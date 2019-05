Además, la cantante canadiense regaló algunos de los diez mil pares de zapatos que atesora, durante un paseo por La Vegas Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de mayo de 2019 • 18:47

Celine Dion fue la invitada de lujo de esta semana al famoso "Carpool Karaoke" para el programa de entrevistas de la cadena CBS The Late Late Show, de James Corden .

El comediante y presentador británico recogió a la cantante canadiense en Las Vegas, donde ella se encuentra instalada para dar una serie de conciertos, y el encuentro derivó en un desopilante recorrido por la ciudad que concluyó con una puesta de película.

Luego de entonar una serie de hits dentro del vehículo, la pareja cantó a dúo "My heart will go on" en el embarcadero del Caesars Palace, recreando la icónica escena de Titanic en la proa de un pequeño bote.

Mientras él conducía y entablaba conversación con la artista, Dion respondía con ingenio hilando las conversaciones con fragmentos de canciones mediante la repetición de vocablos que Corden mencionaba previamente en sus comentarios. Así, la cantante puso música al encuentro con temas como "I drove all night", "Two Broken Hearts", "I'm So Excited" y "Work", de Rihanna.

En otro momento destacado del recorrido, James recuerda que tienen que cargar combustible para continuar con su travesía, por lo que realiza una parada técnica y se baja del vehículo. En ese momento, en que Celine Dion lo está esperando dentro, la cantante se sorprende al escuchar por la radio que está sonando un tema suyo, "All by myself" y no duda en entonarlo.

Durante la peculiar entrevista, también hubo espacio para las confesiones. Dion reconoció su adicción a los zapatos de diseño, de los que tiene nada más y nada menos que diez mil pares. Su sorpresa surgió cuando se percató de que Corden había hablado con su equipo para que ese mismo día donaran algunos pares a varios transeúntes que pasaban por allí.

Finalmente, surgió la idea de cantar el tema de la película Titanic. Como no vieron idóneo realizar la performance sobre ruedas, decidieron protagonizar su propia versión de la escena de Jack y Rose en una pequeña embarcación y a la vista de una multitud a la que tomó por sorpresa.

Corden usó una peluca para simular el peinado que adopta Leonardo DiCaprio en la película y Dion estuvo muy centrada en su papel mientras interpretaba la canción y daba por finalizada el encuentro con una referencia al filme, dejando caer una medalla azul al agua.