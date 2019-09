Rodolfo García, Emilio del Guercio y Catarina Spinetta en uno de los pasajes más emotivos del documental de Luis Alberto Spinetta que este domingo, a las 22 estrena National Geographic

"Tenía que hacerlo", cuenta Catarina Spinetta. Habla del documental de Luis Alberto Spinetta que esta noche, a las 22 estrenará National Geographic, pero también habla del resguardo y la curaduría de toda la obra de su padre. Por caso, la gran perla del nuevo capítulo de Bios. Vidas que marcaron la tuya, no es el hallazgo de videos y fotografías que esperaban con ansias ser redescubiertas, sino las nuevas canciones de Luis Alberto Spinetta que verán la luz en breve. Dante, Catarina, Valentino y Vera, los hijos, los herederos, trabajan en La Diosa Salvaje, el estudio que erigió El Flaco y parte de eso puede verse en el documental.

"Esperábamos la propuesta de Underground (productora de la serie Bios) y NatGeo. Habíamos visto los documentales de Charly (García) y Gustavo Cerati y la gente también preguntaba: '¿Para cuándo el del Flaco?´ Y cuando llegó la invitación lo pensamos, lo charlamos y llegamos a la conclusión de que no se podía hacer si la familia no participaba. Y yo tuve la corazonada de lanzarme con todo".

-Sentiste que ahora sí había llegado el momento, ¿cierto?

-Exacto. Me pareció que era el momento indicado para poder abrir todo. Era muy difícil para nosotros buscar los VHS y empezar a digitalizar todo el material. Era muy difícil hacerlo por cuenta propia. Nos pareció interesante encarar esa tarea, revolver, buscar y ver qué había. Después íbamos a tener cuenta para seleccionar qué incluir en el documental. Lo más difícil era cómo hacer para que en tan poco tiempo entrara toda la obra. Contar todo de un artista semejante y que esté a la altura. Un desafío enorme.

Un desafío enorme que está muy bien resuelto en el episodio que se estrena esta noche. En cien minutos, las primeras canciones, el nacimiento de Almendra, los mojones que dejaron Pescado Rabioso, Invisible, Spinetta Jade y cada aventura artística de Spinetta están muy bien descriptos. Con testimonios de los músicos que tocaron con él; desde sus amigos de casi toda su vida, Emilio del Guercio y Rodolfo García, hasta Charly García, Fito Páez, Ricardo Mollo y Juanse. Pero también está el otro costado, el familiar, ese que no siempre quiso dejar al descubierto en las entrevistas. "Parte de la finalidad del programa es historiar.no es lo más lindo para mí hablar de eso", cuenta el propio Spinetta en uno de los tantos y valiosos pasajes fílmicos que rescata el documental.

-Lejos de quedarte con el rol de conductora del documental, asumís un rol más protagónico.

-Es que de la productora me dijeron: "Te podemos seguir a vos". Y dije, lo hago, me ocupo de todo, como con la mayoría de las cosas que tienen que ver con su obra. Si bien hay un consenso, cuando se saca música nueva los hermanos están metidos como productores. Yo me puedo poner esta camiseta, por papá. A las tres semanas que ya estaba trabajando buscamos otras opciones para la conducción. Pero tenía que hacerlo yo. Poder decirle a Charly, a Fito, a Juanse si querían participar. Yo me ofrecí a hablar con ellos y sabía que esa carta podía ser fundamental. El proceso fue hermoso, de mucha visualización, acopiando material, llamando a gente para ver quién tenía tal o cual cosa. Y se abrió la caja de pandora.

-¿Con qué se encontraron?

-Con muchas cosas. El archivo que se ve en los avances, de nosotros de chiquitos, lo encontró Ralph Rothschild, que produjo el documental Spinetta, el video (1986). Buscando el crudo del documental encontró un fragmento cotidiano que no era parte de nada. "Mirá lo que tengo para vos", me dijo. Y fue verlo, llorar, compartirlo con mis hermanos, con mi mamá. Está lleno de archivo inédito y está reflejado él como artista y como persona. Él siempre fue muy reservado, pero la gente que lo sigue, que lo siguió sabe que detrás hay alguien muy luminoso, muy especial, con algo para decir, para dar; siempre.

Catarina Spinetta habla de las canciones inéditas que verán la luz y del voluminoso material de Luis Alberto Spinetta que aún espera por su momento

-Precisamente la parte humana, el costado familiar, están muy presentes en el especial.

-La nuestra es una familia que acompaña, cuida y protege. Mamá es súper protagonista del documental también. Ella fue la primera que me apoyó y me dijo había que hacerlo. "Yo estoy viva, tus tíos están vivos, estamos todos para poder hacerlo", me dijo y me convenció.

