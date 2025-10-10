Charly García y Sting, juntos: ya está disponible “In The City”, la canción que los unió; “es un honor, una emoción”

Charly García acaba de publicar un viejo-nuevo tema. “Viejo”, porque se trata de una canción que aparece en su disco Kill Gil, de 2010; “nuevo”, porque esta versión cuenta con la voz de Sting. Ayer se llamó “In The City That Never Sleeps”, hoy el nombre se acortó a “In The City”.

Salió, finalmente, en la noche del jueves. Tiene a Charly como protagonista y a Sting en parte la “B” de la canción. Y a pesar de que cada uno se mueve en su propio (y actual) registro, todo logra amalgamarse.

La voz de Charly surge como desde dentro de una caverna; sale a la exterior, a esa ciudad que toma como su lugar en el mundo. Siempre en inglés (lo mismo que el tema original), habla de una ciudad que nunca descansa, pero que le sirve para dormir solo, para encontrar su hogar, para nunca preocuparse de las cosas que tiene que decir y donde todo lo puede hacer a su manera.

Charly García & Sting, “In the city”

Si se buscan conexiones (aunque ni la letra ni la música tengan exactamente que ver con esto) alguna vez Sting habló de ser “un inglés en Nueva York”. Y es esa misma ciudad que le sirve a Charly de inspiración para su oda. Su voz, con la discreción de sus actuales posibilidades, se entremezcla con la machacante marca de los instrumentos y la de Sting se suma armoniosamente para aportar sus habituales colores.

Cómo se gestó

Si bien ya se conocían desde 1988, cuando compartieron el escenario de la gira de Amnesty International, esta historia comenzó en la última visita del astro inglés a Buenos Aires. Su guitarrista -el argentino-británico Dominic Miller- invitó a Charly al show que se realizó a fines de febrero pasado en el Movistar Arena. Juntos, en compañía de Alejandro Lerner y de otros músicos amigos, conversaron durante varios minutos en camarines.

La idea quedó latente hasta que comenzó a tomar forma. Miller grabó guitarras; Diego López de Arcaute, la batería, y Charly se ocupó del resto de los instrumentos. Los registros locales se hicieron en Happy Together Music & Unísono, y los de Dominic y Sting en Permanent Waves Studios. Luego, todo eso fue masterizado por Ted Jensen, en Sterling Sound, un ingeniero de sonido que ha trabajado para varios discos de García.

Sting y Charly García , en los camarines del Movistar Arena DF entertaiment

El tema ya está disponible en plataformas digitales y también se podrá conseguir como simple de vinilo. Además, se presentó con un video realizado por Belén Asad, en el que se puede ver a los dos cantantes, en distintos taxis, circulando por esa ciudad ideal, además de unas secuencias que muestran a Miller tocando en un subte.

La portada del simple “In the city”, la canción que grabaron Charly García y Sting

“Esta colaboración surgió de forma natural, cuando nos encontramos en los camarines antes de su show -recordó Charly-. Siempre fui un gran admirador de su sonido y forma de componer. Era un tema que ya había escrito y que, además de ser en inglés, me pareció perfecto para la voz de Sting en el estribillo. Me emocionó escucharlo en mi canción”. Por su parte, Sting aseguró: “Es un honor cantar con Charly, así que fue fácil cantar con entusiasmo y desde el corazón. Fue divertido arreglar y combinar las armonías. Le sirvieron a la canción, pero también fueron un mensaje musical divertido para él”.