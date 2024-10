Charly García Day: invitados de lujo, rock y emoción en el homenaje a uno de los más grandes maestros de la música nacional

Escuchar

Primero, porque es el día de su cumpleaños 73; segundo, porque es una leyenda viva del rock nacional; tercero, porque “es un sueño nuestro”: para celebrar a Charly García, sobran los motivos.

Este miércoles 23 el Teatro Coliseo recibió a varios de los artistas más reconocidos de la Argentina bajo una misma consigna: prestarle voz a algunos de los clásicos indiscutidos de García, que son -por tanto- hits inolvidables del rock nacional. La iniciativa fue organizada por el canal de streaming Olga que desde que se lanzó en junio del año pasado, ya lleva cuatro emisiones especiales tributo a distintos artistas como Gustavo Cerati, Luis Alberto Spinetta, Patricio Rey y los Redonditos de Ricota y Cris Morena.

El Teatro Coliseo, envuelto en la magia de los hits de Charly García

Si bien la presencia del propio Charly García no pudo ser posible ya que el músico viajó a Córdoba para asistir al show que Paul McCartney brindó allí anoche, algunos de sus más grandes amigos y entrañables colegas aceptaron la invitación y sorprendieron con sus interpretaciones. Desde Nito Mestre, León Gieco y Pedro Aznar hasta Ángela Leiva, Raúl Lavié y Soledad Pastorutti, el repertorio del artista se paseó por músicos de estilos disímiles que lograron enaltecer la banda de sonido de más de una generación.

La velada comenzó con una previa a las 18 desde el hall del teatro a cargo de Julio Leiva, Evelyn Botto, Elial Moldavsky y Pedro Rosemblat. El show comenzó a las 20, con la aparición de Migue Granados y Lucas Fridman, que fueron los encargados de la conducción del evento.

Soledad Pastorutti rompió el hielo de la noche con una impecable versión de Rezo por vos Gentileza Prensa Olga

El espíritu festivo de la noche fue acompañado por una excepcional banda en vivo compuesta por reconocidos músicos del país: Lito Vitale, Javier Malosetti, Sergio Verdinelli, Hernán Jacinto, Rama Molina, Ramiro Flores y Matías Scheines.

Soledad Pastorutti inauguró el show con una versión potente de “Rezo por vos” que cautivó por completo a la audiencia. La siguió Manuel Wirzt que interpretó “Promesas sobre el bidet” acompañado por la arpista Sonia Álvarez. El público alentó cada una de las estrofas con alegría y para cuando Raúl Lavié pisó el escenario con una versión propia de “Viernes 3 AM” la comunión entre los artistas y la platea se consolidó por completo. La primera sorpresa y ovación de la noche vino de la mano de Laura Esquivel que desplegó todo su talento al entonar “Canción de Alicia en el país”.

Fabiana Cantilo, una de las protagonistas de la noche con un estilismo impactante

Apenas Juan Carlos Baglietto apareció en escena, incluso antes de que empezara a entonar “No soy un extraño”, los espectadores se levantaron de sus butacas más que dispuestos a deleitarse con la voz del maestro rosarino. El siguiente invitado fue Ale Kurz que con “Cerca de la revolución” hizo bailar al Coliseo. Por su parte, Los Nocheros se lucieron con “Inconsciente colectivo” .

Uno de los momentos más atractivos de la noche tuvo como protagonista a Fabiana Cantilo. El excéntrico maquillaje que eligió para interpretar “Vía muerta” no magnetizó tanto al público como las anécdotas que reveló sentada al lado de Granados. Divertida y con su habitual desparpajo recordó su romance con García: “ No se podía oficializar con él, era como un jeque árabe, tenía muchas novias ”. La cantante también recordó el flechazo con Fito Páez y otras anécdotas que vivió en los 80 y que “hicieron que Charly no me quiera hablar más porque dice que cuento todo”.

Hacia las 21:30 Favio Posca fue el encargado de cantar “Nos siguen pegando abajo” y para ese momento unos globos blanco gigantes con la inscripción Say no more completaron la escenografía de la platea. Con un inmenso espíritu rockero Lula Bertoldi dejó su impronta en “No necesito tu amor” y la estrella de la música infantil Topa deslumbró a la sala con una inesperada versión de “Chipi chipi”.

Ángela Leiva deslumbró con su versión de Adela en el carrousel

A lo largo de la noche, en distintos momentos, se develó el espíritu familiar del proyecto. De hecho, como es usual en estas ediciones especiales, el conductor invitó a su hermana Mery y su padre Pablo Granados al escenario para cantar “Peperina”. En vivo, Migue buscó sorprender a su papá y regalarle un piano Yamaha CP-70, el clásico modelo con el que tocaba García en los 70.

Además de referentes del rock, del tango y del folklore, la noche le dio la bienvenida a la cantante de música tropical Ángela Leiva que se animó a explorar el mundo de García con una versión de “Adela en el carrousel”. Uno de los instantes más emotivos de la noche se vivió de la mano de Nahuel Pennisi que interpretó con sensibilidad “Los dinosaurios”.

La Delio Valdez le puso su color a “Buscando un símbolo de paz”, el conductor y productor Lucas Fridman se dio el gusto de entonar “Bancate ese defecto” y Andy Chango, envuelto en su carisma, conquistó a los presentes con “Tu vicio”. El Teatro Coliseo se deslumbró por completo cuando León Gieco y Santiago Motorizado cantaron juntos “Yo no quiero volverme tan loco”.

Nito Mestre, una de las leyendas más grandes del rock nacional

Gieco, simpático, aprovechó para entonar con su armónica “Las mañanitas” a modo de feliz cumpleaños para su colega y el público le siguió el juego con alegría. El final de la noche trajo dos apuestas fuertes: Nito Mestre que conmocionó al público con “Ojos de videotape” y Pedro Aznar que fue ovacionado con “Tu amor”. Aznar no quiso quedar atrás de Gieco y le dedicó el Tanti auguri a García. Tras tres horas de show, el broche de oro para lo que fue una noche repleta de admiración y cariño vino con la versión grupal de “Seminare” que contó con la mayoría de los invitados.

//www.instagram.com/reel/DBfo_k8RDk-/?igsh=czBzOG5nd2swMm1y

El evento, que se transmitió en vivo desde el teatro, se convirtió en la transmisión más vista del mundo, y logró alcanzar 137 mil espectadores a través de la plataforma YouTube. Además, gracias a la iniciativa se recaudaron cuatro toneladas de comida a beneficio de la Fundación Sí.

Temas Charly García