-La separación entre tu mamá y tu papá también está incluida.

-Está todo, no hay nada que no se cuente. Se ve que es la misma persona abajo que arriba del escenario. Es ese artista plástico también. Que la gente se prepare, porque próximamente va a haber libros, muestras de Spinetta como artista.

-Recientemente apareció el dibujo de un payaso que el envió a una revista infantil, Disney Club. ¿Sabías de eso?

-Sí, me enteré. ¡Un delirio! Bueno, esa parte inicial también está. El testimonio de mis tíos que abren sus recuerdos, los muestran y dicen que de tan temprana edad él ya era él,sin precedentes y sin conocimiento académico. Ya podía leer y escribir antes de ir al colegio.

Una filmación familiar en la que se ve al Flaco en familia 01:05

Video

-¿Cómo se dio ese rol de guardiana de la obra de tu papá?

Sentí naturalmente que tenía que hacerlo. Yo también hago mi obra, como mis hermanos. Soy artista plástica, pero también tengo eso muy fuerte, muy anclado en mí, como comunicadora. Y era también lo que me decía Vera en un momento: "Qué bueno que seas vos la persona, que sea uno de nosotros que pone en marcha todas estas cosas y no alguien de afuera. Porque alguien lo tiene que hacer, es un artista enorme y no puede quedar librado al azar.

-¿Qué otras novedades habrá?

-Estamos preparando la web, próximamente lanzaremos una biografía que venimos trabajando desde hace tres años con Sergio Marchi. Son un montón de cosas que estamos haciendo. Hay mucha obra por mostrar, existe, está ahí para compartir, no estamos refritando nada. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? También hay un montón de tributos, libros, muchas cosas en las que la familia no es consultada, pero tampoco lo podemos manejar porque nos excede. La familia está, yo estoy al mando de esto. Una vez mi papá estaba sin secretaria, medio enloquecido con muchos temas. "Pa, ¿no querés que yo te ayude, que yo sea tu asistente?", le pregunté en una charla por teléfono. Lo pensó un segundo en silencio y me dijo: "No, ya vas a tener tiempo para eso". Y tenía razón. Mis hermanos confían en mí y brindaron su testimonio. Sabían que yo iba a estar ahí, metida en la sala de edición diciendo esto no va, esto si, esto tiene que ir.

-La tuya es una familia muy artística. Hay un gen que se transmite de generación en generación.

-Tal cual. Se da naturalmente. A mis hijos les brindo la libertad de juego, de elección. Ellos actúan desde chicos, Angelo y Benicio. Después dijeron, tenemos la música muy presente y ahora están haciendo música. Pasó por la sangre y por una educación.

Luis Alberto Spinetta en su adolescencia

-Vos optaste más por pasar música que por hacer música, ¿no?

-Sí. Yo soy muy amante de la música, hice radio también. Tengo oído para eso, me gusta, lo disfruto. Mi artista está en el arte plástico, en mis piezas de cerámica, en mis cuadros. Mi primer laburo fue en MTV, a los 18 años, siendo comunicadora, conductora. Esta esa parte en mí. Y a la vez siempre dije que era multifacética. También me gusta cantar pero no lo tomé como una prioridad en mi vida. Este año dejé todo de lado para ir con esto. Es un legado, no es un peso; es un legado de amor grande. Y poder brindarlo a la gente.

-Hay más material inédito. ¿Cuánto hay que esperar para conocerlo?

-Tienen que esperar. Con tantas cosas, yo soy una sola persona, pero estoy coordinando para, si se puede, salga antes de fin de año. Son temas inéditos de él; son músicas inéditas en un período anterior a Los amigo. Yo esto ya lo había encontrado, lo tenía desde que se fue. Nobleza obliga, primero lo último y correspondía porque estaba un compañero de toda su vida, como Rodolfo García, y también Dhani Ferrón, que saliera primero Los amigo. Y en esta oportunidad del documental dije, metámoslo ahora. Aprovechemos este impulso que llega con una señal semejante a toda Latinoamérica. Y que la gente sepa que hay algo nuevo que se viene, que es él. La canción que se escucha en el documental se llama "Ya no mires atrás" y es positiva. Es como "mañana es mejor". La gente la va a flashear. Te habla de vuelta, hoy. Te dice: "sacate la mochila". Es muy importante y él lo dejó ahí, a mano. Dejó mucho arte musical, escrito también y dibujos increíbles. Hay material para hacer el museo Spinetta. Tengo para laburar un largo rato.