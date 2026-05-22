Charly García fue a ver a Elena Roger al Teatro San Martín y se llevó la ovación del público

La función de anoche de Invasiones I. No Bombardeen Buenos Aires, la ópera rock de Ricardo Hornos protagonizada por Elena Roger y narrada a través de las canciones de Charly García, no fue una función más. Finalmente ocurrió lo que tantos esperaban desde su estreno en abril: el ídolo se hizo presente en la platea de la Sala Martín Coronado del Teatro San Martín para ser testigo del musical ovacionado por el público. Y, por supuesto, la ovación de ayer fue doble.

Charly García respondió con una sonrisa los aplausos del público Manuel Pose Varela

“Nuestra inspiración de toda la vida, nuestra inspiración para hacer esta obra. Tanta música... Agradecerle al inconsciente colectivo. ¿Qué más puedo decir?“, dijo Roger desde el escenario, durante el saludo final de la obra, luego de anunciar que el gran Charly García se encontraba en la sala. De inmediato, el público se puso de pie y un aplauso cerrado celebró su presencia entre vítores con su nombre. Él respondió el cariño recibido con una cálida sonrisa mientras saludaba con su mano derecha.

Charly García con Elena Roger

“Ayer hicimos la función con mucho amor para el más grande, para quien inspiró con tanta música y letras nuestras vidas. Nuestros corazones explotaban de emoción. Gracias, Charly, por siempre y para siempre”, escribió luego la actriz en su cuenta de Instagram junto a un video de su encuentro con el músico detrás de escena, donde también participaron los más de 30 artistas que integran el elenco.

Desde el estreno del musical el mes pasado, todos se preguntaban si el artista iría a verlo y daría el visto bueno Manuel Pose Varela

Asimismo, desde el perfil del Complejo Teatral Buenos Aires expresaron: “Hoy tuvimos el enorme honor de recibir a Charly García en la función de Invasiones I. No bombardeen Buenos Aires, en la sala Martín Coronado del Teatro San Martín. Una ópera rock inspirada y contada a través de su música, que esta noche se vivió con una emoción muy especial, tanto para los artistas en escena como para el público presente en la sala. Gracias, Charly, por todo lo que nos diste, por todo lo que significás y por seguir siendo parte fundamental de nuestra cultura y de nuestra historia”.

Charly García fue a ver a Elena Roger

Protagonizado por Elena Roger y dirigido por el ganador del premio Tony Ricardo Hornos, el musical pone en escena los sucesos de la primera invasión inglesa de 1806 a través de más de cincuenta canciones fundamentales de Charly García. La trama sigue a Cassandra Lang (Roger), una farolera con el don de la adivinación a quien nadie le cree, en un relato que pone en valor el papel de las mujeres y los héroes anónimos de la resistencia.

Ante la respuesta masiva de una audiencia heterogénea –desde adolescentes hasta adultos mayores–, y por la rapidez con la que se venden las entradas, el Complejo Teatral de Buenos Aires anunció nuevas funciones y la extensión de la temporada prevista originalmente hasta agosto.

"Ayer hicimos la función con mucho amor para el más grande, para quien inspiró con tanta música y letras nuestras vidas", dijo Elena Roger Manuel Pose Varela

En diálogo con LA NACION antes del estreno del musical, Elena Roger se refirió a la inclusión de los temas del artista para narrar esta historia: “Él es tan genio que me da pudor hacerlo, sobre todo cuando algunas letras suyas fueron cambiadas en función de lo que estamos contando”.

Consultada si García estuvo involucrado en el proceso creativo, la actriz y cantante aseguró que “no de manera directa, pero, con mucha generosidad, dio los derechos de sus canciones para que se pudiera hacer la obra”. Fue entonces que reflexionó: “Me pregunto si le gustará lo que hicimos, si no le faltamos el respeto, porque es un artista tan increíble, pero me parece que su música es perfecta para contar lo que estamos contando”. Seguramente, anoche habrá encontrado respuesta a esa intriga.