el trío de Spinetta, Carlos Cutaia y Black Amaya editó en 1973. Los tres figuran como autores de "Stepdad", junto a Eminem y los productores Maman y Resto.

Ya no mires atrás

El jueves próximo, en el día en que Luis Alberto Spinetta hubiera cumplido 70 años, saldrá Ya no mires atrás, segundo álbum póstumo de El Flaco. "Estoy Contenta, satisfecha, tardó internamente mucho tiempo nuestro entre los hermanos decidir sacarlo a la luz. El puntapié fue el documental. Por ahí era el momento de sacarlo ahora, por eso ese avance en ese momento.Y con lo que significa lanzarlo el día de su cumple. Es un regalo para la gente y para él también. Es un mes anticomercial enero, no es una buena fecha, dicho esto entre comillas", sostiene Catarina.

"Ámame Peteribí", de Pescado Rabioso 07:37

Video

"Está buenísimo que podamos celebrar su vida, su obra y el material habla por si solo. Todo es muy él. Y estoy contenta con cómo quedó el arte. Hubo decisiones que debimos tomar, pero se basaron en la data que dejó él. Lo que la gente tiene que saber es que no hay mucho más inédito a nivel canciones nuevas. Por lo tanto este es el último disco de Spinetta inédito", agrega la "guardiana" de la obra de papá Luis Alberto. Sin embargo hay mucho más por conocer: "hay un montón de cosas que iremos sacando con el tiempo, que tienen que ver con shows en vivo, hallazgos como el de Almendra, esas grabaciones anteriores al primer disco. Son cosas de un valor documental increíble. Hay de Invisible, material que para los fans va a ser un alimento para el alma".

Por último, Cata aclara que la familia Spinetta no sabe "cuánto le gusta a Eminem" la música de El Flaco. "No es un homenaje, no sabemos cuánto se interiorizó. Sí que pidió info. Le pasamos material, la web, varias cosas".